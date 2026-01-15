Retail Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97 Ribu

BursaDEX+
Bitcoin baru-baru ini mengalami kenaikan yang kuat, yang juga memicu reli di seluruh pasar, meskipun ada sentimen negatif yang mencolok dari investor ritel.

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2026/01/15 16:42
Bitcoin
BTC$95,446.01-0.28%
GAINS
GAINS$0.01395+1.60%

Pasar cryptocurrency telah mengalami kenaikan signifikan sejak awal Januari, terutama dalam tiga hari terakhir. Namun, sektor ritel terus menunjukkan reaksi beragam, sebagian besar bearish.

Total kapitalisasi pasar kripto tumbuh lebih dari $300 miliar selama dua minggu terakhir, menurut CoinMarketCap. Nilainya mencapai tertinggi dua bulan sebesar $3,3 triliun pada akhir hari Rabu, 14 Januari, sebelum turun ke level saat ini sebesar $3,26 triliun.

Bitcoin BTC $96 338 Volatilitas 24j: 1,5% Kap. pasar: $1,92 T Vol. 24j: $66,62 B juga menyentuh level tertinggi lokal sebesar $97.860, tetapi dengan sedikit koreksi, saat ini diperdagangkan mendekati $92.300.

Ethereum ETH $3 323 Volatilitas 24j: 0,2% Kap. pasar: $400,73 B Vol. 24j: $31,96 B juga menunjukkan kekuatan karena mencapai level tertinggi lokal hampir $3.400 pada 14 Januari.

Menurut data Santiment, harga BTC dan ETH mencapai level tertinggi lokal mereka sementara investor ritel mulai menunjukkan sentimen bearish.

Santiment memperkirakan FUD di antara massa akan mendorong Bitcoin melampaui angka $100.000 untuk pertama kalinya sejak pertengahan November.

Apa yang Mendorong Bitcoin Sekarang?

Secara historis, sentimen bearish dari massa ritel biasanya bertindak sebagai katalis bullish untuk harga Bitcoin.

Selain itu, reli baru-baru ini telah membawa indeks rasa takut dan keserakahan CMC ke angka 54 untuk pertama kalinya sejak 10 Oktober 2025.

Namun, ini bukan hanya tentang sentimen.

Berbagai katalis, seperti aliran masuk ke dana yang diperdagangkan di bursa BTC spot, likuidasi posisi short, dan data Indeks Harga Konsumen AS terbaru, telah menambah momentum bullish.

Menurut data dari SoSoValue, ETF BTC spot berbasis AS mencatat aliran masuk bersih sebesar $843,6 juta pada 14 Januari. Ini membawa total aliran masuk minggu ini menjadi $1,71 miliar.

Coinspeaker juga melaporkan bahwa CPI AS mencatat peningkatan 2,7% secara year-over-year untuk Desember 2025, sesuai dengan ekspektasi dari para ekonom. Bitcoin naik ke $96.000 segera setelah laporan dirilis. Ini juga memicu likuidasi posisi short besar-besaran, senilai $595 juta antara 13 dan 14 Januari.

Postingan Ritel Bearish, tetapi Aliran Masuk Institusional $1,7 Miliar Mendorong BTC Melampaui $97K muncul pertama kali di Coinspeaker.

