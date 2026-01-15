BursaDEX+
Badai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 JanuariBadai Tropis Ada (Nokaen) memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam pada Kamis sore, 15 Januari

Ada menguat menjadi badai tropis di sebelah timur Kota Surigao

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/15 17:40
MANILA, Filipina – Ada menguat dari depresi tropis menjadi badai tropis pada pukul 2 sore hari Kamis, 15 Januari, sambil tetap berada di atas Laut Filipina.

Badai ini diberi nama internasional Nokaen, nama yang disumbangkan oleh Laos yang mengacu pada sejenis burung.

Dalam briefing lewat pukul 5 sore pada hari Kamis, Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina (PAGASA) mengatakan Ada kini memiliki kecepatan angin maksimum 65 kilometer per jam dari sebelumnya 55 km/jam. Hembusan anginnya kini mencapai 80 km/jam dari 70 km/jam.

Badai tropis ini terakhir terlihat 400 kilometer di timur Kota Surigao, Surigao del Norte, pada pukul 4 sore. Badai ini sedikit berakselerasi, bergerak ke barat laut dengan kecepatan 15 km/jam dari 10 km/jam.

Ada diproyeksikan akan melewati dekat Samar Timur dan Samar Utara pada hari Sabtu, 17 Januari, dan Catanduanes pada hari Minggu, 18 Januari.

Namun PAGASA mengatakan bahwa "pergeseran lebih jauh ke barat" dalam jalur Ada dapat menyebabkan pendaratan di Visayas Timur dan/atau Bicol. "Prakiraan jalur dapat berubah dalam buletin berikutnya, terutama untuk periode Sabtu atau Minggu," tambah biro cuaca.

Hujan signifikan dari Ada masih diperkirakan akan terjadi di Caraga, Visayas Timur, dan Bicol selama tiga hari ke depan, dengan kemungkinan banjir dan tanah longsor.

Kamis sore, 15 Januari, hingga Jumat sore, 16 Januari

  • Hujan sedang hingga lebat (50-100 milimeter): Samar Utara, Samar Timur, Samar, Biliran, Leyte, Leyte Selatan, Kepulauan Dinagat, Surigao del Norte, Agusan del Norte

Jumat sore, 16 Januari, hingga Sabtu sore, 17 Januari

  • Hujan lebat hingga intens (100-200 mm): Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar Utara, Samar Timur
  • Hujan sedang hingga lebat (50-100 mm): Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Samar, Biliran, Leyte, Leyte Selatan

Sabtu sore, 17 Januari, hingga Minggu sore, 18 Januari

  • Hujan lebat hingga intens (100-200 mm): Catanduanes, Camarines Sur
  • Hujan sedang hingga lebat (50-100 mm): Albay, Camarines Norte

Sementara itu, beberapa wilayah lagi di Bicol ditempatkan di bawah Sinyal No. 1. Berikut adalah daftar lengkapnya pada pukul 5 sore hari Kamis:

  • bagian timur Camarines Sur (Caramoan, Presentacion, Garchitorena)
  • Sorsogon
  • bagian tenggara Albay (Rapu-Rapu, Manito, Kota Legazpi, Bacacay, Santo Domingo, Kota Tabaco, Malilipot, Malinao, Tiwi)
  • Catanduanes
  • Samar Utara
  • Samar
  • Samar Timur
  • bagian timur Biliran (Maripipi, Kawayan, Culaba, Caibiran, Cabucgayan)
  • bagian timur Leyte (Carigara, Barugo, San Miguel, Babatngon, Kota Tacloban, Tunga, Jaro, Alangalang, Santa Fe, Palo, Dagami, Pastrana, Tanauan, Tabontabon, Julita, Dulag, Tolosa, La Paz, Mayorga, MacArthur, Javier, Abuyog, Mahaplag)
  • bagian timur Leyte Selatan (Silago, Sogod, Libagon, Saint Bernard, Hinunangan, Hinundayan, Anahawan, San Juan, Liloan, San Ricardo, San Francisco, Pintuyan)
  • Kepulauan Dinagat
  • Surigao del Norte
  • Surigao del Sur

Sinyal angin siklon tropis tertinggi yang mungkin akibat Ada adalah Sinyal No. 2.

Muson timur laut atau amihan dan pinggiran badai tropis juga dapat membawa hembusan kuat hingga kencang ke wilayah-wilayah berikut:

Kamis, 15 Januari

  • Batanes, Kepulauan Babuyan, Ilocos Norte, Aurora, Calabarzon, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Romblon, Marinduque, Kepulauan Cuyo, Bicol, Visayas, Caraga, Davao Oriental

Jumat, 16 Januari

  • Batanes, Kepulauan Babuyan, Ilocos Norte, Isabela timur, Aurora, Calabarzon, Mindoro Occidental, Mindoro Oriental, Romblon, Marinduque, Kepulauan Cuyo, Bicol, Visayas, Caraga

Sabtu, 17 Januari

  • Batanes, Kepulauan Babuyan, daratan utara dan timur Cagayan, Isabela timur, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Calabarzon, Mindoro Oriental, Romblon, Marinduque, Bicol, Visayas, Caraga
PAGASA mempertahankan peringatannya untuk pesisir yang terkena dampak dalam 24 jam ke depan.

Hingga laut bergelombang (kapal kecil tidak boleh berlayar ke laut)

  • Pesisir utara dan timur Catanduanes, Samar Utara, dan Kepulauan Siargao-Bucas Grande; pesisir timur Albay, Sorsogon, Samar Timur, Kepulauan Dinagat, dan Surigao del Sur – gelombang hingga 4 meter
  • Pesisir Camarines Norte; pesisir utara Camarines Sur; pesisir timur Kepulauan Polillo – gelombang hingga 3,5 meter
  • Pesisir Isabela, Aurora, dan daratan utara Quezon; pesisir timur daratan Cagayan dan Davao Oriental; pesisir utara Kepulauan Polillo – gelombang hingga 3 meter

Hingga laut sedang (kapal kecil harus mengambil tindakan pencegahan atau menghindari berlayar, jika memungkinkan)

  • Pesisir Batanes, Kepulauan Babuyan, dan Ilocos Norte; pesisir utara daratan Cagayan; pesisir timur Camarines Sur; sisa pesisir Catanduanes – gelombang hingga 2,5 meter
  • Pesisir timur Davao Occidental – gelombang hingga 2 meter

Ada adalah siklon tropis pertama Filipina untuk tahun 2026.

PAGASA memperkirakan dua hingga delapan siklon tropis akan terbentuk di dalam atau memasuki Wilayah Tanggung Jawab Filipina pada paruh pertama tahun 2026. Berikut adalah perkiraan per bulan:

  • Januari – 0 atau 1
  • Februari – 0 atau 1
  • Maret – 0 atau 1
  • April – 0 atau 1
  • Mei – 1 atau 2
  • Juni – 1 atau 2

– Rappler.com

