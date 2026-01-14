Mengapa Memegang ETH atau SHIB? BlockDAG Menawarkan Pengembalian 16,67x yang Dijamin pada 26 Januari!

Penafian Postingan Bersponsor: Publikasi ini diproduksi berdasarkan pengaturan berbayar dengan pengiklan pihak ketiga. Ini tidak boleh diandalkan sebagai nasihat keuangan atau investasi.

Saat pasar melakukan kalibrasi ulang di awal 2026, perhatian beralih ke koin yang mempertahankan struktur atau menunjukkan akselerasi yang jelas. Harga Ethereum hari ini mencerminkan stabilitas di atas support kunci, tetapi resistensi di sekitar $3,450 menandakan fase tunggu-dan-lihat untuk konfirmasi yang lebih luas. Trader bersikap hati-hati, menunggu tanda-tanda momentum berkelanjutan sebelum membuat langkah yang lebih besar.

Sementara itu, Shiba Inu mengalami lonjakan mendadak yang didorong volume minggu ini, mendorong SHIB secara singkat ke dalam sorotan jangka pendek. Pertanyaan tetap ada apakah ia dapat mempertahankan keuntungan atau apakah ini hanya langkah reaktif yang terkait dengan ledakan likuiditas daripada adopsi fundamental.

Di tengah tren yang familiar ini, BlockDAG (BDAG) menceritakan kisah yang berbeda. Harganya $0,003 tetap jauh di bawah peluncuran yang dikonfirmasi $0,05, dan metrik adopsi sudah menunjukkan daya tarik nyata. Tidak seperti Ethereum dan Shiba Inu, BlockDAG bergerak secara real time, menjadikannya kripto teratas untuk dibeli saat ini karena jendela presale menyempit.

Harga ETH Hari Ini Menunjukkan Stabilitas saat Momentum Berhenti

Harga Ethereum hari ini diperdagangkan di sekitar $3,370, bertahan di atas support jangka pendek setelah pulih dari level terendah Desember. Ia tetap di atas EMA 20 hari sekitar $3,250, yang telah bertindak sebagai support dinamis selama pergerakan naik baru-baru ini. Momentum naik telah melambat di dekat resistensi di $3,450, level yang sebelumnya memicu pengambilan keuntungan dan positioning hati-hati.

RSI harian melayang di sekitar 58, mencerminkan momentum netral daripada kondisi overbought. Volume telah mengecil, menandakan konsolidasi daripada akumulasi agresif.

Analis mencatat bahwa penembusan di atas $3,500 diperlukan untuk membuka kembali target naik, sementara penurunan di bawah $3,250 dapat menarik harga Ethereum hari ini kembali menuju rentang $3,100–$3,150. Untuk saat ini, ETH tetap kokoh secara struktural tetapi stabil, menunggu katalis untuk bergabung dengan jajaran koin kripto teratas.

Berita Shiba Inu Mendorong Reli Tajam saat Volume Melonjak

Shiba Inu melonjak 20 persen minggu ini setelah lonjakan volume yang dramatis. Volume perdagangan harian melonjak hampir 300 persen, menandakan minat spekulatif jangka pendek pada koin meme. Harga didorong menuju $0,0000115 sebelum menghadapi resistensi, level yang secara historis membatasi keuntungan.

Meskipun pergerakan tajam ini, analis memperingatkan bahwa SHIB tetap sangat bergantung pada volume. Momentum terkait erat dengan ledakan likuiditas jangka pendek daripada akumulasi jangka panjang, dengan data on-chain tidak menunjukkan perubahan besar dalam perilaku pemegang jangka panjang.

Sementara berita Shiba Inu mendominasi headline selama lonjakan volatilitas, SHIB tetap menjadi aset reaktif. Ini memposisikannya sebagai salah satu koin kripto teratas untuk perdagangan jangka pendek, tetapi belum untuk pertumbuhan yang didorong adopsi jangka panjang.

Hanya 3,2 Miliar Koin BlockDAG Tersisa: Perlombaan Final ke $0,05

BlockDAG menarik perhatian bukan hanya untuk potensi, tetapi untuk adopsi yang terukur. Pada $0,003 di Batch 34, koin ini berada jauh di bawah harga peluncuran yang dikonfirmasi $0,05. Itu mewakili perbedaan 16,67× yang terkunci, setara dengan kenaikan 1,566 persen, tetapi hanya sampai presale ditutup pada 26 Januari. Dengan hanya 3,2 miliar koin yang tersisa, jendela peluang menyempit dengan cepat.

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $441 juta dan mendaftarkan lebih dari 312,000 pemegang. Lebih dari 3,5 juta pengguna secara aktif melakukan mining melalui aplikasi X1, sementara 4,500 pengembang mempersiapkan 300+ proyek Web3 untuk diluncurkan.

Aktivitas mining harian dan partisipasi jaringan terus meningkat, menunjukkan keterlibatan yang berkelanjutan, sementara alat pengembang baru dan integrasi NFT memperkuat ekosistem. Ekosistem jaringan hadir secara real time, dari mining aktif hingga alat DeFi baru dan integrasi NFT, membuktikan bahwa BlockDAG membangun adopsi nyata, bukan hanya hype presale.

Analis sekarang memproyeksikan target jangka pendek sekitar $1, dengan skenario jangka panjang mencapai $5–$10 seiring skala adopsi. Listing yang dikonfirmasi di 20 bursa, termasuk MEXC dan BitMart, memastikan likuiditas siap saat peluncuran.

Kemitraan dengan juara UFC Alex Pereira, Seattle Orcas, dan Seattle Seawolves telah meningkatkan visibilitas mainstream. Dengan presale yang segera berakhir, BlockDAG bergerak seperti kripto teratas untuk dibeli saat ini.

Poin Penting

Ethereum adalah struktur holding, menandakan stabilitas tanpa urgensi. Shiba Inu menunjukkan lonjakan yang didorong volume, tetapi kenaikannya tetap terkait erat dengan ledakan likuiditas daripada permintaan struktural.

Yang menonjol dalam siklus ini adalah BlockDAG. Lebih dari $441 juta terkumpul, 3,5+ juta miner, 300+ proyek bersiap untuk diluncurkan, dan listing bursa yang dikonfirmasi menunjukkan momentum yang dibangun secara real time. Kesenjangan harga antara $0,003 dan $0,05 memberikan kesempatan langka untuk bergabung sebelum presale berakhir.

Saat trader mengalihkan fokus ke kripto teratas untuk dibeli saat ini, BlockDAG bukan lagi pesaing masa depan. Ini adalah kekuatan saat ini yang bergerak menuju adopsi penuh dan visibilitas.

