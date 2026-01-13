Meta Pangkas Sekitar 10% Unit Metaverse karena AI Jadi Prioritas

Meta bersiap memangkas sekitar 10% staf dari divisi yang berfokus pada metaverse, sebuah langkah yang menekankan pergeseran perusahaan yang semakin cepat menuju kecerdasan buatan.

Langkah ini menyusul kerugian berat selama bertahun-tahun di Reality Labs dan adopsi pengguna yang lebih lemah dari yang diharapkan.

Dunia yang berfokus pada gaming mendominasi keterlibatan, sementara blockchain dan metaverse korporat terus kesulitan mendapatkan pengguna.

Pemangkasan dapat diumumkan pada hari Selasa, menurut laporan dari New York Times, yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Pemangkasan diperkirakan akan menghantam Reality Labs, unit yang bertanggung jawab atas ambisi realitas virtual dan augmented Meta.

Reality Labs Meta Menghadapi Pemangkasan 1.500 Pekerjaan dalam Penarikan Metaverse

Reality Labs mempekerjakan sekitar 15.000 orang dan mengawasi perangkat keras seperti headset VR bersama platform virtual termasuk Horizon Worlds dan Horizon Workrooms.

Pengurangan sekitar 10% akan mempengaruhi sekitar 1.500 karyawan. Meta menolak berkomentar tentang laporan tersebut.

Langkah ini menyusul serangkaian penyesuaian anggaran yang menandakan komitmen yang mendingin terhadap metaverse saat Meta menggandakan fokus pada AI.

Pada awal Desember, saham perusahaan naik setelah laporan menunjukkan Meta sedang mempertimbangkan pemotongan hingga 30% dari pengeluaran metaverse dan mengalihkan sumber daya tersebut ke pengembangan AI.

Laporan terbaru juga mengatakan Meta berencana mengalihkan beberapa pendanaan dari Reality Labs ke bisnis wearable-nya, yang mencakup kacamata pintar dan perangkat yang dikenakan di pergelangan tangan seperti Meta Neural Band.

Meta, sebelumnya Facebook, melakukan rebranding pada Oktober 2021 dalam taruhan profil tinggi pada dunia virtual, VR dan augmented reality.

Pergeseran itu datang ketika proyek metaverse mendapat daya tarik di seluruh teknologi dan kripto, tetapi adopsi pengguna kesulitan memenuhi ekspektasi awal.

Sejak Reality Labs diluncurkan pada Agustus 2020, unit ini telah mengakumulasi lebih dari $70 miliar kerugian.

Dalam laporan pendapatan terbaru Meta untuk kuartal ketiga 2025, Reality Labs mencatat kerugian operasional sebesar $4,4 miliar.

Pasar metaverse yang lebih luas juga menunjukkan keterlibatan yang tidak merata. Platform yang berfokus pada gaming seperti Roblox dan Fortnite tetap dominan, masing-masing menarik ratusan juta pengguna.

Di luar ekosistem tersebut, tingkat aktivitas jauh lebih rendah. Dunia virtual berbasis blockchain telah melihat daya tarik yang sangat terbatas, dengan The Sandbox mencatat hanya 776 dompet aktif unik selama 30 hari terakhir, menurut data dari DappRadar.

Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa Horizon Worlds Meta menarik kurang dari 900 pengguna aktif harian.

Pemegang Saham Meta Menolak Seruan untuk Menambahkan Bitcoin ke Perbendaharaan Perusahaan

Pada Juni tahun lalu, investor Meta secara luar biasa menolak proposal yang mendesak perusahaan untuk mengeksplorasi penambahan Bitcoin ke neraca keuangannya, menurut pengajuan 28 Mei.

Tindakan tersebut menerima hanya 3,92 juta suara mendukung, sekitar 0,08% dari semua saham, sementara hampir 5 miliar memilih menentangnya.

Dengan CEO Mark Zuckerberg mengendalikan 61% kekuatan voting, hasilnya secara efektif telah ditentukan sebelumnya.

Proposal tersebut berasal dari pendukung Bitcoin Ethan Peck, yang berpendapat Meta harus mengalokasikan sebagian dari tumpukan uang tunai $72 miliarnya ke BTC sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan pengembalian riil yang menurun pada uang tunai dan obligasi.

Peck mengutip panduan BlackRock yang mendukung alokasi Bitcoin kecil dan mengajukan proposal atas nama kepemilikan Meta keluarganya.

Dia menjabat sebagai direktur Bitcoin di Strive dan telah mendorong kampanye serupa di raksasa teknologi lainnya.