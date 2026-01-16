Pasar Perpetuals Mencatat Lonjakan Bulanan yang Signifikan, Hyperliquid Memimpin

Pasar futures perpetual terdesentralisasi mengalami pertumbuhan yang sangat besar, seperti yang ditunjukkan oleh data pasar terbaru. Dalam hal ini, Hyperliquid, BNB Chain, dan Lighter telah muncul sebagai yang terdepan di antara lima belas blockchain teratas berdasarkan lonjakan bulanan dalam volume perpetual. Menurut data dari Phoenix Group, blockchain teratas lainnya termasuk edgeX, Ethereum, Arbitrum, Grvt, Starknet, Paradex, Solana, Base, GateLayer, Reya, Ink, dan dYdX. Peningkatan di sektor perpetual terdesentralisasi ini menunjukkan adopsi yang berkembang pesat.

Hyperliquid Mendominasi Blockchain dalam Volume Perpetual Bulanan Mencapai $179 Miliar

Secara khusus, Hyperliquid telah menjadi blockchain teratas dalam hal volume perdagangan perpetual 30 hari. Dengan demikian, volumenya telah mencapai angka $179 miliar sementara TVL-nya berada di $4,6 miliar. Selain itu, alamat aktifnya telah mencapai angka 247,4 ribu. Selanjutnya, BNB Chain telah mengklaim posisi ke-2 di antara blockchain terkemuka dalam hal lonjakan 30 hari dalam volume perpetual, mencapai $157 miliar. Demikian pula, TVL-nya melonjak menjadi $8,9 miliar sementara alamat aktifnya mencapai 56,0 juta.

Setelah itu, posisi ke-3 di antara blockchain bulanan teratas berdasarkan volume perpetual adalah Lighter. Volume perpetual blockchain tersebut melonjak menjadi $131 miliar, dan TVL-nya adalah $1,1 miliar, dengan 269,8 ribu alamat aktif. Nama berikutnya dalam daftar adalah "edgeX" karena blockchain tersebut telah mencatat $83,4 miliar dalam volume perpetual dan $416,1 juta dalam TVL. Kemudian datang Ethereum, mengamankan $48,4 miliar dalam volume perpetual bulanan dan $123,2 miliar dalam TVL, sedangkan alamat aktifnya mencapai $2,8 juta.

Selanjutnya, Arbitrum berada di posisi ke-6, dengan volume perpetualnya mencapai $41,2 miliar dan TVL mengamankan $3,1 miliar. Grvt datang setelahnya dengan $38,4 miliar dalam volume perpetualnya dan $83,4 juta dalam TVL. Selain itu, Starknet adalah pemain ke-8 dalam daftar, memperoleh $37,2 miliar dalam volume perpetual dan $348,4 juta dalam TVL.

dYdX Menutup Daftar dengan $8,7 Miliar dalam Volume Perpetual

Daftar Phoenix Group tentang blockchain utama menurut volume perpetual bulanan mencakup Paradex di tempat ke-9 dengan $35,5 miliar. Solana dan Base datang setelahnya dengan $32,3 miliar dan $18,7 miliar. Tidak jauh di belakang, GateLayer, Reya, dan Ink berada di $16,2 miliar, $13,8 miliar, dan $13,3 miliar. Menutup daftar, dYdX adalah blockchain teratas ke-15 sejalan dengan volume perpetual 30 hari, mengamankan $8,7 miliar.