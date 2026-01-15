Prancis Menindak 90 Perusahaan Kripto Menjelang Guncangan MiCA

Prancis menargetkan 90 perusahaan kripto tanpa lisensi saat tenggat waktu MiCA mendekat, memperingatkan penutupan pada Juli dan penegakan yang lebih ketat di UE.

Otoritas keuangan Prancis meningkatkan tekanan pada industri aset digital, terutama saat tenggat waktu penting semakin dekat.

Autorité des Marchés Financiers (AMF) baru-baru ini menandai 90 bisnis yang masih beroperasi tanpa lisensi di bawah kerangka Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa.

Langkah ini datang hanya beberapa bulan sebelum batas waktu 30 Juni dan perusahaan yang gagal mendapatkan status hukum yang tepat pada tanggal tersebut harus berhenti melayani pelanggan di negara tersebut.

Prancis Menandai 90 Perusahaan Kripto Tanpa Lisensi untuk Penegakan Ketat

AMF khawatir tentang kurangnya kemajuan di antara puluhan penyedia layanan.

Menurut laporan, sekitar 30% dari 90 perusahaan ini bahkan tidak merespons pertanyaan regulator.

Kelompok ini tetap diam meskipun telah diberitahu tentang akhir masa transisi sejak November.

40% lainnya dari kelompok tanpa lisensi memberi tahu regulator bahwa mereka tidak berencana untuk mengajukan lisensi MiCA yang diperlukan sama sekali.

Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasar saat ini mungkin memilih untuk keluar dari Prancis pada akhir kuartal kedua.

Di sisi lain, perusahaan yang mengabaikan peringatan ini berisiko mengalami penutupan paksa mulai Juli.

Peran ESMA dan Seruan untuk Penghentian

European Securities and Markets Authority (ESMA) juga turut mempertimbangkan transisi ini.

Badan yang berbasis di Paris ini bertindak sebagai pengawas utama untuk seluruh blok, dan ESMA baru-baru ini menyatakan bahwa setiap perusahaan yang gagal mendapatkan lisensi harus memiliki rencana "penghentian teratur".

Ini berarti bahwa perusahaan tidak dapat begitu saja menghilang dan meninggalkan pelanggan tanpa akses ke dana mereka.

Mereka harus memiliki strategi yang jelas untuk mengembalikan aset dan menutup akun sebelum tenggat waktu Juli.

Regulator di Prancis telah vokal tentang sistem "passporting" saat ini dan ketidaksukaan mereka terhadapnya. Sistem ini memungkinkan perusahaan yang memiliki lisensi di satu negara UE untuk beroperasi di semua negara lainnya.

Pejabat Prancis khawatir bahwa beberapa bisnis mungkin mencari lisensi di negara-negara dengan aturan yang lebih lemah. Jadi untuk mencegah hal ini, ada dorongan untuk memberikan ESMA lebih banyak kekuasaan langsung atas semua perusahaan kripto UE.

Ripple dan CoinShares Memimpin dalam Kepatuhan

Sementara banyak perusahaan kecil kesulitan, institusi yang lebih besar bergerak cepat untuk mengamankan masa depan mereka.

CoinShares baru-baru ini memperoleh lisensinya dari AMF pada Juli lalu, dan Relai yang berbasis di Swiss menyusul pada Oktober. Perusahaan-perusahaan ini sekarang siap untuk tetap berada di Prancis dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, kisah sukses seperti ini membuktikan bahwa jalur regulasi dimungkinkan bagi mereka yang bersedia melakukan pekerjaan tersebut.

Ripple adalah nama besar lainnya yang membuat langkah besar di wilayah tersebut. Perusahaan baru-baru ini menerima "surat lampu hijau" dari regulator di Luksemburg, dan persetujuan untuk lisensi Electronic Money Institution (EMI) ini adalah kemenangan besar.

Bacaan Terkait: Prancis Menargetkan 90 Perusahaan Kripto Menjelang Tenggat Waktu MiCA



Ripple Memperluas Jejak Regulasi di Inggris dan Eropa

Kemajuan di Luksemburg datang setelah kemenangan lain untuk Ripple di Inggris Raya.

Pada 9 Januari, Financial Conduct Authority (FCA) memberikan cabang Ripple di Inggris dua izin penting.

Ini berarti bahwa perusahaan sekarang memegang lisensi EMI dan pendaftaran bisnis aset kripto di Inggris.

Persetujuan ganda ini memungkinkannya untuk menawarkan pembayaran lintas batas yang diatur di Inggris.

Secara keseluruhan, mengamankan lisensi ini bukan hanya tentang mencentang kotak. Presiden Ripple Monica Long mencatat bahwa industri ini bergerak melampaui proyek percontohan dan memasuki fase penggunaan dunia nyata.

The post France Goes After 90 Crypto Companies Ahead Of MiCA Shakeup appeared first on Live Bitcoin News.