WeLab Mengumpulkan Dana US$220 Juta dalam Pendanaan Seri D

WeLab telah menutup putaran pembiayaan strategis Seri D sebesar US$220 juta, terdiri dari kombinasi utang dan ekuitas.

Penggalangan dana ini merupakan penggalangan modal perbankan digital terbesar di Asia sejauh ini pada tahun 2025 dan putaran pendanaan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Putaran ini menarik investor baru di samping dukungan berkelanjutan dari pemegang saham yang ada dan mitra modal strategis, termasuk Prudential Hong Kong Ltd, Fubon Bank (Hong Kong), Hong Kong Investment Corporation (HKIC), TOM Group, Allianz X, dan HSBC.

Pendanaan ini akan mendukung ekspansi WeLab di Asia Tenggara dan pengembangan lebih lanjut bisnis Hong Kong-nya, termasuk penawaran produk yang lebih luas dan pertumbuhan pelanggan.

WeLab akan menggunakan pendanaan ini untuk mengembangkan lini bisnis baru, meningkatkan platform teknologinya, dan mengejar merger dan akuisisi yang selektif.

Perusahaan juga akan mengalokasikan sebagian modal untuk strategi AI yang baru diumumkan dan kemitraan berfokus AI-nya dengan Google.

Perusahaan mengatakan investasi ini akan mendukung pengembangan agen AI, kemampuan personalisasi, dan alat pemasaran berbasis data yang ditujukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional.

WeLab mengoperasikan bisnis perbankan digital di Hong Kong dan Indonesia.

Di Hong Kong, WeLab Bank saat ini merupakan bank digital terbesar berdasarkan pendapatan dan telah menerima beberapa penghargaan industri pada tahun 2025, termasuk pengakuan dari Euromoney dan FinanceAsia.

Simon Loong, Pendiri dan Group CEO WeLab, mengatakan:

