Ripple telah mengambil langkah lain menuju pembangunan jaringan pembayaran yang sepenuhnya diatur di Eropa setelah menerima persetujuan awal untuk Lembaga Uang Elektronik

Ripple Memperoleh Persetujuan Penting Luxembourg di Bawah Kerangka MiCA Eropa

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/14 18:06
Ripple telah mengambil langkah lain menuju pembangunan jaringan pembayaran yang sepenuhnya diatur di Eropa setelah menerima persetujuan awal untuk lisensi Electronic Money Institution di Luksemburg.

Langkah ini membawa perusahaan selangkah lebih dekat untuk menawarkan layanan pembayaran teregulasi di seluruh Uni Eropa di bawah kerangka Markets in Crypto-Assets.

Berita itu datang hanya beberapa hari setelah perusahaan menerima persetujuan EMI dan pendaftaran kripto dari UK Financial Conduct Authority. Secara keseluruhan, kedua persetujuan tersebut menandai minggu yang jelas untuk rencana Eropanya dan sinyal meningkatnya penerimaan regulator besar terhadap infrastrukturnya.

Dengan dua lisensi baru tersebut, perusahaan kini memiliki lebih dari 75 lisensi regulasi di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu perusahaan dengan lisensi terbanyak di dunia aset digital.

Persetujuan Luksemburg Memperkuat Ambisi Pembayaran UE

Untuk waktu yang lama, Luksemburg telah dianggap sebagai gerbang menuju keuangan Eropa. Kemajuan yang dibuat Ripple di negara tersebut menunjukkan betapa sentralnya regulasi sekarang untuk layanan pembayaran berbasis kripto.

Ini hanya persetujuan EMI awal yang memungkinkan perusahaan lebih dekat dengan tujuannya untuk menawarkan layanan uang elektronik di seluruh UE setelah otorisasi penuh diberikan. Ini juga sesuai dengan MiCA, yang dengan cepat menjadi buku peraturan bagi perusahaan aset digital yang bekerja dengan institusi Eropa.

Presiden Ripple Monica Long mengatakan aturan yang jelas adalah yang memungkinkan bank dan perusahaan pembayaran berhenti menguji dan mulai menggunakan blockchain dalam skala besar. Perusahaan bertujuan untuk menggantikan sistem pembayaran lama yang lambat dengan operasi real-time, 24/7.

Dengan persetujuan di UE dan Inggris, Ripple memposisikan dirinya sebagai mitra yang dapat diandalkan bagi institusi yang mencari kepastian sebelum menggunakan teknologi baru.

Perusahaan sudah memiliki kantor di London, Dublin, Luksemburg, Jenewa, dan Reykjavik; dari tempat-tempat ini, perusahaan membantu institusi keuangan memperbarui pembayaran lintas batas dengan cara yang sesuai regulasi.

Ripple Payments Berkembang Seiring Ekspansi Lisensi

Inti dari pertumbuhan perusahaan adalah Ripple Payments: solusi pembayaran lintas batas end-to-end. Platform ini memungkinkan Ripple mengelola likuiditas end-to-end untuk pelanggan sambil menjalankan tugas terkait blockchain di latar belakang.

Pengaturan seperti itu membantu bank dan bisnis menawarkan layanan pembayaran digital tanpa perlu membuat infrastruktur rumit dari awal.

Data perusahaan menunjukkan bahwa Ripple Payments kini terhubung dengan mitra pembayaran untuk mencakup lebih dari 90% pasar valuta asing harian.

Hingga saat ini, sistem telah memproses lebih dari $95 miliar dalam transaksi, yang menunjukkan peningkatan penggunaan institusional daripada spekulasi ritel.

Cassie Craddock, yang memimpin operasi perusahaan di Inggris dan Eropa, berkomentar bahwa aturan dan regulasi Luksemburg adalah faktor kunci dalam memungkinkan inovasi yang patuh:

Baca Juga: Lisensi FCA Inggris Ripple Meningkatkan Kepercayaan Institusional Sementara XRP Menargetkan $3,66

