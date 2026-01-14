Ripple Berkembang di Eropa dengan Persetujuan EMI Luksemburg

Artikel Ripple Meluas di Eropa dengan Persetujuan EMI Luxembourg pertama kali tayang di Coinpedia Fintech News
Ripple Payments Europe S.A. telah menerima persetujuan awal dari regulator keuangan Luxembourg, CSSF, untuk beroperasi sebagai Electronic Money Institution (EMI). Setelah semua persyaratan terpenuhi, Ripple akan dapat menerbitkan e-money dan menawarkan layanan pembayaran yang diatur di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa berdasarkan aturan MiCA. Ini menyusul lisensi EMI dan registrasi kripto Ripple baru-baru ini di Inggris. Dengan lebih dari 75 lisensi secara global dan $95 miliar pembayaran yang diproses, Ripple terus memperkuat kehadirannya di Eropa.
