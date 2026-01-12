Strategi Saylor Berlipat Ganda dengan Pembelian Bitcoin Senilai $1,25 Miliar

Strategy memperluas kepemilikan Bitcoin melalui pendanaan ekuitas segar, memperkuat strategi perbendaharaan jangka panjang di tengah minat institusional dan kejelasan regulasi yang meningkat di seluruh dunia.

Strategy kembali memperkuat strategi perbendaharaan yang berfokus pada Bitcoin dengan pembelian pasar yang cukup besar selama sesi perdagangan Januari. Perusahaan menunjukkan kepercayaan berkelanjutan terhadap Bitcoin meskipun kondisi global yang volatil. Selain itu, pembelian ini memperkuat Strategy sebagai pengguna Bitcoin korporat terbesar di dunia saat ini.

Strategy Membangun Perbendaharaan Bitcoin Melalui Penyebaran Modal yang Agresif

Menurut pengajuan Securities and Exchange Commission, pada periode 5 Januari hingga 11 Januari, Strategy mengakuisisi 13.627 BTC. Akibatnya, biaya pembelian sekitar $1,25 miliar dengan biaya rata-rata $91.519. Selanjutnya, pengungkapan tersebut dalam pengajuan Form 8-K wajib yang dirilis pada hari Senin.

Akibatnya, total kepemilikan bitcoin Strategy meningkat menjadi 687.410 BTC setelah transaksi. Saat ini, kepemilikan tersebut memiliki nilai pasar yang diperkirakan hampir $62,3 miliar. Sementara itu, harga akuisisi keseluruhan dari semua pembelian berada di sekitar $75.353 per bitcoin.

Khususnya, co-founder dan executive chairman perusahaan, Michael Saylor, mengonfirmasi pengeluaran kumulatif sebesar $51,8 miliar. Oleh karena itu, keuntungan yang belum direalisasi melebihi $10,5 miliar pada harga pasar saat ini. Selain itu, kepemilikan tersebut mencakup lebih dari 3% dari pasokan maksimal 21 juta Bitcoin.

Sementara itu, Strategy mendanai akuisisi Januari dengan penjualan at-the-market dari ekuitas biasa. Selain itu, perusahaan menerbitkan ekuitas preferen perpetual untuk akumulasi lebih lanjut. Dengan demikian, pendekatan ini juga sejalan dengan skema manajemen modal yang sedang berjalan dari Strategy.

Konteks latar belakang telah mengungkapkan bahwa Strategy telah menggunakan penerbitan ekuitas dan utang untuk akumulasi Bitcoin. Oleh karena itu, Bitcoin adalah aset cadangan perbendaharaan utama perusahaan. Selain itu, manajemen masih mengajukan Bitcoin sebagai perlindungan jangka panjang terhadap risiko devaluasi mata uang.

Selanjutnya, Strategy melakukan pembelian lain pada 29 Desember-4 Januari. Selama periode itu, perusahaan menerima 1.283 BTC sekitar $116 juta. Dengan demikian, harga pembelian rata-rata adalah $90.391 per bitcoin.

Akumulasi Bitcoin Strategy Membentuk Pasar dan Ekspektasi Investor

Yang penting, Strategy pembelian berkelanjutan berdampak pada sentimen institusional yang lebih umum terhadap aset digital. Oleh karena itu, tindakan perusahaan sering menjadi sorotan pasar keuangan tradisional. Selain itu, pengungkapannya sering disertai dengan aktivitas perdagangan yang lebih tinggi di pasar.

Pendekatan Strategy adalah eksposur leverage terhadap pergerakan harga Bitcoin. Akibatnya, investor ekuitas menerima eksposur high-beta tanpa memiliki aset tersebut. Selain itu, struktur ini menarik bagi investor yang terikat oleh mandat investasi tradisional.

Namun, strategi ini juga memperkenalkan volatilitas neraca dalam penurunan harga. Meskipun demikian, manajemen setia pada keyakinan jangka panjang meskipun ada fluktuasi jangka pendek. Oleh karena itu, Strategy terus memiliki kebijakan akumulasi meskipun ada koreksi pasar secara berkala.

Menurut pengajuan regulasi, perusahaan berencana untuk terus memanfaatkan pasar modal secara oportunistik. Sementara itu, manajemen memperhatikan dengan cermat suku bunga dan permintaan investor. Untuk alasan ini, pembelian barang dan jasa tertentu di masa depan mungkin bergantung pada lingkungan pembiayaan yang menguntungkan.

Dari gambaran yang lebih besar, kepemilikan Strategy sekarang bersaing dengan eksposur di tingkat sovereign Bitcoin. Dengan demikian, keputusan perbendaharaannya semakin bersinggungan dengan diskusi makroekonomi. Selain itu, pembuat kebijakan dan regulator mengawasi dengan ketat konsentrasi semacam itu.

Terakhir, pengajuan Januari Strategy menegaskan kembali transparansi dalam kebiasaan pengungkapan regulernya. Oleh karena itu, investor mendapatkan wawasan tepat waktu tentang waktu dan harga akuisisi. Pada akhirnya, akumulasi konstan perusahaan menunjukkan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan dalam proposisi nilai jangka panjang Bitcoin.

