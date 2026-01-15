UEA dan AS Umumkan Kemitraan Co-Investment

IHC Abu Dhabi dalam kesepakatan dengan DFC

Lengan investasi pemerintah AS

'Langkah penting' untuk tujuan Trump

Konglomerat Abu Dhabi International Holding Company mencapai kesepakatan dengan lengan investasi internasional pemerintah AS untuk secara bersama menargetkan sektor dan pasar yang menjadi "kepentingan strategis bersama".

Mineral kritis, energi, logistik, layanan kesehatan, teknologi, dan pertanian termasuk di antara sektor-sektor yang diidentifikasi IHC dalam siaran pers kemarin sebagai area prioritas untuk co-investing dengan US International Development Finance Corporation (DFC).

IHC mengatakan upaya ini akan fokus pada pasar negara berkembang dan frontier yang "pertumbuhan tinggi", terutama yang menjadi jangkar "koridor perdagangan global dan konektivitas".

Kesuksesan akan diukur dari manfaat ekonomi efektif yang diperoleh kedua mitra, seperti peningkatan peluang kerja domestik dan lebih banyak inovasi, menurut siaran pers tersebut.

"Kerangka strategis dengan DFC ini merepresentasikan keselarasan yang kuat antara modal, kemampuan, dan keyakinan," kata CEO IHC Syed Basar Shueb dalam sebuah pernyataan.

Ben Black, chief executive DFC yang berusia tujuh tahun, menyebut kolaborasi ini sebagai "langkah penting" dalam memajukan tujuan strategis pemerintahan Trump.

"Kedua negara akan diposisikan untuk menghadirkan proyek dengan imbal hasil tinggi dan mempromosikan standar investasi kelas dunia," katanya.

Komite bersama tingkat senior akan mengidentifikasi peluang dan mendorong eksekusi cepat transaksi yang menyebarkan modal "dalam skala besar," menurut rilis tersebut.

Sheikh Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, penasihat keamanan nasional UEA yang memimpin IHC, di antara peran lainnya, memposting di X tentang pertemuannya dengan Black saat penandatanganan perjanjian.

"Kami bertukar pandangan tentang peluang kerja sama di berbagai sektor vital, menyoroti kekuatan hubungan ekonomi antara Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat, dan mengeksplorasi jalur yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, rantai pasokan yang tangguh, dan konektivitas global yang lebih besar," tulisnya.