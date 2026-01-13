Monero (XMR) Mencapai Rekor Baru Tapi Para Ahli Memperingatkan Terhadap Entry FOMO

Monero (XMR) telah bergerak naik tajam dan berhasil menarik perhatian baru dari para trader meskipun sebagian besar pasar kripto yang lebih luas terus berjuang mencari arah.

Rekor tertinggi barunya telah diprediksi disambut dengan FOMO yang tinggi dari publik.

XMR Mencuri Perhatian

Beberapa cryptocurrency yang berfokus pada privasi telah berkinerja baik selama tiga bulan terakhir. Monero kini tampak memimpin sektor ini sementara para pesaing lainnya memudar di latar belakang. Menurut Santiment, reli XMR telah kuat. Namun perusahaan analitik tersebut mengatakan bahwa investor yang mencari titik masuk baru mungkin ingin menunggu hingga hype sosial dan ketakutan akan ketinggalan mereda.

Reli tersebut sejak itu meluas lebih jauh, karena XMR melonjak hampir 20% dalam 24 jam terakhir menjadi sekitar $677, mendorong keuntungan bulanannya di atas 62%. Ini adalah level harga tertinggi Monero dalam kurang lebih delapan tahun, setelah melampaui puncak sebelumnya dari awal 2018. Pelaku pasar mengatakan pergerakan ini mencerminkan rotasi yang lebih luas ke aset terkait privasi, yang telah menunjukkan kekuatan sejak akhir tahun lalu.

Sementara Zcash (ZEC) mendominasi perhatian di kuartal keempat, minat telah beralih kembali ke XMR secara bertahap. Namun, para ahli juga memperingatkan bahwa perdagangan koin privasi tetap terkonsentrasi pada lebih sedikit bursa luar negeri, karena banyak platform yang diatur menghindari untuk mendaftarkan mereka, yang dapat menambah volatilitas ke depannya.

Vikrant Sharma, Pendiri dan CEO Cake Wallet, mengatakan tren naik ini didorong oleh fokus inti pada privasi keuangan. Dalam pernyataan kepada CryptoPotato, ia menjelaskan bahwa Monero menonjol karena privasi dibangun secara default, sesuatu yang langka di antara aset kripto saat pemerintah memperluas pengawasan.

Eksekutif tersebut melanjutkan,

Penjualan ZEC

Pesaingnya, Zcash, di sisi lain, telah mengambil arah yang berbeda. Koin privasi tersebut mengalami penjualan tajam setelah semua anggota Electric Coin Company mengundurkan diri di tengah perselisihan mengenai tata kelola. CEO ECC Josh Swihart mengatakan keputusan itu diambil setelah pemberhentian "konstruktif" oleh dewan Bootstrap.

Namun, langkah tersebut tidak berarti keluar dari Zcash. Swihart mengatakan para pengembang sedang mendirikan perusahaan baru dan akan terus bekerja dalam ekosistem Zcash. Tak lama setelah pengunduran diri, tim mengumumkan rencana untuk mengembangkan dompet Zcash baru, yang secara internal dikenal sebagai cashZ, yang menggunakan basis kode Zashi yang sama. Ia mengatakan bahwa fokusnya tetap pada ekosistem ZEC, tetapi tidak ada rencana untuk memperkenalkan token baru.

