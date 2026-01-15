Harga Bitcoin meledak, dan "gamma squeeze" langka menunjukkan aksi harga akan menjadi sangat volatile

Kenaikan singkat Bitcoin di atas $97,000 selama sehari terakhir memperpanjang pergerakan yang menunjukkan mekanika mendasar memberi sinyal pergeseran struktural dalam cara modal berinteraksi dengan kelas aset ini.

Menurut data CryptoSlate, BTC mencapai puncak $97,860, level harga tertinggi sejak November lalu. Kinerja harga ini melanjutkan awal tahun yang kuat dari aset digital unggulan, yang telah menarik pasar kripto yang lebih luas.

Namun, pergerakan harga ke atas tidak terjadi dalam kevakuman spekulatif. Sebaliknya, ini didukung oleh metrik on-chain kunci yang menggambarkan gambaran nafsu makan institusional yang diperbarui bertabrakan dengan sisi penawaran yang tiba-tiba berhenti menjual.

Di sini, CryptoSlate, mengutip data on-chain, menjelaskan mengapa Bitcoin saat ini dalam tren naik.

Bid spot Bitcoin dan dominasi whale

Pendorong paling langsung di balik apresiasi harga adalah akselerasi ulang yang tajam dalam arus masuk ETF Bitcoin spot AS.

Data dari Coinperps menunjukkan bahwa 12 produk ETF Bitcoin telah melihat arus masuk lebih dari $1,5 miliar dalam dua hari terakhir saja.

Itu bukan hanya angka besar karena mereka penting secara mekanis.

Pasca-halving, penerbitan baru Bitcoin sekitar 450 BTC per hari. Pada harga saat ini, ini mewakili angka dolar yang relatif kecil dibandingkan dengan jenis permintaan yang tersirat oleh hari-hari ETF dengan arus masuk tinggi.

Arus ETF bukan satu-satunya sumber pembelian spot, dan mereka tidak memetakan 1:1 ke "pembelian pasar" langsung dalam setiap kasus. Namun, mereka adalah saluran yang sangat terlihat dan diatur yang dapat dengan cepat menarik permintaan tambahan ke pasar.

Ini sangat efektif ketika alokator institusional menyeimbangkan kembali atau ketika arus "risk-on" yang lebih luas kembali ke pasar keuangan.

Dinamika ini menjelaskan mengapa data arus ETF telah menjadi sinyal seperti makro harian untuk sektor kripto. Ini membantu menjelaskan mengapa Bitcoin dapat naik bahkan ketika narasi kripto-asli tenang.

Data dari CryptoQuant memperkuat narasi kekuatan yang dipimpin spot ini. Menurut indikator perusahaan, pergerakan ini tidak awalnya didorong oleh leverage tetapi oleh permintaan asli untuk aset mendasar.

CVD Spot Taker 90 hari CryptoQuant mulai berubah positif sekitar $86,000, menandakan peningkatan dominasi Taker Buy. Metrik ini menunjukkan bahwa volume pembelian pasar secara konsisten melebihi volume penjualan jauh sebelum harga mencapai level tertinggi saat ini.

Bitcoin Spot Taker Volume (Sumber: CryptoQuant)

Selanjutnya, kualitas pembelian ini berbeda. Spot Average Order Size menunjukkan "Whale Orders" selama periode yang sama. Ini menunjukkan volume pembelian didorong oleh entitas yang lebih besar daripada spekulasi ritel yang tersebar.

Investor ini turun tangan untuk memimpin dalam reli ini melalui pembelian spot daripada mengandalkan leverage yang rapuh.

Pengambilan keuntungan melambat

Kaki kedua dari pergerakan ini didefinisikan oleh tidak adanya kekuatan negatif: pengambilan keuntungan tanpa henti.

Catatan pasar terbaru Glassnode menunjukkan keuntungan yang direalisasikan turun tajam dari level yang meningkat yang terlihat sebelumnya di kuartal keempat.

