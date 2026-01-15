London Stock Exchange Group meluncurkan pusat kliring digital

PANews melaporkan pada 15 Januari bahwa London Stock Exchange Group (LSEG) telah mengumumkan peluncuran layanan penyelesaian digital baru – platform penyelesaian digital LSEG DiSH. Platform akses terbuka ini memungkinkan penyelesaian instan terprogram baik on-chain maupun off-chain antara jaringan pembayaran independen. Melalui deposito bank komersial yang disimpan dalam buku besar DiSH (DiSH Cash), layanan ini akan mendukung transfer dana instan tanpa henti 24/7 lintas berbagai mata uang dan yurisdiksi, menyediakan keamanan tunai untuk transaksi dan penyelesaian valuta asing serta aset digital.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.