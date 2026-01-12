Tether membekukan $182 juta dalam USDT, menyoroti kontrol terpusat dalam stablecoin

Tindakan ini terdeteksi oleh Whale Alert dan termasuk di antara pembekuan USDT satu hari terbesar.

Tether telah membekukan lebih dari $3 miliar aset dari lebih dari 7.000 alamat sejak 2023.

Stablecoin kini menyumbang mayoritas aktivitas kripto ilegal yang dilacak oleh Chainalysis.

Tether, penerbit stablecoin terbesar di dunia, membekukan USDT senilai lebih dari $180 juta dalam 24 jam, menggarisbawahi peran kontrol terpusat dan koordinasi penegakan hukum yang semakin besar di pasar stablecoin.

Peristiwa ini menonjol tidak hanya karena ukurannya tetapi juga karena apa yang diungkapkannya tentang kontrol tingkat penerbit dalam ekonomi kripto.

Saat regulator meneliti dolar digital lebih cermat, mekanisme di balik pembekuan ini menawarkan wawasan tentang bagaimana kepatuhan kini membentuk likuiditas on-chain.

Pembekuan skala besar di Tron

Pada 11 Januari, Tether membekukan sekitar $182 juta USDT yang disimpan di lima dompet berbasis Tron dalam satu hari.

Tindakan tersebut ditandai oleh pelacak on-chain Whale Alert, yang menunjukkan saldo dompet individu berkisar dari sekitar $12 juta hingga hampir $50 juta.

Waktu dan konsentrasi pembekuan menandainya sebagai salah satu peristiwa penegakan USDT satu hari terbesar yang tercatat di jaringan Tron.

Dompet tidak dikosongkan atau dipindahkan.

Sebaliknya, token dikunci di tingkat kontrak, membuatnya tidak dapat digunakan sambil tetap terlihat on-chain.

Pendekatan ini konsisten dengan bagaimana stablecoin yang didukung fiat dibatasi ketika penerbit menanggapi permintaan eksternal.

Koordinasi terkait penegakan

Meskipun Tether tidak menerbitkan penjelasan rinci, pembekuan tampaknya terkait dengan kerja sama dengan otoritas AS, termasuk Department of Justice dan Federal Bureau of Investigation.

Secara historis, tindakan serupa telah mengikuti penyelidikan yang terkait dengan penipuan, insiden peretasan, pelanggaran sanksi, atau bentuk penggunaan kripto ilegal lainnya.

Tether mempertahankan kontrol administratif melalui kunci khusus yang tertanam dalam kontrak pintar USDT yang diterbitkannya.

Kunci ini memungkinkan perusahaan untuk menghentikan atau membekukan token di tingkat penerbit.

Fungsionalitas semacam itu merupakan inti dari bagaimana operator stablecoin mematuhi aturan anti pencucian uang dan tuntutan penegakan hukum, terutama ketika dana dicurigai terkait dengan aktivitas kriminal.

Skala pembekuan USDT sebelumnya

Data dari perusahaan analitik AMLBot menempatkan tindakan 11 Januari dalam konteks yang lebih luas.

Antara 2023 dan 2025, Tether membekukan lebih dari $3 miliar aset yang tersebar di lebih dari 7.000 alamat.

Angka kumulatif tersebut jauh melebihi tindakan sebanding oleh penerbit stablecoin lainnya, menggarisbawahi peran dominan USDT dalam intervensi yang dipimpin penegakan.

Tron telah menjadi salah satu lapisan penyelesaian terbesar untuk USDT, dengan lebih dari $80 miliar beredar di jaringan.

Biaya rendah dan waktu penyelesaian cepat telah mendorong adopsi, terutama di pasar berkembang dan lingkungan perdagangan frekuensi tinggi.

Pada saat yang sama, skala ini membuat USDT berbasis Tron menjadi titik fokus untuk memantau aliran ilegal.

Sentralisasi dan implikasi pasar

Episode ini telah memperbarui perdebatan seputar kontrol terpusat dalam stablecoin.

Tidak seperti aset terdesentralisasi seperti Bitcoin, USDT dapat dijeda atau dibekukan oleh penerbitnya ketika tekanan hukum diterapkan.

Perbedaan struktural ini memiliki konsekuensi praktis bagi pengguna yang mengandalkan stablecoin sebagai setara kas.

Menurut Chainalysis, stablecoin menyumbang sekitar 84% dari aktivitas kripto ilegal pada akhir 2025.

Data tersebut mencerminkan bagaimana token yang dipatok dolar telah menjadi media utama dalam kasus penipuan dan transfer terkait sanksi.

Saat tindakan penegakan tumbuh dalam ukuran dan frekuensi, stablecoin yang dikendalikan penerbit terus berada di persimpangan kepatuhan regulasi dan keuangan terdesentralisasi.

Postingan Tether membekukan $182 juta USDT, menyoroti kontrol terpusat dalam stablecoin pertama kali muncul di CoinJournal.