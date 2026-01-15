Emas Mencapai Rekor Tertinggi; Analis Memprediksi $5.000 Segera

Yang Perlu Diketahui: Emas mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dengan proyeksi $5.000.

Analis pasar memperkirakan tren naik di tengah risiko geopolitik.

Arus masuk ETF dan pembelian bank sentral memperkuat lonjakan emas.

Harga emas mencapai rekor tertinggi di $4.629,94 per ons pada awal Januari 2026, didorong oleh pembelian bank sentral dan ketegangan geopolitik.

Kenaikan harga yang berkelanjutan berdampak pada ekonomi global, meningkatkan daya tarik emas sebagai aset safe haven di tengah lanskap geopolitik yang tidak pasti, yang berpotensi mempengaruhi strategi investasi masa depan.

Harga emas mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di $4.629,94 per ons pada Januari 2026, memicu prediksi kenaikan lebih lanjut hingga $5.000.

Analis menyebutkan ketegangan geopolitik dan permintaan bank sentral sebagai pendorong utama sementara pasar bereaksi terhadap dinamika yang terus berkembang ini.

Emas Melampaui Angka $4.600 di Tengah Minat Bank Sentral

Faktor Geopolitik Mendorong Lonjakan 64% Emas di 2025

Pola Pasar Menyerupai Puncak Masa Lalu Desember 2025

Disclaimer: Informasi di situs web ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi. Pasar cryptocurrency sangat fluktuatif, dan berinvestasi melibatkan risiko. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan.

di $4.629,94/oz seperti dilaporkan pada awal Januari 2026, didorong oleh meningkatnya risiko geopolitik dan permintaan bank sentral.lintasan naik untuk harga emas dengan Tim Waterer dari KCM Trade mengindikasikan bahwa risiko geopolitik dapat mendorongnya melampaui $4.600. Tim Waterer, Chief Market Analyst di KCM Trade, mengamati, "Jika risiko geopolitik saat ini bertahan dan ekspektasi pemotongan suku bunga AS tetap utuh, emas mungkin mencoba penembusan $4.600 yang lebih berkelanjutan dalam beberapa minggu mendatang."meningkatkan investasi emas, terbukti dari kenaikan 64% di 2025 dan lonjakan bulanan 7,33% pada awal 2026.bahwa pemotongan suku bunga yang berkelanjutan dapat membantu emas mempertahankan tren naik, yang berpotensi mempengaruhi dinamika pasar. Ross Norman, Independent Precious Metals Analyst, mencatat, "Aset riil menjadi yang terdepan dalam jenis lingkungan yang kita lihat."Emas sebelumnya mencapai puncak di $4.794,85 pada Desember 2025, dengandari nilai yang meningkat di bawah tekanan ekonomi.dari peningkatan akuisisi bank sentral dan arus masuk ETF yang terus mempengaruhi lintasan pasar.