Polycule tampaknya telah mengalami rug pull, dan pengguna masih tidak dapat menarik dana mereka.

PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut laporan komunitas, Polycule, sebuah proyek bot trading berbasis Polymarket, tampaknya telah mengalami rug pull. Kamis lalu, tim Polycule menyatakan bahwa mereka telah mengalami serangan hacker, yang mempengaruhi dana pengguna sebesar $230.000, dan bot tersebut offline, dengan patch dan review akan selesai pada akhir pekan. Hingga pembaruan terbaru, pengguna yang terdampak masih belum dapat menarik dana mereka, dan tim belum merilis pembaruan lebih lanjut.

