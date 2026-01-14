eToro meluncurkan 250 ETF UCITs baru

Abu Dhabi, Uni Emirat Arab – 14 Januari 2026: Platform Trading dan Investasi eToro telah mengumumkan penambahan 250 ETF UCITS lagi.

ETF UCITS menawarkan investor cara yang transparan, hemat biaya, dan sangat teregulasi untuk mengakses pasar global. Terstruktur di bawah kerangka UCITS, mereka memberikan perlindungan investor yang kuat, likuiditas harian, dan eksposur berbasis aturan yang jelas di berbagai kelas aset, mendukung diversifikasi portofolio yang efektif.

Fitur investasi berulang eToro menyederhanakan akses dengan memungkinkan investor menjadwalkan investasi otomatis ke berbagai pilihan produk keuangan, termasuk ETF. Dengan kemampuan untuk mengalokasikan jumlah tetap pada interval reguler dan minimum bulanan mulai dari hanya $25 (≈AED92), investasi berulang memungkinkan investor untuk secara bertahap membangun eksposur pasar dari waktu ke waktu, menyediakan cara yang sederhana dan tanpa hambatan untuk berinvestasi di berbagai kelas aset.

Investasi berulang dapat menawarkan investor berbagai manfaat, termasuk membantu mengurangi dampak volatilitas pasar. Mereka juga dapat membawa konsistensi pada strategi investasi dan membantu mendorong pendekatan investasi jangka panjang yang terjadwal.

Posisi yang dibuka dalam saham dan ETF yang dibuka melalui rencana investasi berulang eToro bebas komisi, selain itu, investasi berulang dikenakan biaya konversi 0% pada deposit berulang terkait, hingga akhir Maret 2026.

[email protected]

Tentang eToro

eToro adalah platform trading dan investasi yang memberdayakan Anda untuk berinvestasi, berbagi, dan belajar. Kami didirikan pada tahun 2007 dengan visi dunia di mana setiap orang dapat berdagang dan berinvestasi dengan cara yang sederhana dan transparan. Hari ini kami memiliki lebih dari 40 juta pengguna terdaftar dari 75 negara. Kami percaya ada kekuatan dalam pengetahuan bersama dan bahwa kita dapat menjadi lebih sukses dengan berinvestasi bersama. Jadi kami telah menciptakan komunitas investasi kolaboratif yang dirancang untuk memberi Anda alat yang Anda butuhkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kekayaan Anda. Di eToro, Anda dapat memiliki berbagai aset tradisional dan inovatif dan memilih cara Anda berinvestasi: berdagang langsung, berinvestasi dalam portofolio, atau menyalin investor lain. Anda dapat mengunjungi pusat media kami di sini untuk berita terbaru kami.

Penyangkalan:

eToro adalah platform investasi multi-aset. Nilai investasi Anda dapat naik atau turun. Modal Anda berisiko. Kinerja masa lalu bukan indikasi hasil di masa depan.

eToro adalah kelompok perusahaan yang diotorisasi dan diatur dalam yurisdiksi masing-masing. Otoritas pengatur yang mengawasi eToro meliputi:

The Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris

The Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) di Siprus

The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) di Australia

The Financial Services Authority (FSA) di Seychelles

The Financial Services Regulatory Authority (FSRA) dari Abu Dhabi Global Market (ADGM) di UEA

The Monetary Authority of Singapore (MAS) di Singapura

Komunikasi ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi pribadi, atau penawaran, atau permintaan untuk membeli atau menjual, instrumen keuangan apa pun. Materi ini telah disiapkan tanpa mempertimbangkan tujuan investasi atau situasi keuangan penerima tertentu, dan belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan untuk mempromosikan penelitian independen. Setiap referensi terhadap kinerja masa lalu atau masa depan dari instrumen keuangan, indeks, atau produk investasi yang dikemas bukan, dan tidak boleh dianggap sebagai, indikator yang dapat diandalkan dari hasil masa depan. eToro tidak membuat pernyataan dan tidak bertanggung jawab atas keakuratan atau kelengkapan konten publikasi ini.

Nomor Regulasi dan Lisensi

Timur Tengah

eToro (ME) Limited, dilisensikan dan diatur oleh Financial Services Regulatory Authority ("FSRA") Abu Dhabi Global Market ("ADGM") sebagai Orang yang Diotorisasi untuk melakukan Kegiatan Teregulasi berupa (a) Dealing in Investments as Principal (Matched), (b) Arranging Deals in Investments, (c) Providing Custody, (d) Arranging Custody dan (e) Managing Assets (di bawah Financial Services Permission Number 220073) di bawah Financial Services and Market Regulations 2015 ("FSMR"). Kantor Terdaftar dan tempat usaha utamanya: Office 26 dan 27, lantai 25, Al Sila Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

