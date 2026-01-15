BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
WeLab telah menutup putaran pembiayaan strategis Seri D senilai US$220 juta, yang terdiri dari kombinasi utang dan ekuitas. Penggalangan dana ini merupakan penggalangan modal perbankan digital terbesarWeLab telah menutup putaran pembiayaan strategis Seri D senilai US$220 juta, yang terdiri dari kombinasi utang dan ekuitas. Penggalangan dana ini merupakan penggalangan modal perbankan digital terbesar

WeLab Mengumpulkan Dana US$220 Juta dalam Pendanaan Seri D

Penulis: FintechnewsSumber: Fintechnews
2026/01/15 11:31
Talus
US$0.00684+6.70%
DAR Open Network
D$0.01299+6.04%
Farcana
FAR$0.001037-5.29%
CyberKongz
KONG$0.001661+0.42%

WeLab telah menutup putaran pembiayaan strategis Seri D sebesar US$220 juta, terdiri dari kombinasi utang dan ekuitas.

Penggalangan dana ini merupakan penggalangan modal perbankan digital terbesar di Asia sejauh ini pada tahun 2025 dan putaran pendanaan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Putaran ini menarik investor baru di samping dukungan berkelanjutan dari pemegang saham yang ada dan mitra modal strategis, termasuk Prudential Hong Kong Ltd, Fubon Bank (Hong Kong), Hong Kong Investment Corporation (HKIC), TOM Group, Allianz X, dan HSBC.

Pendanaan ini akan mendukung ekspansi WeLab di Asia Tenggara dan pengembangan lebih lanjut bisnis Hong Kong-nya, termasuk penawaran produk yang lebih luas dan pertumbuhan pelanggan.

WeLab akan menggunakan pendanaan ini untuk mengembangkan lini bisnis baru, meningkatkan platform teknologinya, dan mengejar merger dan akuisisi yang selektif.

Perusahaan juga akan mengalokasikan sebagian modal untuk strategi AI yang baru diumumkan dan kemitraan berfokus AI-nya dengan Google.

Perusahaan mengatakan investasi ini akan mendukung pengembangan agen AI, kemampuan personalisasi, dan alat pemasaran berbasis data yang ditujukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional.

WeLab mengoperasikan bisnis perbankan digital di Hong Kong dan Indonesia.

Di Hong Kong, WeLab Bank saat ini merupakan bank digital terbesar berdasarkan pendapatan dan telah menerima beberapa penghargaan industri pada tahun 2025, termasuk pengakuan dari Euromoney dan FinanceAsia.

Simon Loong, Pendiri dan Group CEO WeLab, mengatakan:

simon loong welabSimon Loong

Kredit gambar unggulan: Diedit oleh Fintech News Hong Kong, berdasarkan gambar oleh ilygraphic via Freepik

Postingan WeLab Menggalang US$220 Juta dalam Pembiayaan Seri D pertama kali muncul di Fintech Hong Kong.

Peluang Pasar
Logo Talus
Harga Talus(US)
$0.00684
$0.00684$0.00684
-2.97%
USD
Grafik Harga Live Talus (US)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25