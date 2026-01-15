Staking Masih Tidak Tersedia di Empat Negara Bagian, CEO Robinhood Mendesak Anggota Parlemen AS untuk Memberikan Kejelasan

Vlad Tenev, kepala Robinhood Markets, mendesak AS untuk memimpin dalam membentuk kebijakan kripto. Ia menyerukan kerangka regulasi yang jelas untuk mendorong inovasi dan melindungi konsumen.

Pada 15 Januari, Vlad Tenev mengatakan di X bahwa staking tetap menjadi salah satu fitur yang paling diminati di antara pengguna Robinhood. Namun, fitur tersebut masih belum tersedia untuk pelanggan di empat negara bagian AS "karena kebuntuan saat ini."

"Token Saham tersedia untuk pelanggan kami di UE, tetapi tidak di pasar dalam negeri kami," tulisnya.

Menurut situs web Robinhood, staking kripto saat ini tidak tersedia di California, Maryland, New Jersey, dan Wisconsin.

"Saatnya AS Memimpin dalam Kebijakan Kripto": Vlad Tenev

Lebih lanjut, Tenev menyuarakan legislasi yang jelas untuk melindungi konsumen dan membuka inovasi. "Kami mendukung upaya Kongres untuk meloloskan RUU struktur pasar," katanya, sambil menambahkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.

"Tetapi kami melihat jalan dan ada di sini untuk membantu Komite Perbankan Senat AS dari GOP dan Demokrat Perbankan dan Perumahan Senat menyelesaikannya."

Komentar CEO Robinhood datang di tengah diskusi yang sedang berlangsung tentang kebutuhan akan regulasi kripto yang komprehensif di AS.

Pada hari Rabu, Komite Perbankan Senat menunda markup yang direncanakan dari RUU struktur pasar kripto yang luas. Legislasi tersebut berusaha untuk mendefinisikan kapan token kripto adalah sekuritas, komoditas, atau lainnya, memberikan kejelasan hukum yang telah lama diharapkan industri.

Keputusan untuk menunda datang beberapa jam setelah Coinbase menarik dukungannya untuk versi terbaru RUU tersebut. CEO Coinbase Brian Armstrong menandai "terlalu banyak masalah," termasuk larangan de facto pada ekuitas yang ditokenisasi, larangan DeFi, dan amandemen yang akan menghilangkan imbalan pada stablecoin.

CEO Robinhood Berpendapat AI Tidak Akan Menghilangkan Pekerjaan

Dalam percakapan terpisah dengan FOX Business, Vlad Tenev mengatakan bahwa AI dapat membantu mendorong inovasi baru dan penciptaan lapangan kerja.

"AI akan menyebabkan ledakan tidak hanya pekerjaan baru, tetapi keluarga pekerjaan baru," katanya. Ia berargumen bahwa gangguan teknis selalu mereformasi norma kerja daripada menghilangkannya sepenuhnya.

"Meskipun kami telah melihat gangguan seperti ini di masa lalu, kami merasa bahwa hal itu akan lebih cepat," catatnya.