Trump Mengatakan Negara-negara yang Berbisnis dengan Iran Menghadapi Tarif 25%

Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Senin bahwa setiap negara yang berbisnis dengan Iran akan menghadapi tarif 25 persen atas perdagangan apa pun dengan AS, karena Washington mempertimbangkan respons terhadap situasi di Iran yang mengalami protes anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun.

"Efektif segera, setiap Negara yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar Tarif sebesar 25% atas semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat," kata Trump dalam sebuah postingan di Truth Social.

Tarif dibayar oleh importir AS atas barang dari negara-negara tersebut. Iran, anggota kelompok produsen minyak Opec, telah mendapat sanksi berat dari Washington selama bertahun-tahun. Iran mengekspor sebagian besar minyaknya ke China, dengan Turki, Irak, Uni Emirat Arab dan India di antara mitra dagang utama lainnya.

"Perintah ini bersifat final dan konklusif," kata Trump tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Tidak ada dokumentasi resmi dari Gedung Putih tentang kebijakan tersebut di situs webnya, juga tidak ada informasi tentang otoritas hukum yang akan digunakan Trump untuk memberlakukan tarif, atau apakah tarif tersebut akan ditujukan kepada semua mitra dagang Iran. Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar.

Kedutaan Besar China di Washington mengkritik pendekatan Trump, mengatakan China akan mengambil "semua langkah yang diperlukan" untuk melindungi kepentingannya dan menentang "setiap sanksi sepihak yang tidak sah dan yurisdiksi lengan panjang".

"Posisi China menentang pengenaan tarif yang sembarangan konsisten dan jelas. Perang tarif dan perang dagang tidak ada pemenangnya, dan paksaan serta tekanan tidak dapat menyelesaikan masalah," kata juru bicara kedutaan besar China di X.

Jepang dan Korea Selatan, yang menyepakati kesepakatan perdagangan dengan AS tahun lalu, mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka memantau perkembangan dengan cermat.

"Kami... berencana mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah tindakan spesifik pemerintah AS menjadi jelas," kata kementerian perdagangan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.

Sekretaris wakil kepala kabinet Jepang Masanao Ozaki mengatakan kepada wartawan bahwa Tokyo akan "memeriksa dengan cermat konten spesifik dari setiap langkah saat menjadi jelas, serta dampak potensial mereka terhadap Jepang, dan akan merespons dengan tepat".

Iran, yang mengalami perang 12 hari dengan sekutu AS Israel tahun lalu dan fasilitas nuklirnya dibom oleh militer AS pada bulan Juni, mengalami demonstrasi anti-pemerintah terbesar dalam beberapa tahun.

Trump mengatakan AS mungkin bertemu dengan pejabat Iran dan bahwa dia sedang berhubungan dengan oposisi Iran, sambil meningkatkan tekanan pada para pemimpinnya, termasuk mengancam aksi militer.

Tehran mengatakan pada hari Senin bahwa mereka menjaga saluran komunikasi dengan Washington tetap terbuka saat Trump mempertimbangkan cara merespons situasi di Iran, yang telah menimbulkan salah satu ujian paling serius bagi pemerintahan ulama di negara tersebut sejak Revolusi Islam pada tahun 1979.

Demonstrasi berkembang dari keluhan tentang kesulitan ekonomi yang parah menjadi seruan menantang untuk kejatuhan pendirian ulama yang sangat mengakar. Kelompok hak berbasis AS HRANA mengatakan telah memverifikasi kematian 599 orang — 510 pengunjuk rasa dan 89 personel keamanan — sejak protes dimulai pada 28 Desember.

Meskipun serangan udara adalah salah satu dari banyak alternatif yang tersedia bagi Trump, "diplomasi selalu menjadi pilihan pertama bagi presiden", kata sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada hari Senin.

Selama masa jabatan keduanya, Trump sering mengancam dan memberlakukan tarif pada negara lain atas hubungan mereka dengan musuh AS dan atas kebijakan perdagangan yang dia gambarkan sebagai tidak adil bagi Washington.

Kebijakan perdagangan Trump berada di bawah tekanan hukum karena Mahkamah Agung AS sedang mempertimbangkan untuk membatalkan sejumlah besar tarif Trump yang ada.

Iran mengekspor produk ke 147 mitra dagang pada tahun 2022, menurut data terbaru Bank Dunia.