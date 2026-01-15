BursaDEX+
PANews melaporkan pada 15 Januari bahwa London Stock Exchange Group (LSEG) telah mengumumkan peluncuran layanan penyelesaian digital baru – LSEG DiSH digital

London Stock Exchange Group meluncurkan pusat kliring digital

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/15 16:57
PANews melaporkan pada 15 Januari bahwa London Stock Exchange Group (LSEG) telah mengumumkan peluncuran layanan penyelesaian digital baru – platform penyelesaian digital LSEG DiSH. Platform akses terbuka ini memungkinkan penyelesaian instan terprogram baik on-chain maupun off-chain antara jaringan pembayaran independen. Melalui deposito bank komersial yang disimpan dalam buku besar DiSH (DiSH Cash), layanan ini akan mendukung transfer dana instan tanpa henti 24/7 lintas berbagai mata uang dan yurisdiksi, menyediakan keamanan tunai untuk transaksi dan penyelesaian valuta asing serta aset digital.

