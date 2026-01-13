Ethereum Menghadapi Risiko Infrastruktur Jika Nilai ETH Anjlok, Temuan Studi

Pertanyaan tersebut menjadi inti dari sebuah makalah terbaru yang diterbitkan oleh Bank of Italy, yang memperlakukan Ethereum sebagai infrastruktur keuangan daripada sekadar objek pasar kripto.

Poin-Poin Penting Bank of Italy memperlakukan Ethereum sebagai infrastruktur keuangan daripada aset kripto spekulatif.

Keruntuhan harga ETH dapat melemahkan insentif validator dan mengganggu keandalan penyelesaian.

Regulator menghadapi dilema antara membatasi blockchain publik atau mengizinkannya dengan pengamanan tambahan.

Desain Ethereum bergantung pada loop insentif sederhana: validator mengunci modal dan menerima imbalan yang dibayarkan dalam ETH untuk menjaga jaringan tetap berjalan. Selama ETH memiliki nilai, sistem tersebut tetap menarik secara ekonomi. Penelitian Bank of Italy dengan sengaja mendobrak asumsi tersebut.

Dalam skenario tekanan ekstrem di mana harga Ether runtuh sepenuhnya, imbalan tersebut kehilangan maknanya. Makalah tersebut berargumen bahwa validator rasional tidak akan terus beroperasi dalam skala besar dalam kondisi seperti itu, karena biaya partisipasi akan melebihi manfaatnya.

Efek Jaringan dari Keluarnya Validator

Begitu partisipasi validator menurun, konsekuensinya bertambah dengan cepat. Basis stake yang menyusut melemahkan pertahanan Ethereum, memperlambat pemrosesan transaksi, dan merusak jaminan penyelesaian akhir yang menjadi sandaran aplikasi keuangan.

Wawasan kunci adalah bahwa kerusakan ini tidak akan terbatas pada perdagangan kripto. Layanan apa pun yang menggunakan Ethereum sebagai lapisan penyelesaian — dari stablecoin hingga sekuritas yang ditokenisasi — akan merasakan dampaknya, bahkan jika aset-aset tersebut didukung penuh dan sesuai peraturan.

Ether Bukan Hanya Aset Lagi

Pergeseran paling signifikan dari studi ini adalah konseptual. Ether dibingkai bukan sebagai investasi, melainkan sebagai input operasional. Nilai pasarnya menjadi terkait langsung dengan kemampuan Ethereum untuk berfungsi sebagai jaringan penyelesaian.

Seiring berkembangnya keuangan onchain, kaitan tersebut semakin erat. Guncangan terhadap harga ETH tidak lagi terbatas pada pasar; ia dapat merembes ke aliran pembayaran, mekanisme kliring, dan kontrak keuangan yang bergantung pada waktu operasional dan finalitas Ethereum.

Mengapa Bank Sentral Memperhatikan

Perspektif ini sejalan dengan peringatan lebih luas dari institusi seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Sentral Eropa, yang telah menandai stablecoin sebagai sumber potensial risiko sistemik jika adopsi meningkat.

BACA SELENGKAPNYA: Perusahaan Kripto Terkait Trump WLFI Mendorong Stablecoin Mereka ke Pasar Pinjaman

Tinjauan stabilitas keuangan ECB yang diterbitkan pada akhir 2025 menyoroti bagaimana penerbit stablecoin yang terkonsentrasi dan kaitan mereka dengan keuangan tradisional dapat memperkuat guncangan melalui rush, penjualan aset paksa, dan tekanan likuiditas. Makalah Bank of Italy memperluas logika tersebut satu lapisan lebih dalam — ke blockchain yang menjadi sandaran instrumen-instrumen tersebut.

Persimpangan Regulasi

Penelitian ini tidak sampai menyerukan larangan, tetapi menguraikan pilihan yang tidak nyaman bagi regulator. Satu opsi adalah menganggap blockchain publik tidak cocok untuk penggunaan keuangan yang diatur karena bergantung pada token asli yang volatile. Opsi lainnya adalah menerima peran mereka, tetapi memberlakukan pengamanan.

Pengamanan tersebut dapat mencakup sistem penyelesaian kontingensi, standar minimum untuk partisipasi validator, dan perencanaan kelangsungan bisnis yang dirancang untuk menahan tekanan pasar yang parah. Kedua jalur tersebut akan menandai pergeseran besar dalam cara blockchain publik diperlakukan oleh pengawas.

Mengapa Skenario Ini Penting Meskipun Tidak Pernah Terjadi

Bank of Italy tidak memprediksi keruntuhan Ether. Sebaliknya, ia menggunakan kasus ekstrem untuk mengungkapkan ketergantungan tersembunyi yang sudah ada. Seiring Ethereum menjadi tertanam dalam alur kerja keuangan, ketahanannya tidak lagi dapat dievaluasi terpisah dari nilai token aslinya.

Pesan yang lebih luas jelas: begitu blockchain bergerak dari eksperimen ke infrastruktur, asumsi ekonomi mereka menjadi masalah stabilitas keuangan. Pada titik itu, risiko harga berhenti menjadi sekadar masalah pasar — dan mulai tampak sangat mirip dengan risiko sistemik.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Postingan Ethereum Menghadapi Risiko Infrastruktur Jika Nilai ETH Runtuh, Studi Menemukan muncul pertama kali di Coindoo.