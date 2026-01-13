Memetakan Pergerakan 4,5X yang Akan Membawa Dogecoin ke Rekor Tertinggi Baru

Dogecoin telah kembali ke struktur teknisnya saat aksi harga mencerna reli harga terbaru. Setelah volatilitas awal yang terlihat di awal bulan, aksi harga mulai stabil, dan analisis teknikal terbaru sedang mengevaluasi apa yang diungkapkan oleh tren yang lebih besar.

Berdasarkan konteks tersebut, analisis teknikal timeframe yang lebih tinggi yang dibagikan di X oleh Javon Marks telah menguraikan skenario yang menempatkan aksi harga saat ini sebagai bagian dari kelanjutan bullish yang lebih luas yang dibangun berdasarkan pola historis berulang pada grafik jangka panjang Dogecoin.

Higher Lows Membentuk Tren

Analisis teknikal grafik timeframe candlestick 6 hari Dogecoin menunjukkan formasi menarik yang terjadi dalam aksi harganya sejak 2024, dan ini kembali ke bagaimana ia diperdagangkan dalam siklus yang jauh lebih awal yang membentang hingga tahun 2016.

Ide utama di balik analisis teknikal jangka panjang ini adalah kemampuan Dogecoin untuk mempertahankan urutan higher lows sepanjang siklus pasar yang berbeda. Grafik candlestick 6 hari oleh analis menunjukkan bahwa setiap pullback besar dalam harga Dogecoin selama bertahun-tahun telah menemukan support di sepanjang garis tren naik, yang memungkinkan harga untuk berkonsolidasi dan reset tanpa merusak struktur yang lebih luas.

Setup saat ini mencerminkan perilaku yang sama, dengan pullback terbaru bertahan di atas support yang naik. Aksi harga Dogecoin baru-baru ini bertahan di atas $0,13, dan ini dapat dianggap sebagai higher low dibandingkan dengan titik terendah di tahun 2024 dan 2025. Selama pola higher lows ini tetap utuh, maka tren makro dapat dipandang sebagai pendukung harga yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Memproyeksikan Lonjakan 369% Kembali Ke All-Time High

Analisis teknikal pada grafik juga menunjukkan bagaimana periode konsolidasi sebelumnya dan higher lows akhirnya terselesaikan menjadi pergerakan naik yang kuat. Playout dari reli sebelumnya menembus di atas all-time high sebelumnya dan kemudian menciptakan all-time high baru. Kasus pertama adalah penembusan di atas level tertinggi 2014 sebesar $0,00232 pada tahun 2017 untuk akhirnya berakhir pada level tertinggi baru sebesar $0,01877. Level tertinggi ini kemudian ditembus lagi pada tahun 2021 untuk akhirnya mencapai puncak baru, yang berfungsi sebagai level referensi saat ini untuk aksi harga saat ini.

Dalam hal ini, level referensi adalah all-time high Dogecoin sekitar $0,73905. Berdasarkan level harga saat ini, reli sekitar 369% akan cukup untuk membawa Dogecoin kembali ke zona tersebut.

Menariknya, analisis melangkah lebih jauh untuk memprediksi pergerakan melampaui all-time high saat ini dengan pergerakan setidaknya 4,5X dari level harga saat ini. Level harga Dogecoin saat ini diperdagangkan pada $0,14 pada saat penulisan, dan ini akan menempatkannya diperdagangkan pada target harga setidaknya $0,8 ketika pergerakan akhirnya terwujud.