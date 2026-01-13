Apakah Cardano Kehilangan Momentum? Mengapa Para Trader Menjauh dari Reli Harga ADA?

Postingan Apakah Cardano Kehilangan Momentum? Mengapa Para Trader Menjauh Dari Rally Harga ADA? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pasar kripto saat ini terjebak antara optimisme bullish dan kehati-hatian yang masih ada. Bitcoin kesulitan mempertahankan keuntungan baru-baru ini, sementara Ethereum terus berjuang untuk bertahan secara decisif di atas level $3.200. Sebaliknya, harga Cardano tetap stagnan, gagal merebut kembali level kunci yang terlihat pada rally sebelumnya. Dengan volatilitas pasar keseluruhan turun di bawah 50, aksi harga ADA yang redup menonjol. Meski begitu, bias bullish jangka pendek yang ringan mulai muncul, memunculkan pertanyaan penting—bisakah Cardano mempertahankan pergerakan naik dan merebut kembali $0,50, atau akankah pemulihan memudar lagi?

Penurunan Besar dalam Partisipasi Trader

Harga ADA hampir mencapai angka $1 pada pertengahan 2025, tetapi kegagalan berulang untuk menembus di atas kisaran ini menandakan momentum kenaikan yang melemah. Sementara penurunan harga tajam dimulai pada awal Oktober, tanda-tanda peringatan sudah muncul sebelumnya, karena volume DeFi dan TVL mulai turun jauh sebelum penjualan. Divergensi ini mengisyaratkan memudarnya partisipasi on-chain. ADA kemudian tetap terkunci dalam tren turun berkelanjutan sepanjang Q4 2025, dan dalam sesi terakhir, strukturnya semakin bearish. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penjual tetap memegang kendali penuh atas tren.

Data dari DeFiLlama menyoroti perlambatan tajam dalam aktivitas on-chain Cardano. Alamat aktif telah turun signifikan, turun dari puncak di atas 26.000 pada minggu pertama bulan ini menjadi hampir 15.000 setelah penolakan terbaru. Pada saat yang sama, volume perdagangan DEX telah menurun tajam, meluncur dari tertinggi lokal mendekati $7,42 juta menjadi terendah sekitar $1,66 juta. Sementara TVL tetap relatif stabil, kontraksi dalam aktivitas alamat dan volume perdagangan menunjuk pada melemahnya keterlibatan trader, menunjukkan bahwa perhatian pasar mungkin berputar menjauh dari ADA dalam jangka pendek.

Apa Selanjutnya untuk Harga Cardano?

Cardano terus diperdagangkan di bawah tekanan karena momentum kripto yang lebih luas tetap selektif. Sementara Bitcoin dan Ethereum mencoba mempertahankan level kunci, ADA kesulitan menarik minat beli yang berkelanjutan. Aksi harga pada timeframe yang lebih rendah menunjukkan konsolidasi setelah rebound tajam, tetapi kelanjutannya tetap lemah. Dengan aktivitas on-chain mendingin dan volatilitas terkompresi, para trader memperhatikan dengan seksama apakah Cardano dapat mempertahankan pantulan jangka pendek atau tergelincir kembali ke tren turunnya yang berlaku saat Januari berlangsung.

Grafik 4 jam menunjukkan ADA terkompresi di dalam segitiga menurun, dengan tertinggi lebih rendah dibatasi oleh garis tren turun dan support bertahan di dekat $0,38–$0,39. Bollinger Bands mengencang, menandakan pergerakan volatilitas yang akan segera terjadi. Breakout bullish di atas $0,41–$0,42 dapat membuka kenaikan menuju $0,45 dan $0,48 bulan ini. Namun, breakdown di bawah $0,38 mungkin menarik harga menuju $0,35 atau lebih rendah, menjaga struktur bearish yang lebih luas tetap utuh.

Akankah Harga Cardano (ADA) Mencapai $1?

Saat ini, Cardano tidak dalam posisi untuk mencapai $1. Harga masih terjebak di bawah level resistance utama, dan minat beli tetap lemah. Aktivitas on-chain dan volume perdagangan telah turun, yang berarti trader tidak secara aktif mendukung pergerakan lebih tinggi. Meskipun ADA mungkin mengalami pantulan jangka pendek, ini terlihat lebih seperti pemulihan sementara daripada rally yang kuat. Pergerakan ke $1 akan membutuhkan pembalikan tren yang jelas dan partisipasi yang kuat, yang keduanya belum terlihat.