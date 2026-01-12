Prediksi Mengejutkan Solana (SOL): Lonjakan 10,44% Segera Terjadi

Harga Solana (SOL) saat ini berada di $142,54 karena terus bergerak lebih tinggi dengan kenaikan 4,81% selama 24 jam terakhir, tetapi masih tertahan oleh kehati-hatian pasar dengan skor indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 29, menunjukkan ketakutan masih ada, meskipun harga SOL tangguh menghadapinya.

Grafik harga Solana menunjukkan telah terjadi beberapa harga tertinggi dan terendah yang signifikan selama beberapa tahun terakhir. Harga SOL mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar $295,40 pada Januari 2025. Harga terus mengalami tren menurun, turun ke titik terendah siklus sebesar $96,09 sebelum pulih ke harga sekitar antara titik tertinggi dan terendah sepanjang masa di sekitar $252,85.

Prospek Solana Menjelang Februari

Lintasan jangka pendek terus tidak dapat diandalkan. Menurut ekspektasi, SOL seharusnya menunjukkan penurunan menuju $138,45 selama beberapa hari ke depan sebagai hasil dari penjualan jangka pendek. Namun, kami memperkirakan harga SOL akan berada di sekitar $152,90 dengan lonjakan 10,44% pada 10 Februari. Target ini signifikan karena menunjukkan bahwa pemulihan kisaran menengah akan terjadi.

Selama sebulan terakhir, Solana memiliki 16 hari yang dianggap hijau, dan volatilitas harga rata-rata sekitar 4,22%. Kenaikan lambat yang stabil dikonfirmasi oleh tingkat volatilitas harga.

RSI memiliki nilai 54,91, mewakili wilayah netral. Harga SOL saat ini tidak overbought maupun oversold dan oleh karena itu memiliki potensi untuk pergerakan yang cukup besar ke salah satu arah tergantung pada perubahan sentimen mengenai SOL.

Level Teknikal Solana dan Struktur Pasar

Level support berada di $135,19, $134,49, dan basis yang lebih kuat di dekat $133,63. Resistance terletak antara $136,75 dan $138,31, zona yang harus ditembus agar momentum naik kembali.

SMA 50 hari diproyeksikan mendekati $138,70 pada 10 Februari, sementara SMA 200 hari mungkin melunak menjadi $169,87. Dengan 18 indikator menunjukkan sinyal bullish melawan 11 sinyal bearish, prediksi harga SOL untuk 10 Februari condong optimis dengan hati-hati, didorong oleh kesabaran, bukan hype.

