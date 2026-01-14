BursaDEX+
Pump.fun (PUMP) diperdagangkan pada $0,002468, dan ini telah meningkat sebesar 2,45% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan telah tumbuh secara signifikan sebesar 47,8% menjadi 254,14 jutaPump.fun (PUMP) diperdagangkan pada $0,002468, dan ini telah meningkat sebesar 2,45% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan telah tumbuh secara signifikan sebesar 47,8% menjadi 254,14 juta

Pump.fun (PUMP) Mendekati Resistance Kunci dengan Fokus pada $0,0033

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/14 02:00
Pump.fun (PUMP) diperdagangkan pada harga $0,002468, dan ini telah meningkat sebesar 2,45% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan telah tumbuh secara signifikan sebesar 47,8% menjadi 254,14 juta. Ini menggambarkan aksi bullish yang kuat di pasar.

Harga koin PUMP telah turun sedikit sebesar 0,38% dalam seminggu terakhir. Meskipun ini merupakan penurunan kecil, tren berada di sisi positif, dan peningkatan volume perdagangan saat ini akan menjadi penunjuk bahwa investor masih optimis.

Sumber: CoinMarketCap

PUMP Menunjukkan Kekuatan yang Diperbarui di Dekat Zona Resistance Kunci

Menurut Analis Alpha Crypto Signal, PUMP sedang mendapatkan kembali kekuatan. Analis mencatat bahwa volume perdagangan meningkat lagi, dan ini merupakan indikasi bahwa lebih banyak pelaku pasar telah aktif di pasar. Area resistance tetap menjadi area yang dipantau dengan ketat oleh trader untuk menetapkan persistensi tren.

PUMP telah melawan tingkat resistance yang kuat. Posisi yang kuat dan penembusan yang menentukan di atas level ini mungkin menguntungkan dalam tahap kenaikan berikutnya. Arah jangka pendek akan ditentukan oleh hasil dari tes ini. Para trader memantau dengan ketat pergerakan pasar menuju titik kritis ini.

Sumber: X

Selain itu, analis lain, Elite Crypto, menyebutkan bahwa PUMP sebelumnya telah membentuk inverted cup and handle dan kemudian turun. Struktur tersebut merupakan tanda kelemahan pada saat itu. Token ini sekarang telah tumbuh dari pola cup and handle normal. Kecenderungan ini sering diamati dalam upaya untuk mengubah momentum ke atas.

Baca Juga: XRP Price Tightens Near Support as $2.20 Resistance Comes Into Focus

Jika PUMP lebih tinggi dari resistance, mungkin akan bergerak menuju $0,0033. Area teknis berikutnya yang menjadi perhatian adalah level resistance. Para investor pasar dengan penuh antusias menunggu konfirmasi. Reaksi tersebut akan memberikan wawasan yang lebih besar tentang pergerakan berikutnya.

Sumber: X

Volume Perdagangan dan Open Interest Melonjak

Data CoinGlass menunjukkan pertumbuhan volume perdagangan sebesar 39,94% menjadi $641,06 juta. Open interest meningkat sebesar 7,51% menjadi $222,45 juta. Angka-angka tersebut menunjukkan peningkatan perdagangan derivatif. OI-Weighted Funding Rate adalah 0,0069%.

Sumber: CoinGlass

RSI dan MACD Menunjuk Pergeseran Bullish

Relative Strength Index (RSI) bergerak menuju peningkatan. RSI harian berada di 56,12. Garis sinyal berada di 52,23. Pembeli menyukai momentum dari pembacaan tersebut. Ini juga mengkonfirmasi bahwa PUMP tidak lagi dalam fase oversold masa lalunya.

Pergeseran bullish didukung oleh Moving Average Convergence Divergence (MACD). Garis MACD mengukur 0,0000584. Garis sinyal berada di 0,0000235. Crossover positif dilakukan dengan spread positif. Histogram bersifat afirmatif dan sejalan dengan momentum pasar yang tumbuh.

Sumber: TradingView

Baca Juga: Toncoin (TON) Price Forecast: Will Toncoin Break $30 After Long-Term Correction?

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

