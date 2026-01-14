BursaDEX+
Pejabat Uganda mengklaim bahwa mereka juga dapat menutup aplikasi pesan terenkripsi tanpa internet minggu lalu, tetapi belum melakukannya.Bitchat telah menjadi yang paling

Bitchat memuncaki tangga lagu aplikasi di Uganda saat pihak berwenang memutus internet

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/14 08:10
Pejabat Uganda mengklaim bahwa mereka juga dapat menutup aplikasi pesan terenkripsi bebas internet minggu lalu, tetapi belum melakukannya.

Bitchat telah menjadi aplikasi paling banyak diunduh di Uganda setelah pejabat negara mengonfirmasi bahwa akses internet telah diputus dan akan tetap tidak dapat diakses selama pemilihan presiden, yang dimulai pada hari Kamis.

Ini menandai pemilihan ketiga berturut-turut di mana otoritas Uganda memutus akses internet, sebuah langkah yang menurut pejabat diperlukan untuk mengurangi penyebaran misinformasi online.

Namun, para kritikus berpendapat bahwa memutus internet menekan informasi terkait pemilihan dan berpotensi memanipulasi hasilnya.

Baca selengkapnya

