Saham Strategy ($MSTR) Melesat 10% di Atas $189 saat Bitcoin Mendekati $100,000

Saham Strategy ($MSTR) Meroket 10% di Atas $189 saat Bitcoin Mendekati $100.000

Saham Strategy ($MSTR) melonjak lebih dari 10% pada Rabu pagi, sempat naik di atas $189 per saham, karena investor kembali masuk ke perdagangan treasury bitcoin.

Pergerakan ini mengakhiri periode volatil untuk saham tersebut menyusul penurunan tajam di awal bulan ini.

Strategy, yang memegang posisi bitcoin terbesar di antara perusahaan publik mana pun, telah melihat ekuitasnya diperdagangkan sebagai proxy beta tinggi untuk bitcoin, dengan keuntungan dan kerugian sering kali diperbesar relatif terhadap pergerakan harga spot.

Saat bitcoin mendorong menuju ujung atas kisaran terbarunya mendekati $97.000, MSTR mengikuti dengan pergerakan naik cepat yang melampaui pasar ekuitas yang lebih luas.

Reli ini dibangun atas momentum yang dimulai akhir pekan lalu setelah Strategy mengungkapkan pembelian bitcoin besar lainnya, menambahkan lebih dari 13.000 BTC ke neraca keuangannya.

Akuisisi tersebut mengangkat total kepemilikan perusahaan menjadi sekitar 687.000 bitcoin, memperkuat pendekatannya yang telah lama dinyatakan untuk mengakumulasi BTC melalui kombinasi arus kas operasi, penerbitan ekuitas, dan aktivitas pasar modal.

Ketua Eksekutif Michael Saylor telah membingkai strategi ini sebagai taruhan jangka panjang pada bitcoin sebagai penyimpan nilai yang superior dan aset cadangan treasury.

Pelaku pasar mengatakan ukuran dan konsistensi pembelian Strategy telah membantu menguatkan kembali kasus bullish untuk saham tersebut setelah berminggu-minggu tekanan terkait penarikan bitcoin dan kekhawatiran seputar dilusi.

Meskipun kritikus terus menunjuk risiko leverage dan volatilitas akuntansi, pendukung berpendapat bahwa neraca Strategy telah menjadi salah satu jalur masuk institusional paling langsung untuk eksposur bitcoin di pasar publik.

Sentimen juga membaik mengikuti tanda-tanda kepercayaan insider. Pembelian pasar terbuka baru-baru ini oleh seorang direktur perusahaan menandai pembelian pertama semacam itu dalam beberapa tahun, menonjol di periode ketika aktivitas insider sebagian besar terdiri dari penjualan terjadwal.

Drama MSCI terbaru Strategy

Faktor struktural menambah pemulihan. Awal bulan ini, penyedia indeks MSCI memilih untuk tidak menghapus perusahaan treasury yang berfokus pada bitcoin dari tolok ukur tertentu, meredakan ketakutan akan penjualan paksa oleh dana pasif.

Keputusan tersebut mengurangi risiko penurunan jangka pendek untuk Strategy, yang telah menjadi semakin sensitif terhadap aliran indeks karena kapitalisasi pasarnya berkembang selama reli bitcoin 2024 dan 2025.

Namun, model Strategy tetap terkait erat dengan volatilitas bitcoin. Perusahaan melaporkan kerugian tidak direalisasi yang besar di kuartal sebelumnya karena aturan akuntansi mengharuskannya untuk menandai turun kepemilikan bitcoin selama penurunan harga.

Kerugian tersebut berbalik hanya ketika harga pulih, menciptakan ayunan pendapatan yang sering kali sulit dinilai oleh investor ekuitas tradisional.

Lonjakan Rabu di atas $189 menyoroti sifat refleksif dari perdagangan ini. Saat bitcoin menguat, ekuitas Strategy juga menguat dan menarik modal yang didorong momentum yang mencari eksposur leverage.

