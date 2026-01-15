Aliran ETF Spot Dorong Reli Bitcoin dengan Target Harga $100K

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Bit Journal.

Bitcoin telah melonjak di atas level harga $95.000, didorong oleh arus spot daripada derivatif yang bersiap untuk potensi lompatan menuju level $100.000.

Data dari CoinGlass menunjukkan lebih dari $269,21 juta posisi short BTC dilikuidasi saat aset menembus resistensi, dengan ukuran sentimen tetap bearish meskipun level harga naik.

Analis mengaitkan lonjakan tersebut dengan permintaan riil di pasar spot di mana investor membeli aset itu sendiri, menciptakan optimisme baru di seluruh meja perdagangan dan pasar prediksi.

Arus Spot Mendorong Pergerakan BTC di Atas Level Kunci

Reli harga Bitcoin di atas $95.000 penting karena menunjukkan bahwa permintaan fundamental dan bukan taruhan leverage yang mendorong harga lebih tinggi. Berbicara tentang reli tersebut, analis kripto Will Clemente menunjukkan bahwa "sepertinya reli Bitcoin ini dipimpin oleh pembelian spot," menunjukkan bahwa modal masuk melalui pembelian langsung Bitcoin di pasar spot daripada futures atau opsi.

Reli Harga Bitcoin yang Dipimpin oleh Arus Spot Menempatkan $100K dalam Pandangan

Ini penting karena pembelian spot menyiratkan akumulasi nyata, tidak seperti pergerakan yang dipimpin derivatif yang meningkatkan harga tanpa menghasilkan permintaan.

Penjual short tertangkap di posisi yang salah dengan dilaporkan short Bitcoin senilai $269,21 juta dilikuidasi dalam 24 jam.

Likuidasi terjadi ketika posisi leverage ditutup paksa saat harga bergerak lebih tinggi, dan dapat memicu pergerakan naik. Ini telah membantu Bitcoin menembus beberapa resistensi di wilayah $94.500-$95.000.

Analis Memprediksi Pergerakan Menuju $100.000

Pengamat pasar telah mencatat betapa kuatnya posisi saat ini.

Menurut Michaël van de Poppe dari MN Trading Capital, ia membagikan dalam postingan publik bahwa "cukup jelas bahwa ini akan mencapai $100K dalam minggu mendatang dan penurunan adalah untuk membeli", membingkai aksi harga baru-baru ini sebagai pendukung struktural untuk lebih banyak kenaikan. Bitcoin terakhir gagal mempertahankan terobosan di atas $100.000 pada November 2025.

Pasar prediksi kripto juga menunjukkan optimisme jangka pendek. Melihat harga Polymarket, Bitcoin memiliki peluang 51% melebihi $100.000 pada 1 Februari 2026 dan peluang sedikit lebih kecil untuk diperdagangkan lebih tinggi hingga $105.000.

Keseimbangan taruhan ini menunjukkan bahwa trader percaya momentum saat ini akan bertahan cukup lama untuk menguji kembali wilayah enam digit sekali lagi.

Beberapa tren musiman historis membantu mendasari analisis ini. Secara umum, Januari adalah bulan yang lesu untuk pengembalian Bitcoin dengan pengembalian rata-rata sekitar 4,18%, sedangkan Februari biasanya menawarkan pengembalian bulanan rata-rata yang lebih baik. Bias musiman ini adalah satu dimensi tambahan untuk pandangan peserta tentang perpanjangan pergerakan harga.

Sentimen Teredam Saat Harga Memompa



Meskipun harga naik, ukuran sentimen yang lebih luas tetap tentatif. Crypto Fear & Greed Index, yang diawasi ketat sebagai indikator sentimen investor, telah memantul antara "ketakutan" dan "ketakutan ekstrem" dalam beberapa minggu terakhir, dan pembacaan tetap di bawah rata-rata berdasarkan pandangan jangka panjang.

Santiment mencatat bahwa jika Bitcoin mulai "menggoda $100K," itu bisa menyebabkan "FOMO ritel" dapat dipicu, menunjukkan bahwa keterlibatan pasar mungkin terjadi hanya ketika aset mendekati level ini.

