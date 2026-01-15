Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambahkan 154K ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH.

Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru, dengan hampir 30% ETH yang beredar kini terkunci dalam staking. Pergeseran ini menandakan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang mata uang kripto tersebut.

Pemain besar seperti BitMine telah menjadi kontributor utama dalam lonjakan staking Ethereum, membantu mendorong rekor tertinggi ini.

Seiring semakin banyak ETH yang di-stake, jaringan terus menunjukkan dukungan kuat dari komunitasnya.

Staking Ethereum Mencapai $119 Miliar

Staking Ethereum telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa baru, bernilai $119 miliar. Peningkatan ini mencerminkan semakin populernya staking sebagai strategi investasi.

Pada harga saat ini sebesar $3.302 per ETH, total nilai Ethereum yang di-stake telah melonjak. ETH yang di-stake kini mewakili sekitar 30% dari total pasokan yang beredar.

Beacon Chain, yang mengelola jaringan proof-of-stake Ethereum, memegang sekitar 35,8 juta ETH. Jumlah ini mencakup 29,5% dari semua ETH yang beredar.

Fakta bahwa begitu banyak ETH yang di-stake menunjukkan kepercayaan investor dan pandangan jangka panjang terhadap masa depan Ethereum.

Validator aktif di jaringan Ethereum telah melonjak menjadi hampir 976.117. Pertumbuhan validator ini menyoroti meningkatnya minat dalam mengamankan dan mendukung blockchain Ethereum.

Selain itu, 2,3 juta ETH sedang menunggu untuk di-stake, yang semakin menunjukkan permintaan kuat untuk partisipasi staking.

BitMine Berkontribusi pada Rekor ETH yang Di-stake

BitMine telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan staking Ethereum. Baru-baru ini, perusahaan menambahkan 154.304 ETH ke portofolio staking-nya, senilai sekitar $514 juta.

Ini membawa total kepemilikan ETH BitMine menjadi 1,685 juta ETH, memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam ekosistem Ethereum.

Perusahaan mulai melakukan staking Ethereum untuk mengelola utangnya sebesar $4 miliar selama penurunan Ethereum di masa lalu. Sejak itu, BitMine terus memperluas portofolio staking-nya.

Strategi berkelanjutan ini telah membantu meningkatkan level staking Ethereum, berkontribusi pada pertumbuhan keseluruhan ekosistem.

Dukungan berkelanjutan BitMine terhadap staking Ethereum menggarisbawahi kepercayaan jangka panjangnya pada potensi Ethereum.

Perusahaan baru-baru ini membeli tambahan 24.266 ETH, meningkatkan total kepemilikannya menjadi 4,17 juta ETH.

Seiring upaya staking BitMine berkembang, level staking Ethereum kemungkinan akan terus meningkat.

Partisipasi Kuat dalam Staking Ethereum

Telah terjadi partisipasi kuat dari investor individu maupun institusional dalam staking Ethereum.

Saat ini, 2,3 juta ETH berada dalam antrean untuk staking, menunjukkan minat yang meningkat. Tren yang berkembang ini menunjukkan bahwa investor semakin memilih untuk melakukan stake ETH mereka daripada menjualnya.

Staking di jaringan Ethereum menawarkan hadiah bagi peserta yang membantu mengamankan blockchain.

Potensi untuk mendapatkan hadiah telah mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Seiring model staking Ethereum berkembang, kemungkinan akan terus menarik investor skala kecil maupun besar.

Peningkatan staking Ethereum adalah tanda positif untuk pertumbuhan dan keamanan jaringan.

Dengan hampir 30% dari total pasokan ETH kini di-stake, Ethereum bergerak menuju masa depan yang lebih terdesentralisasi dan aman.

Meningkatnya partisipasi mencerminkan meningkatnya keyakinan terhadap potensi jangka panjang Ethereum.

