BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Vlad Tenev, kepala Robinhood Markets, telah mendesak AS untuk memimpin dalam membentuk kebijakan kripto. Dia menyerukan kerangka regulasi yang jelas untuk mendorong inovasiVlad Tenev, kepala Robinhood Markets, telah mendesak AS untuk memimpin dalam membentuk kebijakan kripto. Dia menyerukan kerangka regulasi yang jelas untuk mendorong inovasi

Staking Masih Tidak Tersedia di Empat Negara Bagian, CEO Robinhood Mendesak Anggota Parlemen AS untuk Memberikan Kejelasan

Penulis: CryptoNewsSumber: CryptoNews
2026/01/15 14:42
Union
U$0.002765-3.69%

Vlad Tenev, kepala Robinhood Markets, mendesak AS untuk memimpin dalam membentuk kebijakan kripto. Ia menyerukan kerangka regulasi yang jelas untuk mendorong inovasi dan melindungi konsumen.

Pada 15 Januari, Vlad Tenev mengatakan di X bahwa staking tetap menjadi salah satu fitur yang paling diminati di antara pengguna Robinhood. Namun, fitur tersebut masih belum tersedia untuk pelanggan di empat negara bagian AS "karena kebuntuan saat ini."

"Token Saham tersedia untuk pelanggan kami di UE, tetapi tidak di pasar dalam negeri kami," tulisnya.

Menurut situs web Robinhood, staking kripto saat ini tidak tersedia di California, Maryland, New Jersey, dan Wisconsin.

"Saatnya AS Memimpin dalam Kebijakan Kripto": Vlad Tenev

Lebih lanjut, Tenev menyuarakan legislasi yang jelas untuk melindungi konsumen dan membuka inovasi. "Kami mendukung upaya Kongres untuk meloloskan RUU struktur pasar," katanya, sambil menambahkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan.

"Tetapi kami melihat jalan dan ada di sini untuk membantu Komite Perbankan Senat AS dari GOP dan Demokrat Perbankan dan Perumahan Senat menyelesaikannya."

Komentar CEO Robinhood datang di tengah diskusi yang sedang berlangsung tentang kebutuhan akan regulasi kripto yang komprehensif di AS.

Pada hari Rabu, Komite Perbankan Senat menunda markup yang direncanakan dari RUU struktur pasar kripto yang luas. Legislasi tersebut berusaha untuk mendefinisikan kapan token kripto adalah sekuritas, komoditas, atau lainnya, memberikan kejelasan hukum yang telah lama diharapkan industri.

Keputusan untuk menunda datang beberapa jam setelah Coinbase menarik dukungannya untuk versi terbaru RUU tersebut. CEO Coinbase Brian Armstrong menandai "terlalu banyak masalah," termasuk larangan de facto pada ekuitas yang ditokenisasi, larangan DeFi, dan amandemen yang akan menghilangkan imbalan pada stablecoin.

CEO Robinhood Berpendapat AI Tidak Akan Menghilangkan Pekerjaan

Dalam percakapan terpisah dengan FOX Business, Vlad Tenev mengatakan bahwa AI dapat membantu mendorong inovasi baru dan penciptaan lapangan kerja.

"AI akan menyebabkan ledakan tidak hanya pekerjaan baru, tetapi keluarga pekerjaan baru," katanya. Ia berargumen bahwa gangguan teknis selalu mereformasi norma kerja daripada menghilangkannya sepenuhnya.

"Meskipun kami telah melihat gangguan seperti ini di masa lalu, kami merasa bahwa hal itu akan lebih cepat," catatnya.

Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.002765
$0.002765$0.002765
-0.36%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25