Laporan Santiment merangkum ketegangan yang sedang berlangsung di pasar saat reli harga di tengah sentimen investor yang mengecewakan.

Tren ini telah ada sejak peristiwa likuidasi yang dipimpin pasar tahun lalu pada Oktober 2025, ketika lebih dari $19 miliar posisi leverage dihancurkan.

Pembacaan ketakutan di 27 menunjukkan trader tetap berhati-hati bahkan saat arus spot melihat harga lebih tinggi.

Minat dan Struktur Pasar di 2026

Tidak seperti reli yang didorong futures yang dapat mundur dengan cepat ketika leverage dibatalkan, pergerakan yang dipimpin spot didorong oleh investor yang akhirnya memiliki investasi. Laporan terbaru juga menunjukkan arus masuk baru ke produk investasi Bitcoin, termasuk produk yang diperdagangkan di bursa (ETP), yang telah menyerap banyak modal setelah pola likuiditas musiman lega.

Dorongannya lebih institusional dan belum sepenuhnya terbentuk tetapi dapat dilihat melalui kendaraan ini dan dinamika permintaan secara besar-besaran. Volume perdagangan melonjak pada Januari setelah beberapa level musiman terendah yang tercatat, menunjukkan nafsu makan yang lebih luas di luar spekulasi jangka pendek.

Kesimpulan

Kenaikan Bitcoin baru-baru ini di atas $95.000 menceritakan perubahan dalam perilaku pasar

Akumulasi di pasar spot, sejumlah besar short squeeze yang kuat, serta peningkatan peluang di pasar prediksi menunjukkan bahwa pasar mungkin mengalami momentum naik lebih lanjut segera.

Meskipun indikator sentimen berada di wilayah hati-hati, analis dan trader sekarang menarik perhatian pada permintaan spot sebagai sumber aksi harga yang lebih tahan lama daripada pergerakan leverage.

Apakah Bitcoin mencapai enam digit dan seterusnya akan ditentukan oleh pembelian spot yang berkelanjutan dan partisipasi di seluruh segmen investor.

Glosarium

Arus spot: Uang mengalir ke pembelian Bitcoin aktual, fisik atau mendasar daripada melalui kendaraan seperti futures atau opsi.

Likuidasi short: Penutupan paksa posisi short saat harga naik, yang mengarah pada tekanan harga naik tambahan.

Pasar prediksi: situs di mana trader bertaruh pada harga masa depan, yang umumnya mewakili sentimen pasar dan probabilitas.

Crypto Fear & Greed Index: Indikator sentimen yang menghitung indeks dari 0 hingga 100 berdasarkan emosi investor dan tren pasar, dengan 0 mewakili "ketakutan ekstrem" dan 100 mewakili "keserakahan ekstrem."

Pertanyaan yang Sering Diajukan Tentang Reli Harga Bitcoin

Apa yang ada di balik reli harga Bitcoin terbaru?

Terobosan Bitcoin baru-baru ini menuju $95.000 dipimpin oleh pembelian spot, menunjukkan akumulasi langsung aset daripada pergerakan harga yang murni didorong derivatif.

Analis mana yang mendukung reli harga Bitcoin ini?

Analis seperti Will Clemente dan Michaël van de Poppe telah mencatat bahwa reli saat ini tampaknya didorong oleh arus spot; berpendapat bahwa penurunan bisa menjadi peluang beli.

Apakah Bitcoin sudah melampaui $100.000?

Pada pertengahan Januari 2026; Bitcoin belum merebut kembali $100.000 setelah menembus di bawahnya pada November 2025, meskipun aksi harga baru-baru ini telah meningkatkan peluang untuk melakukannya.

Mengapa likuidasi short relevan dengan ini?

Likuidasi short besar yang mencapai $269 juta menunjukkan bahwa bears terpaksa melepaskan diri saat harga naik, memperkuat dorongan naik dari reli.

Apakah indikator sentimen bullish?

Sentimen tetap berhati-hati. Menurut Crypto Fear & Greed Index, pasar masih belum sepenuhnya berubah menjadi wilayah optimis.

