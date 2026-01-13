BursaDEX+
DepEd memperluas program anti-perundungan dan kesehatan mental

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/13 10:28
Departemen Pendidikan (DepEd) mengatakan pada hari Senin bahwa mereka bertujuan untuk memperluas program kesehatan mental dan anti-perundungan berbasis sekolah dengan melibatkan orang tua dalam memperkuat kesejahteraan dan perlindungan peserta didik.

"Sebagai orang tua sendiri, saya tahu betapa beratnya tanggung jawab merawat dan membimbing seorang anak," kata Sekretaris Pendidikan Juan Edgardo "Sonny" M. Angara dalam bahasa Filipina dalam sebuah pernyataan.

"Ketika keluarga dan sekolah bekerja sama dalam membentuk nilai-nilai dan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dialami anak-anak, peserta didik mendapat dukungan yang lebih baik, dan pekerjaan guru menjadi lebih ringan," tambahnya.

Program Kaagapay, yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dengan pola asuh orang tua, akan dilaksanakan melalui sesi keterlibatan orang tua dan kampanye advokasi.

"Sesi-sesi tersebut disusun untuk membantu orang tua menempatkan peran mereka dalam kurikulum DepEd dan prioritas pengembangan peserta didik sebelum beralih ke diskusi pembelajaran tentang dukungan sosio-emosional dan nilai, disiplin positif, kesadaran perundungan, dan kemitraan rumah-sekolah-komunitas," kata DepEd.

Meskipun partisipasinya bersifat sukarela, lembaga tersebut menekankan bahwa semua orang tua dan pengasuh siswa sekolah negeri didorong untuk berpartisipasi dalam sesi tersebut untuk mencegah stigma dan memastikan representasi yang tepat dari berbagai struktur keluarga dan latar belakang sosial ekonomi.

Sesi dapat dilakukan secara tatap muka, modular, dan asinkron untuk memenuhi jadwal dan keadaan orang tua yang berbeda.

DepEd menambahkan bahwa peluncuran program Kaagapay, yang memiliki alokasi anggaran P100 juta, melengkapi alokasi P2,9 miliar untuk Program Kesehatan Mental Berbasis Sekolah, yang mencakup pencegahan bunuh diri di sekolah.

Pada tahun 2025, beberapa kekerasan berbasis sekolah dilaporkan, mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan penanganan insiden yang melibatkan pelecehan anak, perundungan, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi ditambah aktivitas terkait geng di kampus.

Seorang anggota parlemen juga mendorong penunjukan konselor kesehatan mental di semua sekolah negeri, termasuk universitas dan perguruan tinggi negeri, untuk membalikkan "tingkat yang meningkat mengkhawatirkan" dari depresi, kecemasan, dan bahkan menyakiti diri sendiri atau pikiran bunuh diri di kalangan anak muda Filipina.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang 163, atau "Undang-Undang Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Digital untuk Pemuda 2025" oleh Perwakilan distrik ke-2 Camarines Sur Vincenzo Renato Luigi R. Villafuerte, ini mengamanatkan pemeriksaan kesehatan mental tahunan, pembentukan ruang aman untuk pemrosesan emosional, dan program pelatihan bagi guru dalam pendekatan berbasis trauma dan empati.— Almira Louise S. Martinez

