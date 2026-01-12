Ethereum (ETH) Mendekati Titik Keputusan Setelah 2 Bulan Mengalami Konsolidasi

Ethereum (ETH) telah bergerak sideways selama dua bulan terakhir dan diperdagangkan dalam kisaran sekitar $2.600 hingga $3.350. Aset ini terjebak tanpa tren yang pasti, dan analis sedang mengamati penembusan yang akan memberikan indikasi aksi selanjutnya.

ETH dihargai sekitar $3.140 pada saat pers, menunjukkan kenaikan 1% dalam 24 jam terakhir dan sedikit kerugian selama seminggu terakhir.

Ethereum Mempertahankan Range Saat Trader Menunggu Penembusan

ETH gagal menembus kisaran perdagangannya sejak akhir 2025. Analis Daan Crypto Trades mencatat bahwa aksi harga tetap bergejolak, dengan mengatakan,

Resistensi tetap berada di dekat $3.350, dengan support tepat di atas $2.630. Meskipun ada beberapa upaya untuk rally, ETH masih berada di bawah moving average utama. Daily 200 EMA berada di dekat $3.340, dan Daily 200 MA lebih tinggi, sekitar $3.630. Sampai ETH dapat ditutup di atas level ini, tren yang lebih luas masih tidak pasti.

Selain itu, analis Michaël van de Poppe berkomentar bahwa ETH bertahan di atas zona resistensi penting, yang sekarang dapat bertindak sebagai support.

ETH juga mengikuti trendline naik dari posisi terendahnya di Desember, menunjukkan struktur yang stabil pada timeframe yang lebih rendah. Zona kenaikan berikutnya berada mendekati $3.800.

Sementara itu, aset ini menghadapi kluster likuiditas jangka pendek, baik di atas maupun di bawah level saat ini. Analis Ted menunjukkan, "Ada likuidasi short besar dari level $3.150–$3.250" dan menambahkan, "Ada kluster likuiditas di sekitar level $3.000–$3.050." Harga mungkin bergerak melalui keduanya dalam beberapa hari ke depan.

Aktivitas Futures Kembali ke Level Pra-Crash

Open interest futures pada ETH telah pulih sepenuhnya dari crash Oktober dan sekarang berada di sekitar 5,07 juta kontrak, menurut KAY. Level ini sesuai dengan puncak yang terlihat sebelum penurunan pasar, namun harga spot tetap hampir 40% di bawah tertinggi sebelumnya ($4.950).

Kesenjangan antara peningkatan open interest dan harga yang datar menunjukkan meningkatnya positioning oleh trader. Namun, kurangnya konfirmasi kenaikan harga dapat menunjukkan risiko jika support gagal.

Menariknya, tren ETH terhadap Bitcoin (BTC) juga mulai bergeser. Van de Poppe mencatat bahwa ETH telah mengungguli sejak April 2025, menyebutnya "pasar Ethereum," mirip dengan 2019. Struktur tetap utuh untuk saat ini.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Ethereum terus bertahan di atas $3.000 sambil membentuk struktur Wyckoff. Penembusan yang mapan di atas $4.000 dapat membuka jalan ke level antara $5.000 dan $7.000.

