Pasar memantau paus Polymarket saat Trump melaporkan penangkapan terkait kebocoran Venezuela

Analis Polymarket berfokus pada beberapa dompet whale yang membuat taruhan percaya diri terkait penangkapan Presiden Venezuela Maduro. Gelombang taruhan terarah baru-baru ini telah memperluas pencarian untuk orang dalam potensial.

Polymarket dan analis sedang meneliti taruhan seputar Venezuela, menghidupkan kembali narasi informasi orang dalam. Daftar beberapa dompet telah dikaitkan dengan perdagangan prediksi yang mencurigakan.

Prediksi tentang Venezuela juga dikaitkan dengan pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump mengenai penangkapan individu yang membocorkan informasi. Tidak ada koneksi langsung yang dibuat antara akun whale Polymarket yang kini telah dihapus dan penangkapan baru-baru ini.

Meskipun demikian, taruhan seputar aksi militer AS dipantau dengan ketat untuk petunjuk orang dalam potensial.

Analis Polymarket memperbarui fokus mereka pada akun-akun yang paling aktif seputar penangkapan Presiden Maduro. Dompet utama yang dilacak berakhir dengan keuntungan 194.741,73 sebelum akun tersebut dihapus.

Analis on-chain mencatat beberapa dompet meraih keuntungan besar seputar situasi di Venezuela. Dua dari tiga dompet menjadi tidak aktif dan tidak membuat prediksi baru selama 11 hari.

Seperti yang dilaporkan Cryptopolitan sebelumnya, Polymarket mempermasalahkan penghasilan beberapa whale yang membuat prediksi tentang Venezuela.

Satu whale Polymarket membuat taruhan pada situasi di Iran

Salah satu dari tiga dompet yang dipantau ketat beralih ke pasar baru. Trader Sbet365 melanjutkan dengan taruhan baru.

Trader Sbet365 beralih ke pasar trending paling aktif, bertaruh pada pemecatan Pemimpin Tertinggi Iran Khamenei pada 31 Januari. | Sumber: Polymarket

Per 15 Januari, trader tersebut juga menunjukkan transaksi penebusan untuk taruhan lama tentang Venezuela.

Trader tersebut mempertahankan satu prediksi aktif tentang "Khamenei turun sebagai Pemimpin Tertinggi Iran pada 31 Januari." Pasar sedang trending, dengan volume lebih dari $28 juta. Dompet Sbet365 telah membeli token 'yes' rata-rata seharga $0,20, mempersiapkan keuntungan besar jika ada penyelesaian.

Pasar prediksi mengalami pergeseran dalam perdagangan, karena token 'yes' turun menjadi $0,17, pada kurangnya tindakan tegas AS di Iran terbaru. Pasangan prediksi tetap di puncak pasar trending di Polymarket, dengan perdagangan yang sangat aktif.

Whale ketiga yang bertaruh pada Presiden Maduro kehilangan jabatannya pada 31 Januari belum membuat prediksi baru. Para trader meraih keuntungan yang relatif tinggi dari posisi mereka, tetapi lebih lanjut memunculkan masalah orang dalam potensial. Ketiga dompet yang dilacak didanai dan disiapkan, hanya menempatkan taruhan mereka segera sebelum peristiwa nyata terjadi.

Trader juga mencatat kerugian besar dari situasi Iran

Prediksi hasil di Polymarket terkadang merupakan masalah keberuntungan. Satu trader membuat taruhan terarah besar dengan mengharapkan serangan terhadap Iran pada 14 Januari. Trader tersebut akhirnya kehilangan lebih dari $40 ribu pada posisi tersebut.

Meskipun demikian, akun Polymarket masih diperiksa untuk mencari orang dalam potensial. Dompet dipilih karena membuat taruhan percaya diri atau mendanai akun mereka tepat sebelum peristiwa besar. Namun, tidak ada strategi yang menjamin paparan terhadap pengetahuan orang dalam atau petunjuk tentang penyelesaian pasangan prediksi.

Pelacak dompet Polymarket hanya mengungkap perilaku yang melanggar pola trader ritel biasa. Alat-alat tersebut juga telah memusatkan perhatian pada whale mencurigakan teratas yang aktif di sekitar waktu penangkapan Presiden Maduro.