Menurut perusahaan, rata-rata pergerakan 7 hari dari keuntungan yang direalisasikan BTC untuk pemegang jangka panjang turun menjadi sekitar $183,8 juta per hari. Ini turun secara signifikan dari level di atas $1 miliar per hari pada akhir 2025.

Itu penting karena reli Bitcoin tidak hanya membutuhkan pembeli. Mereka juga membutuhkan lebih sedikit penjual yang bersemangat.

Ketika intensitas pengambilan keuntungan memudar, bahkan permintaan moderat dapat mendorong harga lebih tinggi karena pasar tidak terus-menerus "diisi ulang" dengan distribusi dari pemegang yang mengunci keuntungan.

Terutama, keengganan untuk menjual ini lebih lanjut dibuktikan oleh indikator Value Days Destroyed (VDD). Metrik ini menghitung jumlah hari bitcoin tetap tidak aktif sebelum dipindahkan, ditimbang berdasarkan jumlah BTC yang ditransfer.

Nilai rendah menunjukkan bahwa koin yang lebih muda sedang dipindahkan, sementara nilai tinggi menunjukkan bahwa koin yang lebih tua dan dipegang lama sedang dibelanjakan.

Saat ini, VDD berdiri sekitar 0,53 per Januari 2026, level yang secara historis rendah. Ini menunjukkan bahwa BTC yang ditransfer di jaringan relatif muda, menyiratkan bahwa koin yang lebih tua tetap tidak tersentuh.

Bitcoin Value Days Destroyed (Sumber: CryptoQuant)

Siklus masa lalu menunjukkan bahwa harga Bitcoin yang naik dipasangkan dengan pembacaan VDD yang diredam menandakan ekspansi yang kuat. Dalam lingkungan ini, permintaan yang masuk tidak perlu mengunyah melalui dinding penjualan struktural, memungkinkan bid untuk mengangkat harga secara lebih efisien.

Oleh karena itu, penembusan saat ini di atas resistensi didukung oleh ketidakaktifan pemegang jangka panjang. Ini memperkuat gagasan bahwa kekuatan pasar nyata mendorong aset daripada rebound rapuh yang didorong oleh spekulasi jangka pendek.

Derivatif sebagai akseleran

Pendorong ketiga adalah akseleran klasik: positioning derivatif.

Saat Bitcoin mendorong ke atas, cakupan pasar kripto melacak gelombang likuidasi short. Ini adalah pembelian kembali paksa oleh trader yang bertaruh melawan pergerakan. Peristiwa ini dapat menciptakan "kantong udara" mendadak saat stop terkena dan likuidasi menjadi cascade.

Memang, data dari Glassnode menunjukkan bahwa pergerakan terbaru memicu peristiwa likuidasi short terbesar sejak 10 Oktober di 500 cryptocurrency teratas.

Bitcoin Short Liquidation Volume (Sumber Glassnode)

Namun, di luar jumlah likuidasi utama, pergeseran struktural yang lebih besar mungkin adalah apa yang terjadi pada opsi.

Glassnode juga mencatat bahwa pasar melihat reset open interest opsi terbesar yang pernah ada sekitar kadaluarsa akhir Desember, dengan open interest turun dari 579.258 BTC menjadi 316.472 BTC. Ini mewakili pengurangan lebih dari 45%.

Bagi pengamat pasar, open interest opsi sangat penting karena dapat mengubah cara pembuat pasar melindungi risiko.

Glassnode juga menandai bahwa gamma dealer pendek di zona ~$95.000–$104.000. Pengaturan ini dapat memperkuat sisi atas setelah harga mulai naik, karena arus lindung nilai sejajar dengan pergerakan daripada meredamnya.

Sederhananya, reli tidak hanya menarik pembeli baru. Ini juga memaksa pembelian (melalui likuidasi dan perilaku lindung nilai) setelah level kunci ditantang.

Sementara itu, data CryptoQuant mengonfirmasi bahwa partisipasi futures tiba kemudian dalam urutan dan didominasi oleh aktivitas ritel.

