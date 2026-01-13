Akuisisi Polygon Labs membentuk ulang persaingan stablecoin dan pembayaran melawan Stripe

Dalam upaya memperluas jejak di pembayaran kripto, akuisisi Polygon Labs menandakan pergeseran strategis menuju infrastruktur fintech dan stablecoin full-stack.

Polygon Labs bergerak untuk membeli Coinme dan Sequence

Polygon Labs, pengembang blockchain di balik salah satu jaringan scaling Ethereum terkemuka, telah setuju untuk melanjutkan dua akuisisi startup kripto Coinme dan Sequence dengan harga gabungan lebih dari $250 juta. Namun, perusahaan tidak mengungkapkan berapa banyak yang dibayarkan untuk setiap perusahaan, atau apakah pertimbangannya dalam bentuk tunai, ekuitas, atau campuran keduanya.

Kesepakatan tersebut dirancang untuk mempercepat strategi stablecoin jaringan, menurut CEO Polygon Labs Marc Boiron dan pendiri Polygon Foundation Sandeep Nailwal. Selain itu, akuisisi ini juga memperdalam kehadiran Polygon di layanan kripto yang menghadap konsumen dan infrastruktur inti.

Coinme yang berbasis di Seattle mengkhususkan diri dalam mengonversi uang tunai menjadi cryptocurrency dan dikenal luas karena kemitraannya di sekitar ATM kripto. Perusahaan ini juga memegang serangkaian lisensi transmiter uang yang luas di seluruh AS, yang dapat menjadi krusial untuk meningkatkan produk pembayaran yang patuh. Sementara itu, Sequence yang berbasis di New York berfokus pada infrastruktur blockchain, termasuk alat pengembang dan dompet kripto yang dapat mendukung aplikasi skala besar.

Menantang Stripe di seluruh tumpukan stablecoin

Dengan pembelian ini, Polygon melangkah langsung ke dalam persaingan dengan Stripe, salah satu pemain fintech paling menonjol di dunia, kata Nailwal. Selama setahun terakhir, Stripe telah mengakuisisi startup stablecoin, membeli perusahaan dompet kripto, dan mendukung blockchain yang berfokus pada pembayaran mereka sendiri. Bersama-sama, langkah-langkah tersebut menandakan ambisi untuk memiliki setiap lapisan dari apa yang sekarang banyak orang sebut tumpukan stablecoin.

Model Stripe melibatkan kontrol atas segalanya mulai dari server yang memproses transaksi hingga akun tempat pengguna akhirnya menyimpan aset digital mereka. Meski demikian, Polygon mendekati tumpukan dari arah yang berlawanan: perusahaan ini sudah mengoperasikan jaringan blockchain yang dapat beroperasi bersama dan sekarang menambahkan pembayaran yang diatur dan startup infrastruktur di atasnya.

"Ini adalah Stripe terbalik dalam beberapa hal," kata Nailwal, menggambarkan dorongan stablecoin Polygon. Stripe pertama-tama membeli target stablecoin dan dompet mereka dan kemudian berinvestasi di blockchain mereka sendiri. Sebaliknya, Polygon telah lama mempertahankan jaringan berbasis Ethereum mereka dan sekarang mengintegrasikan perusahaan yang dapat memperluasnya ke layanan keuangan mainstream. "Polygon Labs menjadi perusahaan fintech yang lengkap," tambahnya.

Angin regulasi yang menguntungkan untuk stablecoin

Waktu pergeseran strategi ini bukan kebetulan. Ekspansi ke pembayaran terjadi selama periode hype yang diperbarui seputar stablecoin, token digital yang dipatok ke aset dunia nyata seperti dolar AS. Selain itu, sektor ini menerima dorongan besar setelah Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang pada Juli sebuah RUU baru yang mengatur token-token ini.

Setelah legislasi, berbagai fintech, perusahaan teknologi besar, dan bahkan bank telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan stablecoin mereka sendiri. Para pendukung berpendapat bahwa token ini dapat menawarkan alternatif yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih dapat diprogram untuk jalur pembayaran tradisional, yang masih sangat bergantung pada infrastruktur yang dirancang puluhan tahun lalu.

Polygon Labs, yang jaringannya beroperasi sebagai lapisan scaling di atas Ethereum, memposisikan dirinya untuk menangkap momentum ini. Paling dikenal karena peran sentralnya selama lonjakan NFT pada 2021 dan 2022, proyek ini telah terus melakukan diversifikasi. Selama setahun terakhir, perusahaan ini telah mempercepat investasi dalam pembayaran, termasuk merekrut mantan kepala kripto Stripe John Egan untuk memperkuat barisan kepemimpinannya.

