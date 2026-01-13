Mantan Walikota Eric Adams Dikecam Terkait Tuduhan Rug Pull Token NYC

TLDR

Eric Adams meluncurkan cryptocurrency baru bernama NYC Token di acara Times Square.

Token tersebut dengan cepat mencapai kapitalisasi pasar $580 juta sebelum menghadapi masalah likuiditas mendadak.

Data on-chain menunjukkan bahwa $2,5 juta dalam USDC ditarik tidak lama setelah token mencapai puncaknya.

Sekitar $1,5 juta dikembalikan setelah harga turun lebih dari 60 persen, menyisakan $900.000 yang tidak dikembalikan.

Analis dan trader menuduh proyek tersebut melakukan kemungkinan rug pull karena waktu penarikan.

Eric Adams, mantan walikota New York City, mendapat kritikan setelah meluncurkan token kripto baru yang memicu reaksi keras, pengawasan on-chain, dan tuduhan rug pull, karena likuiditas senilai $3 juta dilaporkan ditarik tidak lama setelah peluncuran token, mengkhawatirkan komunitas trading.

NYC Token Menghadapi Pertanyaan Likuiditas Setelah Pergerakan Pasar Mendadak

Pada hari Senin, Adams meluncurkan NYC Token di Times Square dan mempresentasikannya sebagai proyek kripto yang terkait dengan upaya sipil. Token tersebut mencapai kapitalisasi pasar $580 juta dalam beberapa jam, menarik perhatian dari trader ritel dan pengamat. Namun data on-chain segera menimbulkan kekhawatiran atas penarikan likuiditas yang terhubung dengan deployer token.

Bubblemaps dan peneliti lainnya melaporkan bahwa dompet deployer menarik $2,5 juta dalam USDC mendekati puncak harga. Setelah token turun lebih dari 60%, $1,5 juta ditambahkan kembali, tetapi $900.000 tetap hilang. Pergerakan ini menyebabkan tuduhan kemungkinan rug pull oleh pelaku pasar.

Situs web token menyatakan total pasokan 1 miliar koin, dengan 70% dialokasikan untuk cadangan. Cadangan ini dilaporkan bukan bagian dari pasokan yang beredar, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi. Adams tidak mengungkapkan struktur kepemilikan token atau co-founder saat peluncuran.

Eric Adams Membela Token Tetapi Memberikan Detail yang Samar

Selama wawancara dengan Maria Bartiromo dari Fox News, Adams mencoba membela kasus penggunaan dan misi token. Namun, penjelasannya berpusat pada utilitas umum blockchain, menggunakan Walmart sebagai contoh. "Walmart menggunakan blockchain... itu transparan," kata Adams selama segmen tersebut.

Dia mengatakan dana NYC Token akan mendukung upaya melawan antisemitisme dan anti-Amerikanisme melalui organisasi nirlaba yang tidak disebutkan namanya. Namun, dia tidak memberikan nama, struktur, atau model operasional untuk distribusi dana. Penonton mencatat dia menyebut blockchain sebagai "block change technology" dua kali selama wawancara yang sama.

Kritikus mempertanyakan kurangnya kejelasan mengenai tata kelola proyek dan mekanisme keuangan. Tidak ada whitepaper atau dokumentasi audit yang dirilis kepada publik. Adams juga tidak menjawab pertanyaan langsung tentang alokasi token atau pelacakan pendapatan.

NYC Token Tidak Berafiliasi Dengan Proyek CityCoins Sebelumnya

NYC Token yang diluncurkan minggu ini tidak berafiliasi dengan proyek CityCoins sebelumnya, yang juga menerbitkan koin bernama New York City Coin. CityCoins meluncurkan versinya pada tahun 2021 selama masa jabatan awal Adams sebagai walikota. Koin tersebut akhirnya dihapus dari bursa utama pada tahun 2023 karena likuiditas rendah.

Inisiatif CityCoins sebelumnya beroperasi secara independen dari Adams tetapi awalnya menerima dukungan verbalnya. Namun, itu gagal mendapatkan daya tarik dan mengalami penurunan tajam dalam aktivitas pasar. NYC Token baru tidak memiliki tautan on-chain dengan proyek sebelumnya.

Eric Adams, yang dikenal karena menerima gaji awal dalam Bitcoin, mendapat julukan "walikota Bitcoin" selama masa jabatannya. Antusiasme kriptonya termasuk pernyataan tentang menjadikan New York sebagai ibu kota kripto dunia. Sikap itu kini menghadapi pengawasan publik dan media setelah kontroversi token.

Saat ini, Adams belum memberikan pernyataan atau klarifikasi terbaru menyusul kekhawatiran likuiditas. Situs web proyek tetap aktif tetapi menawarkan detail operasional yang terbatas. Data on-chain terus menunjukkan pergerakan dompet aktif yang terkait dengan perdagangan awal token.

Postingan Mantan Walikota Eric Adams Dikritik Atas Klaim Rug Pull NYC Token pertama kali muncul di Blockonomi.