Menurut perusahaan, Futures Taker Buy Volume BTC berubah positif sekitar $91.400, yang sedikit lebih lambat dari bid spot.

Namun, itu sejajar dengan tren naik kripto teratas dan mengkonfirmasi kekuatan pasar.

Angin kencang makro dan kebijakan

Bitcoin tidak berdagang dalam kevakuman, dan input makro menawarkan latar belakang yang lebih ramah minggu ini.

Rilis CPI AS terbaru menunjukkan inflasi utama pada 2,7% tahun-ke-tahun di Desember, dengan CPI inti pada 2,6% tahun-ke-tahun. Secara bulanan, CPI utama adalah 0,3% (disesuaikan secara musiman).

Pasar sering menerjemahkan ini menjadi pertanyaan sederhana: Apakah tekanan inflasi menjaga imbal hasil riil tetap tinggi dan kondisi keuangan ketat, atau apakah itu memungkinkan nafsu risiko untuk berkembang?

Imbal hasil riil tetap secara historis bermakna (sekitar 1,83% pada imbal hasil TIPS 10 tahun AS dalam pembacaan terbaru), tetapi impuls inflasi yang lebih lembut dapat mengurangi kemungkinan kejutan pengetatan lebih lanjut dan membantu aset beta tinggi.

Sensitivitas Bitcoin terhadap makro bervariasi menurut rezim. Namun, dalam periode di mana kripto diperdagangkan sebagai proksi "risk-on", kecemasan inflasi yang lebih sedikit dapat cukup untuk mendukung rebound, terutama ketika arus spot dan positioning sejajar.

Sementara itu, kontributor yang lebih tenang adalah percakapan kebijakan AS yang berkembang seputar struktur pasar kripto.

Pembuat undang-undang AS membingkai CLARITY Act sebagai bagian penting dari legislasi yang menciptakan batas yang lebih jelas antara lembaga dan mengurangi dinamika "regulasi-dengan-penegakan".

Sementara legislasi telah menarik reaksi yang berbeda dari pemangku kepentingan pasar, pemain industri setuju bahwa RUU tersebut bisa positif untuk BTC dengan menciptakan rezim yang lebih ramah yang mengompres premi risiko.

Bisakah Bitcoin melanjutkan perjalanan?

Pertanyaan sekarang adalah apakah Bitcoin dapat mengubah rebound ini menjadi momentum ke atas yang berkelanjutan.

Glassnode menyoroti basis biaya Short-Term Holder (STH) sekitar ~$99.100 sebagai ambang batas kunci. Logikanya sederhana. Ketika pembeli baru-baru ini berada di titik impas atau keuntungan, mereka cenderung tidak menjual secara defensif pada pullback kecil, dan momentum trader mendapatkan kepercayaan.

Bitcoin Short-Term Holders Cost Basis Model (Sumber: Glassnode)

Pada saat yang sama, Bitcoin memasuki zona pasokan overhead di mana basis biaya banyak pembeli berkumpul. Glassnode menandai rentang overhead yang luas sekitar $92.100 hingga $117.400.

Ini menyiratkan bahwa saat harga bergerak lebih tinggi, mungkin berulang kali menemui kohort yang ingin menjual ke kekuatan dekat titik impas.

Itu menciptakan dua jalur yang masuk akal. Dalam skenario kelanjutan, jika arus masuk ETF tetap konsisten positif dan harga merebut kembali ~$99.000, pasar dapat menggiling lebih tinggi melalui pasokan saat penjual diserap (terutama jika lindung nilai derivatif tetap mendukung).

Dalam skenario kegagalan, jika harga berulang kali menolak di bawah basis biaya STH dan makro berubah lebih ketat melalui imbal hasil riil yang lebih tinggi, pergerakan berisiko terlihat seperti reli rentang lain yang habis saat pasokan overhead muncul kembali.

Postingan Harga Bitcoin meledak, dan "gamma squeeze" langka menunjukkan aksi harga akan menjadi heboh muncul pertama kali di CryptoSlate.