Spekulasi harga dan penolakan terhadap laporan CoinDesk

Kesepakatan Coinme adalah bagian yang paling terlihat dari ekspansi pembayaran Polygon sejauh ini. Outlet industri CoinDesk melaporkan bahwa akuisisi tersebut dinilai antara $100 juta dan $125 juta. Jika akurat, kisaran tersebut akan menunjukkan bahwa harga tersirat untuk Sequence jatuh antara $125 juta dan $150 juta, berdasarkan total keseluruhan.

Namun, Boiron, chief executive Polygon Labs, dengan tegas membantah laporan tersebut. "Hampir semua yang ditulis CoinDesk dalam artikel itu salah," katanya, tanpa memberikan penilaian alternatif. Meski demikian, dia tidak mengklarifikasi apakah bagian mana pun dari kisaran yang dikutip akurat, membiarkan struktur akhir dari kesepakatan tersebut tidak jelas.

Kurangnya detail ini menggarisbawahi betapa kompetitifnya pasar untuk infrastruktur pembayaran kripto dan platform pengembang. Pembeli dan penjual sering menjaga kerahasiaan penilaian, terutama ketika akuisisi merupakan bagian dari strategi multi-tahun yang lebih luas daripada transaksi yang terisolasi.

Tantangan hukum dan postur kepatuhan Coinme

Pertanyaan regulasi seputar Coinme juga menarik perhatian. Pada 2025, regulator di California dan Washington menargetkan perusahaan tersebut karena dugaan pelanggaran, termasuk gagal mencegah pelanggan menarik lebih dari $1.000 per hari dari ATM kripto yang berafiliasi. Otoritas Washington awalnya mengeluarkan perintah penghentian terhadap Coinme.

Namun, regulator Washington setuju untuk menangguhkan perintah tersebut sekitar sebulan setelah mengejar startup tersebut, memberikan Coinme kesempatan untuk mengatasi masalah kepatuhan. Selain itu, jaringan lisensi transmiter uang perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah berinvestasi besar-besaran dalam izin regulasi, bahkan ketika menghadapi tindakan penegakan hukum.

Boiron mengatakan dia tidak khawatir tentang sejarah hukum tersebut. "Saya pikir mereka melampaui apa yang diperlukan," katanya, mengacu pada rezim kepatuhan Coinme. "Di back end, cara mereka menangani kemampuan untuk membatasi risiko kepada pengguna, menurut saya adalah yang tercanggih." Sikap tersebut menunjukkan Polygon melihat sistem Coinme sebagai aset daripada kewajiban.

Mengintegrasikan infrastruktur dan pembayaran pada Polygon

Secara strategis, langkah-langkah ini menyatukan layanan tunai-ke-kripto yang berlisensi dan infrastruktur blockchain dalam satu ekosistem. Dengan menggabungkan operasi ritel Coinme yang berat kepatuhan dengan alat pengembang Sequence dan teknologi dompet, Polygon dapat menawarkan tumpukan yang lebih lengkap kepada mitra yang membangun pembayaran dan aplikasi keuangan.

Dalam konteks itu, perusahaan berharap akuisisi Polygon Labs terbaru akan membantunya melayani fintech yang menghadap konsumen dan klien perusahaan yang membutuhkan akses yang andal dan diatur ke jalur stablecoin. Selain itu, integrasi ini dapat memposisikan Polygon sebagai perantara kunci antara keuangan tradisional dan penyelesaian on-chain.

Tidak seperti Stripe, yang melapisi fungsionalitas stablecoin di atas kerajaan pembayaran yang ada, Polygon memperluas arsitektur blockchain-first ke luar menuju kasus penggunaan keuangan mainstream. Jika regulator mempertahankan sikap yang mendukung dan permintaan pengguna untuk dolar digital terus tumbuh, persaingan antara jaringan kripto-native dan fintech besar kemungkinan akan meningkat.

Secara keseluruhan, pembelian Polygon atas Coinme dan Sequence menandai taruhan yang menentukan pada pembayaran stablecoin yang diatur, integrasi dompet dan infrastruktur yang lebih ketat, dan persaingan jangka panjang dengan Stripe atas masa depan uang digital.