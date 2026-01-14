Penandaan RUU Kripto Senat Dipindahkan ke 27 Januari di Tengah Dorongan Legislatif

Ketua Komite Pertanian Senat John Boozman mengumumkan teks legislatif untuk undang-undang struktur pasar kripto akan dirilis pada penutupan bisnis Rabu, 21 Januari, dengan markup komite dijadwalkan pada Selasa, 27 Januari, pukul 3 sore.

Jadwal ini mengikuti tindakan paralel oleh Komite Perbankan Senat, di mana para senator mengajukan 137 amandemen terhadap CLARITY Act menjelang markup Kamis, menurut sumber yang melihat daftar pengajuan.

"Jadwal ini memastikan transparansi dan memungkinkan tinjauan menyeluruh saat komite bergerak maju dengan undang-undang untuk memberikan kejelasan dan kepastian bagi pasar kripto," kata Boozman dalam sebuah pernyataan.

Ketua berterima kasih kepada Senator Cory Booker atas kemitraan berkelanjutan dalam undang-undang yang dirancang untuk menyediakan kerangka regulasi bagi pasar aset digital.

Lobi Perbankan Mengamankan Pembatasan pada Hasil Stablecoin

Draf terbaru Komite Perbankan Senat melarang penyedia layanan aset digital membayar bunga semata-mata karena memegang saldo stablecoin pembayaran, menandai kemenangan signifikan bagi kelompok perbankan tradisional.

Ketentuan ini memungkinkan imbalan yang terkait dengan aktivitas tertentu, termasuk transaksi, penggunaan dompet, program loyalitas, penyediaan likuiditas, deposit jaminan, dan partisipasi dalam tata kelola jaringan.

"Bank mungkin telah memenangkan putaran ini pada hasil stablecoin," tulis reporter Fox Business Eleanor Terrett, mencatat draf tersebut menyatakan perusahaan tidak dapat membayar bunga hanya karena memegang saldo.

Bahasa ini muncul setelah lobi intens dari kelompok perbankan yang memperingatkan bahwa stablecoin yang menghasilkan bunga dapat menguras simpanan dari institusi komunitas.

Coinbase mengatakan kepada industri kripto untuk "berhenti menentang bahasa hasil stablecoin untuk saat ini," menurut Penulis Senior Decrypt Sander Lutz, mengutip sumber dengan pengetahuan langsung.

Bursa tersebut menggambarkan ketentuan sebagai "bahasa paling tidak menguntungkan yang masih akan mereka dukung," dengan Lutz mencatat perusahaan percaya "celah-celahnya cukup layak untuk hasil pada aktivitas stablecoin/program loyalitas."

CFO JPMorgan Jeremy Barnum mengatakan kepada analis bahwa penciptaan "sistem perbankan paralel yang mencakup sesuatu yang sangat mirip dengan simpanan yang membayar bunga, tanpa perlindungan terkait, adalah hal yang jelas berbahaya dan tidak diinginkan."

Bank tersebut baru-baru ini melaporkan pendapatan bunga bersih $25 miliar pada kuartal terakhir, mendorong pendukung kripto untuk berpendapat bahwa bank menentang hasil stablecoin untuk melindungi margin keuntungan daripada kepentingan konsumen.

Oposisi Demokrat Mengancam Konsensus Bipartisan

Senator Demokrat kunci menuntut pengaman etika yang melarang pejabat publik, termasuk presiden, dari mendapatkan keuntungan dari hubungan bisnis kripto, menciptakan potensi penghambat kesepakatan untuk undang-undang tersebut.

Senator Adam Schiff mengatakan kontrol etika yang mencakup Gedung Putih sangat penting, menyatakan "itu perlu diterapkan kepada semua orang."

Senator Ruben Gallego melangkah lebih jauh, menyebutnya "garis merah" dan memperingatkan, "Mereka perlu melakukannya dengan benar, atau mereka tidak akan memiliki cukup suara untuk meloloskan ini."

Tiga senator Demokrat mengirim surat menuntut sidang lengkap sebelum markup Kamis, mengkritik rilis teks legislatif "hanya dua hari sebelum markup."

Sumber industri mengatakan kepada Lutz bahwa suasana saat ini tentang peluang RUU adalah "NGMI" karena perselisihan yang sedang berlangsung tentang bahasa etika antara Senator Demokrat dan Gedung Putih.

Bo Hines dari Bitcoin Policy Institute memperingatkan bahwa "jika Demokrat membunuh undang-undang bersejarah yang akan memperkuat kepemimpinan AS dalam fintech hanya untuk mendapat poin politik, mereka harus menjelaskan pilihan itu kepada pemilih pada November."

Industri Terpecah tentang DeFi dan Perlindungan Penyimpanan Mandiri

Komite Perbankan menambahkan bagian baru yang sangat besar tentang keuangan terdesentralisasi yang tidak diharapkan oleh lobi kripto, mendorong sumber industri untuk menyatakan kekhawatiran tentang definisi dan bahasa yang tidak jelas.

Analisis rinci Pengacara Zack Shapiro mencatat RUU tersebut melindungi pengembang perangkat lunak sambil menetapkan tekanan kepatuhan pada antarmuka pengguna berbasis web.

"RUU tersebut secara eksplisit melindungi pengembang perangkat lunak dan menjaga hak untuk menyimpan sendiri aset digital," menurut rilis mitos-versus-fakta GOP Komite Perbankan Senat.

Bagian 605 menyatakan lembaga federal tidak boleh "melarang, membatasi, atau menghambat" kemampuan individu AS untuk menyimpan sendiri aset digital untuk tujuan yang sah.

Pengacara Consensys Bill Hughes menggambarkan momen tersebut sebagai potensi "kesepakatan terbaik yang bisa Anda harapkan," berpendapat para kritikus harus "menahan hidung Anda dan menerima" kompromi tersebut.

VP Paradigm Alexander Grieve juga memperingatkan Kongres mungkin "menyia-nyiakan kemajuan" dengan membatasi imbalan stablecoin pada transaksi pedagang, menyebutnya "keuntungan besar yang diamanatkan pemerintah untuk perantara keuangan dengan mengorbankan individu Amerika."

Saat ini, RUU tersebut sedang berjalan dan Senator Cynthia Lummis telah menekankan kontribusi bipartisan, menyatakan, "setiap bagian mencakup masukan bipartisan dan saya berharap dapat bekerja dengan rekan-rekan Demokrat saya untuk menghasilkan RUU yang mengamankan masa depan keuangan Amerika."