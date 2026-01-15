Yayasan Zcash Dibersihkan saat SEC Mengakhiri Tinjauan Penegakan

SEC mengakhiri peninjauan terhadap Zcash Foundation, menolak penegakan hukum setelah surat panggilan pengadilan SF-04569 pada 31 Agustus.

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat telah menyelesaikan peninjauan terhadap Zcash Foundation, memberi tahu organisasi amal publik tersebut bahwa mereka tidak bermaksud untuk melanjutkan tindakan penegakan hukum atau tuduhan tambahan. Keputusan ini menutup penyelidikan regulasi yang terkait dengan penawaran aset digital tertentu dan menandai perkembangan bagi ekosistem blockchain yang berfokus pada privasi.

Zcash Foundation mengungkapkan telah menerima surat panggilan pengadilan dari SEC pada 31 Agustus 2023, terkait dengan penyelidikan terhadap penawaran aset kripto tertentu dengan nomor kasus SF-04569. Menurut posting dari Wu Blockchain, yayasan tersebut menyatakan bahwa proses peninjauan menekankan transparansi, kerja sama, dan kepatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku selama periode pemeriksaan yang diperpanjang.

Namun, penyelidikan oleh SEC terkait dengan kepatuhan terhadap hukum mengenai sekuritas, undang-undang anti pencucian uang, dan sanksi ekonomi. Setelah verifikasi hasil penyelidikan, harga Zcash naik sekitar 12% dalam 24 jam saat diperdagangkan sekitar $437, meskipun pasar aset digital sedang lemah. Aset tersebut hampir berlipat ganda nilainya selama periode tiga bulan.

Pembaruan regulasi ini bertepatan dengan pengumuman Zcash Foundation tentang perluasan infrastruktur jaringan. Zcash Foundation telah meluncurkan lima seeder baru di jaringan, yang berlokasi di wilayah Carolina Selatan, negara bagian Oregon, negara Belgia, Jerman, dan Finlandia, menjadikan total jumlah seeder yang dioperasikan oleh ZF menjadi enam, termasuk keandalan konektivitas node global.

Ketahanan Jaringan dan Struktur Tata Kelola

Menurut yayasan tersebut, DNS seeder membantu node baru dalam membuat koneksi peer pertama. Ketidakresponsifan layanan DNS yang ditawarkan oleh Electric Coin Company pada 8 Januari mengakibatkan bootstrapping yang lebih lambat karena ketersediaan seeder yang lebih sedikit; hal ini memaksa ZF untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur di berbagai wilayah di seluruh dunia.

Zcash Foundation menegaskan kembali komitmennya terhadap teknologi pelestarian privasi, desentralisasi, dan model tata kelola sumber terbuka. Yayasan ini menjelaskan bahwa tidak ada organisasi terpusat yang mengendalikan jaringan, dengan konsensus dicapai melalui node independen yang tersebar secara global. Menurut ZF, pengembangan, penelitian, dan kolaborasi memastikan bahwa ada kontinuitas dan keamanan bagi pengguna aset digital.

