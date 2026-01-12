GISEC Global Bergabung dengan Cyber Run & Ride Abu Dhabi untuk Memperjuangkan Kesadaran Siber Komunitas

Bagikan

Dubai, Uni Emirat Arab, 12 Januari 2026, ZEX PR WIRE, GISEC Global, acara keamanan siber terkemuka di Timur Tengah dan Afrika, akan berpartisipasi dalam Cyber Run & Ride, sebuah inisiatif yang dipimpin oleh komunitas yang berlangsung di Abu Dhabi pada 17–18 Januari 2026, memperkuat pentingnya kesadaran siber di luar tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari.

Diselenggarakan oleh Dewan Olahraga Abu Dhabi dan disponsori oleh Dewan Keamanan Siber UEA, Cyber Run & Ride menggabungkan aktivitas lari dan bersepeda dengan misi yang lebih luas untuk mempromosikan gaya hidup sehat sambil meningkatkan kesadaran seputar teknologi, tanggung jawab digital, dan keamanan online. Acara ini menyatukan para profesional, keluarga, penggemar kebugaran, dan komunitas yang lebih luas dalam komitmen bersama untuk perilaku digital yang lebih aman.

Partisipasi GISEC Global mencerminkan keyakinannya bahwa kesadaran keamanan siber harus melampaui ruang rapat, kebijakan, dan forum teknis, serta menjadi tertanam dalam masyarakat dan budaya. Dengan mendukung inisiatif seperti Cyber Run & Ride, GISEC terus mengadvokasi pendekatan holistik terhadap ketahanan siber, di mana individu memainkan peran aktif bersama pemerintah dan organisasi.

"Keamanan siber bukan lagi perhatian khusus atau murni teknis. Ini mempengaruhi bagaimana kita hidup, bekerja, dan terhubung setiap hari," kata Alex Nicholl, Wakil Presiden, Industri Baru, di Pusat Perdagangan Dunia Dubai. "Dengan mengambil bagian dalam inisiatif seperti Cyber Run & Ride, GISEC Global membantu membawa kesadaran siber ke dalam komunitas, memperkuat bahwa keamanan digital dimulai dengan individu yang terinformasi dan tanggung jawab kolektif."

Peserta acara akan dapat mengikuti lomba lari pada 17 Januari dalam berbagai jarak, termasuk setengah maraton, 10km, 5km, dan 2,5km, sementara partisipasi bersepeda akan ditawarkan dalam format tanpa waktu pada 18 Januari. Untuk mendaftar dan mengetahui lebih lanjut tentang rute, kunjungi di sini.

Mereka juga akan didorong untuk terlibat dengan aktivitas kesadaran siber yang menyoroti langkah-langkah praktis yang dapat diambil individu untuk melindungi diri mereka sendiri secara online, dari praktik kata sandi yang aman hingga mengenali ancaman digital. Inisiatif ini menekankan bagaimana tindakan kecil yang terinformasi dapat berkontribusi pada ketahanan digital yang lebih luas.

Cyber Run & Ride sejalan erat dengan misi yang lebih luas dari GISEC GLOBAL untuk berfungsi sebagai platform kolaborasi di seluruh ekosistem keamanan siber. Dari diskusi kebijakan global dan inovasi teknis hingga inisiatif kesadaran yang menghadap publik, GISEC terus mendukung upaya yang memperkuat kesiapan siber di setiap tingkat masyarakat.

GISEC Global akan mengumpulkan komunitas keamanan siber internasional berikutnya di GISEC Global 2026, yang berlangsung dari 5–7 Mei 2026 di Pusat Pameran Dubai (DEC), Expo City Dubai, menyatukan para pemimpin global, inovator, dan pengambil keputusan untuk mengatasi tantangan siber paling mendesak yang membentuk masa depan digital.

Tentang Pusat Perdagangan Dunia Dubai (DWTC):

Sebagai fasilitator bisnis global sejak 1979, Pusat Perdagangan Dunia Dubai (DWTC) adalah rumah bagi pusat konvensi dan pameran terbaik di wilayah ini yang dibangun khusus. DWTC menyediakan platform untuk menghubungkan orang, produk, inovasi, dan ide dari seluruh dunia melalui kalender dinamis pameran perdagangan internasional dan daftar acara mega terdepan di sektor ini. Sebagai zona bebas yang ditunjuk, dilengkapi dengan real estat komersial pemenang penghargaan, DWTC memainkan peran integral dalam kisah pertumbuhan Dubai dan wilayah ini. Sejak peresmiannya, DWTC telah menyelenggarakan lebih dari 6.000 acara, dengan perkiraan output ekonomi AED 248 miliar, menarik lebih dari 38 juta pengunjung bisnis ke Dubai.

Membangun warisan ini, venue unggulan kedua DWTC, Pusat Pameran Dubai (DEC), berdiri sebagai tujuan utama untuk acara mega nasional dan internasional terkemuka. Selaras secara strategis dengan Rencana Induk Perkotaan Dubai 2040, ekspansi DEC yang baru-baru ini diumumkan senilai AED 10 miliar merupakan bagian integral dari visi Expo City Dubai untuk menjadi pusat bisnis global untuk pameran dan acara.

Kontak Media:

Jane Oneill – Manajer PR

[email protected]

