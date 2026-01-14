ETHGas Mengumumkan Token GWEI dan Kontroversi Airdrop

Poin Utama: ETHGas mengumumkan token GWEI, namun masalah verifikasi masih ada.

Klaim penggalangan dana $12 juta tidak memiliki dukungan resmi.

Skeptisisme komunitas mengelilingi detail airdrop yang akan datang.

ETHGas Meluncurkan Token Tata Kelola GWEI di Tengah Spekulasi

ETHGas mengumumkan token tata kelola $GWEI dan airdrop "The Genesis Harvest" pada 13 Januari 2026, melalui Twitter, meskipun tidak memiliki informasi yang dapat diverifikasi dari sumber primer.

Peluncuran ini menandakan pergeseran potensial di pasar blockspace Ethereum, meskipun dampak pasar langsung masih belum jelas tanpa data primer dan dukungan resmi.

Artikel terkait Inflasi AS Stabil di 2,7% pada Desember 2025 Pembelian 720 Juta XRP Meningkatkan Spekulasi tentang Strategi Ripple

Pengumuman yang diposting di Twitter @ETHGasFNDN, menjelaskan peran GWEI dalam mengatur blockspace Ethereum.

Pendanaan dan Reaksi Industri

Detail mengklaim pasokan token sebesar 10 miliar dan staking veGWEI, tanpadari pemimpin primer atau saluran resmi.

Tidak ada informasi pendanaan primer yang menguatkan klaim penggalangan dana $12 juta dengan keterlibatan Polychain dan Amber Group. Laporan sekunder menyebutkan pasar yang terpengaruh, khususnya Ethereum, tetapi tidak memiliki verifikasi dan bukti perubahan TVL atau pergeseran likuiditas.

Spekulasi mengelilingi potensi pengaruh finansial pasca-peluncuran token. Namun, tanpa keterlibatan yang dikonfirmasi dari tokoh otoritas seperti Vitalik Buterin, kepercayaan komunitas goyah, menunjuk ke arah pergeseran ekonomi yang belum dikonfirmasi.

Kepercayaan Pasar dan Ekspektasi Industri

Detail yang belum diverifikasi menantang kepercayaan pasar sementara keterlibatan di forum utama tetap tidak ada. Reaksi industri yang lebih luas menunggu saat para pemangku kepentingan mencari kejelasan dari ETHGas mengenai rencana tata kelola resmi. Para ahli berhipotesis bahwa minat regulasi dapat tumbuh jika penggunaan token melihat ekspansi, didorong oleh pergeseran di pasar gas Ethereum. Namun, kurangnya data konkret tentang token tata kelola mengharuskan kehati-hatian di tengah hasil teknologi yang tidak jelas.