Analisis Harga Ripple: Bulls dalam Kendali Selama XRP Mempertahankan Level Krusial Ini

XRP telah rebound dengan baik bersama seluruh pasar, tetapi masih diperdagangkan sebagai laggard daripada leader. Dorongan terbaru cukup kuat untuk menekan posisi short dan mengatur ulang sentimen dari ketakutan ekstrem menjadi netral, namun harga terhenti tepat di tempat yang Anda harapkan penjual akan bertahan: resistance timeframe yang lebih tinggi dan moving average kunci.

Analisis Harga XRP: Chart USD

Pada chart harian, XRPUSDT telah mendorong ke blok resistance $2,00 dan kesulitan untuk bertahan di atasnya setelah rebound tajam dari zona demand $1,80.

Aset baru-baru ini ditolak oleh moving average 100 hari, dengan MA 200 hari masih berada lebih tinggi sebagai resistance dinamis tambahan, sehingga struktur jangka menengah masih bearish. RSI juga sempat menyentuh wilayah overbought dan sekarang melengkung ke bawah, yang sesuai dengan gagasan rally pemulihan mencapai plafon daripada tren bullish baru.

Namun, selama XRP bertahan di dalam atau tepat di atas area $2,00 ini, pembeli dapat berargumen untuk konsolidasi sebelum upaya lain di zona resistance kunci $2,40. Penutupan harian yang bersih di atas zona tersebut akan menjadi tanda nyata pertama bahwa momentum bergeser kembali menguntungkan pembeli.

Pasangan BTC

Pada pasangan BTC, XRP jelas berkinerja buruk. Harga telah turun kembali ke sekitar 2.180 sats setelah ditolak secara tegas dari zona supply 2.500 sats dan gagal bertahan di atas moving average 100 hari dan 200 hari, yang sekarang kembali di atas sebagai elemen resistance. Fakeout baru-baru ini di atas moving average, diikuti dengan penjualan cepat, adalah tanda klasik distribusi. Likuiditas telah diambil lebih tinggi, dan aset telah dikirim kembali ke kisaran sebelumnya.

Untuk saat ini, support kunci yang harus diperhatikan adalah area 2.000 sats. Selama level tersebut bertahan, XRP dapat terus bergerak sideways versus BTC sambil mencerna pergerakan terbaru. Sementara itu, penutupan harian yang kuat kembali di atas moving average 100 hari dan kemudian merebut kembali area 2.500 sats akan diperlukan untuk mengatakan XRP benar-benar mendapatkan kekuatan relatif terhadap Bitcoin, yang tampaknya tidak mungkin terjadi saat ini.

Postingan Analisis Harga Ripple: Bulls dalam Kontrol Selama XRP Mempertahankan Level Krusial Ini muncul pertama kali di CryptoPotato.