Skenario Kiamat Ethereum: Di Dalam Simulasi Krisis Bank Of Italy

Bank of Italy melakukan analisis teknis yang mengajukan pertanyaan mendasar: Apa yang terjadi jika Ethereum (ETH) jatuh ke nol dan tetap di sana?

Makalah yang baru-baru ini dirilis ditulis oleh Claudia Biancotti untuk seri Markets, Infrastructures, Payment Systems Bank tersebut. Tercatat sebagai Nomor 74 dan berjumlah 11 halaman.

Bank Of Italy Menerbitkan Analisis Teknis

Menurut Bank tersebut, blockchain tanpa izin seperti Ethereum bertindak sebagai sistem penyelesaian untuk berbagai token dan kontrak. Institusi ini memperlakukan pertanyaan tersebut sebagai uji stres pada infrastruktur daripada hanya pada harga aset.

Catatan tersebut memperingatkan bahwa jika token asli kehilangan sebagian besar nilai pasarnya dan penurunan tetap bertahan, insentif ekonomi yang membuat validator tetap berjalan bisa menghilang. Validator mungkin keluar, kata makalah tersebut, dan itu bisa membuat penyelesaian menjadi lambat atau berhenti.

Apa yang Ditemukan Makalah Tersebut

Berdasarkan laporan dalam makalah Bank tersebut, rantai efeknya sederhana dan mengkhawatirkan. Validator dibayar dalam ETH. Jika ETH hampir tidak memiliki nilai, pembayaran tersebut tidak lagi memotivasi operator.

Akibatnya, penyelesaian transaksi bisa melambat secara dramatis atau, dalam kasus ekstrem, berhenti. Makalah ini juga menyoroti bahwa aset lain yang menggunakan chain tersebut — misalnya, sekuritas yang ditokenisasi atau stablecoin yang didukung penuh — bisa menjadi sulit untuk dipindahkan atau bisa menghadapi masalah keamanan jika pertahanan jaringan melemah.

Ethereum: Konteks Dan Reaksi

Regulator Italia yang lebih luas baru-baru ini meningkatkan perhatian mereka terhadap risiko kripto. Laporan menunjukkan Kementerian Ekonomi memerintahkan peninjauan perlindungan, dan makalah Bank of Italy sesuai dengan dorongan yang lebih luas untuk mengukur risiko yang terkait dengan sistem pembayaran baru.

Reuters dan media lainnya meliput tinjauan tingkat regulator pada Desember dan Januari ketika otoritas mendesak perusahaan untuk memenuhi aturan yang muncul.

Risiko Sistem Potensial

Penulis tidak mengklaim skenario tersebut kemungkinan terjadi. Sebaliknya, latihan ini dibingkai sebagai cara untuk menunjukkan bagaimana risiko pasar dapat berubah menjadi risiko infrastruktur. Makalah tersebut menunjukkan tidak ada mekanisme formal untuk "menutup" chain tanpa izin dengan cara yang teratur.

Setiap mitigasi akan bergantung pada tindakan sukarela oleh validator, perusahaan staking besar, atau perubahan protokol yang diusulkan dan diadopsi oleh komunitas. Ketidakpastian tersebut adalah perhatian kebijakan utama.

Catatan Bank of Italy adalah pandangan teknis dan terukur pada skenario terburuk. Ini menggunakan data konkret untuk berargumen bahwa keruntuhan nilai pasar Ethereum tidak hanya akan menghantam pemegang tetapi juga dapat merusak fungsi sistem yang sekarang berjalan di Ethereum.

Gambar unggulan dari Gemini, grafik dari TradingView