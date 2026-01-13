BursaDEX+
VelaFi Mengamankan $20 Juta untuk Memperluas Pembayaran Berbasis Stablecoin di Amerika dan Asia

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2026/01/13 00:58
TLDR

  • VelaFi mengamankan $20 juta Seri B untuk meningkatkan skala pembayaran stablecoin yang diatur di seluruh dunia
  • Pendanaan baru mendorong ekspansi VelaFi di Amerika dan pasar Asia yang berkembang pesat
  • VelaFi menghubungkan bank dan stablecoin untuk mengurangi biaya dan keterlambatan pembayaran lintas batas
  • Perusahaan mendorong permintaan saat VelaFi memproses miliaran transaksi stablecoin
  • Stablecoin mendapatkan daya tarik saat VelaFi membangun infrastruktur pembayaran global yang patuh

VelaFi Mengamankan $20 Juta untuk Memperluas Pembayaran Berbasis Stablecoin di Amerika dan Asia menandai perkembangan signifikan dalam infrastruktur keuangan global pada hari Senin. Pendanaan ini mengonfirmasi meningkatnya permintaan perusahaan untuk sistem penyelesaian berbasis stablecoin di seluruh koridor ekonomi utama. VelaFi Mengamankan $20 Juta untuk Memperluas Pembayaran Berbasis Stablecoin di Amerika dan Asia saat mempercepat rencana ekspansi yang diatur.

Pendanaan Seri B Memperkuat Strategi Ekspansi Global

VelaFi Mengamankan $20 Juta untuk Memperluas Pembayaran Berbasis Stablecoin di Amerika dan Asia melalui putaran pembiayaan Seri B. XVC dan Ikuyo memimpin putaran ini, sementara Alibaba Investment, Planetree, dan BAI Capital berpartisipasi. Hasilnya, total pendanaan untuk perusahaan kini melebihi $40 juta.

Perusahaan ini beroperasi di bawah Galactic Holdings dan berfokus pada infrastruktur keuangan yang patuh menggunakan stablecoin. Perusahaan berencana menggunakan modal untuk memperkuat lisensi, teknologi, dan kemitraan regional. Oleh karena itu, VelaFi Mengamankan $20 Juta untuk Memperluas Pembayaran Berbasis Stablecoin di Amerika dan Asia dengan mandat operasional yang jelas.

Perusahaan awalnya membangun sistem pembayaran di pasar Amerika Latin. Perusahaan mengatasi kecepatan penyelesaian yang lambat dan biaya transaksi tinggi di wilayah yang kurang terlayani. Akibatnya, fondasi ini mendukung ekspansi yang lebih luas ke Amerika Serikat dan Asia.

Platform Menghubungkan Jalur Perbankan dan Jaringan Stablecoin

VelaFi Mengamankan $20 Juta untuk Memperluas Pembayaran Berbasis Stablecoin di Amerika dan Asia dengan meningkatkan skala platform keuangan terintegrasi. Sistem ini menghubungkan jalur perbankan lokal, jaringan pembayaran global, dan protokol stablecoin utama. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk mentransfer dana secara efisien melintasi batas negara.

Platform ini mendukung on-ramp, off-ramp, pay-in, dan pay-out untuk pengguna perusahaan. Platform ini juga menyediakan akun multi-mata uang, alat pertukaran mata uang asing, dan layanan manajemen aset. Layanan ini beroperasi melalui antarmuka langsung atau antarmuka pemrograman aplikasi.

Perusahaan melaporkan melayani ratusan klien perusahaan di berbagai wilayah. Perusahaan telah memproses miliaran dolar dalam volume transaksi hingga saat ini. Seiring pertumbuhan adopsi, VelaFi Mengamankan $20 Juta untuk Memperluas Pembayaran Berbasis Stablecoin di Amerika dan Asia untuk memenuhi permintaan operasional yang meningkat.

Stablecoin Mendapatkan Peran dalam Infrastruktur Pembayaran Global

VelaFi Mengamankan $20 Juta untuk Memperluas Pembayaran Berbasis Stablecoin di Amerika dan Asia di tengah perubahan yang lebih luas dalam keuangan global. Stablecoin kini mendukung penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional. Perusahaan semakin mengadopsinya untuk pembayaran lintas batas dan operasi perbendaharaan.

Arus pembayaran global melebihi $150 triliun setiap tahun di seluruh perdagangan dan pasar modal. Estimasi industri menempatkan volume penyelesaian stablecoin antara $25 triliun dan $30 triliun setiap tahun. Angka-angka ini menyoroti skala adopsi pembayaran berbasis blockchain.

Regulator dan lembaga keuangan terus menilai stablecoin dalam kerangka kepatuhan. Pengawasan ini menempatkan stablecoin sebagai jembatan antara keuangan warisan dan sistem penyelesaian digital. Dalam konteks ini, VelaFi Mengamankan $20 Juta untuk Memperluas Pembayaran Berbasis Stablecoin di Amerika dan Asia dengan pendekatan yang mengutamakan regulasi.

Postingan VelaFi Mengamankan $20 Juta untuk Memperluas Pembayaran Berbasis Stablecoin di Amerika dan Asia muncul pertama kali di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

