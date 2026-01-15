Polygon Bertaruh $250 Juta+ pada Pembayaran Stablecoin Teregulasi Dengan Akuisisi Coinme, Sequence

Poin-Poin Penting:

Polygon mengakuisisi Coinme dan Sequence dalam kesepakatan yang totalnya melebihi $250 juta untuk membangun tumpukan pembayaran onchain end-to-end yang teregulasi di AS.

Langkah ini memberikan Polygon on/off-ramp fiat berlisensi di 48 negara bagian, 50.000+ titik akses ritel, dan pembayaran lintas-rantai 1-klik yang mulus.

Strategi ini menandakan perubahan yang jelas dari penskalaan blockchain tujuan umum menuju pembayaran stablecoin dan pergerakan uang dunia nyata.

Polygon telah mengungkapkan salah satu pergeseran strategis paling agresifnya hingga saat ini, mengumumkan rencana untuk menjadi platform pembayaran teregulasi AS dengan mengakuisisi dua pemain infrastruktur penting. Kesepakatan tersebut menempatkan pembayaran stablecoin, kepatuhan, dan pengalaman pengguna di pusat fase pertumbuhan Polygon berikutnya.

Perubahan $250 Juta Polygon Menuju Pembayaran Onchain

Polygon Labs mengonfirmasi telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi Coinme dan Sequence, dengan total pertimbangan melebihi $250 juta. Akuisisi tersebut menjadi jangkar Open Money Stack yang baru diumumkan Polygon, kerangka kerja pembayaran terintegrasi vertikal yang dirancang untuk memindahkan fiat dan stablecoin secara mulus onchain.

Daripada memposisikan diri semata-mata sebagai solusi penskalaan Ethereum, Polygon kini menargetkan lapisan infrastruktur pembayaran digital. Perusahaan berusaha menyediakan satu tumpukan untuk bank, fintech, dan perusahaan dengan pergerakan uang teregulasi, infrastruktur dompet, dan penyelesaian lintas-rantai.

Coinme Membawa Regulasi AS, Perizinan, dan Akses Fiat Nasional

Coinme adalah proyek yang gagal disediakan oleh sebagian besar proyek kripto-native: cakupan regulasi dan distribusi fisik di AS. Didirikan pada tahun 2014, Coinme beroperasi di bawah lisensi pengiriman uang di 48 negara bagian dan menjalankan jaringan lebih dari 50.000 lokasi fiat-ke-kripto di seluruh negara.

Melalui akuisisi ini, Polygon memperoleh:

On/off-ramp fiat teregulasi di sebagian besar AS.

Infrastruktur dompet berlisensi yang cocok untuk penggunaan perusahaan dan konsumen.

API yang memungkinkan perusahaan Web2 dan Web3 menyematkan perdagangan, kustodi, dan pembayaran kripto.

Coinme sudah melayani lebih dari satu juta pengguna aplikasi dan klien perusahaan termasuk Coinstar dan MoneyGram. Basis investornya mencakup Pantera Capital, Digital Currency Group, dan Circle Ventures, tanda kredibilitas lama dalam pembayaran kripto AS.

Bagi Polygon, mengakuisisi Coinme menghindari bertahun-tahun pembangunan regulasi dan langsung memposisikan jaringan sebagai operator pembayaran yang patuh daripada hanya penyedia blockchain.

Sequence dan Dorongan untuk UX Kripto Tanpa Hambatan

Mengabstraksi Bagian Sulit dari Blockchain

Sementara Coinme memecahkan regulasi dan akses fiat, Sequence menangani pengalaman pengguna. Sequence mengembangkan dompet pintar tertanam dan infrastruktur yang menyembunyikan kompleksitas blockchain dari pengguna akhir.

Teknologinya mencakup:

Dompet tertanam tingkat perusahaan.

Orkestrasi lintas-rantai yang mengabstraksi bridging, swap, dan biaya gas.

Alur transaksi 1-klik yang berfungsi di beberapa blockchain.

Mesin Trails Sequence memungkinkan pengguna membayar dengan token apa pun yang didukung di rantai mana pun, sementara sistem menangani perutean dan eksekusi di latar belakang. Abstraksi ini sangat penting untuk pembayaran, di mana pengguna mengharapkan hasil yang instan dan dapat diprediksi.

Sequence didukung oleh perusahaan seperti Brevan Howard Digital, Initialized, Coinbase, Polychain, Consensys, dan raksasa game termasuk Take-Two Interactive dan Ubisoft. Alatnya sudah digunakan di berbagai ekosistem seperti Polygon, Arbitrum, Immutable, dan Magic Eden.

Di Dalam Polygon Open Money Stack

Open Money Stack menggabungkan tiga lapisan inti menjadi satu platform:

Rel blockchain – Infrastruktur penyelesaian Polygon untuk transaksi cepat dan berbiaya rendah. Pergerakan uang teregulasi – Rel fiat berlisensi Coinme dan jaringan ritel. Dompet dan pembayaran lintas-rantai – Dompet tertanam Sequence dan eksekusi berbasis maksud.

Polygon mengatakan tumpukan tersebut akan mendukung pergerakan uang instan, onboarding mudah, dan pembayaran 1-klik di seluruh rantai, semuanya sambil tetap mematuhi peraturan AS. Yang penting, sistem ini dirancang untuk menjadi chain-agnostic, mengakui bahwa pembayaran kemungkinan akan diselesaikan di beberapa blockchain daripada satu jaringan tunggal.

Stablecoin sebagai Tujuan Akhir Sebenarnya

Kepemimpinan Polygon telah eksplisit: pembayaran adalah "kasus penggunaan pembunuh" untuk kripto. Stablecoin, yang dipatok pada mata uang fiat, semakin banyak digunakan untuk penyelesaian B2B, remitansi, dan aliran perbendaharaan karena mereka bergerak lebih cepat dan lebih murah daripada rel tradisional.

Dengan menginternalisasi perizinan, dompet, dan orkestrasi pembayaran, Polygon bertaruh bahwa perusahaan menginginkan penyedia terpadu daripada tambalan vendor. Ini mencerminkan bagaimana neobank menggabungkan kustodi, kepatuhan, dan pembayaran, kecuali rel Polygon adalah onchain.

Persaingan semakin intensif. Raksasa pembayaran tradisional seperti Visa dan Mastercard sedang menjelajahi penyelesaian stablecoin, sementara jaringan blockchain lainnya berlomba untuk merebut pasar yang sama. Strategi jangka pendek Polygon menekankan kemitraan daripada konfrontasi langsung, bertujuan untuk berintegrasi dengan sistem yang ada sambil adopsi stablecoin meningkat.

Postingan Polygon Bertaruh $250 Juta+ pada Pembayaran Stablecoin Teregulasi Dengan Akuisisi Coinme, Sequence muncul pertama kali di CryptoNinjas.