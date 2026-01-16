SWIFT Menyelesaikan Pengujian untuk Stablecoin Euro dalam Pembayaran Obligasi

SWIFT telah berhasil menggunakan stablecoin euro EURCV untuk menyelesaikan transaksi obligasi yang ditokenisasi.

Uji coba ini membuktikan bahwa sistem perpesanan bank saat ini dapat bekerja dengan baik dengan aset blockchain.

Sementara itu, SG-Forge menciptakan stablecoin pertama yang mematuhi MiCA yang secara native kompatibel dengan SWIFT.

Teknologi keuangan bergerak lebih cepat dari sebelumnya karena lembaga terus mengadopsi blockchain. Jaringan perpesanan internasional SWIFT baru-baru ini menyelesaikan uji coba besar yang melibatkan stablecoin euro untuk menyelesaikan obligasi yang ditokenisasi.

Proyek ini merupakan upaya bersama dengan SG-Forge (cabang digital bank Prancis, Société Générale). Bersama-sama, mereka menunjukkan bahwa sistem perbankan tradisional dan teknologi blockchain baru dapat berkomunikasi satu sama lain.

Bagaimana Uji Coba Stablecoin Euro Meningkatkan Penyelesaian Obligasi

Tokenisasi adalah proses mengubah aset fisik menjadi token digital pada blockchain.

Dalam pengujian ini, SG-Forge menggunakan stablecoin euro-nya (dikenal sebagai EURCV), untuk menangani pembayaran obligasi digital. Eksperimen ini mencakup seluruh siklus hidup obligasi, termasuk penerbitan awal, penyelesaian delivery-versus-payment, pembayaran kupon, dan penebusan akhir.

Saat menggunakan stablecoin, bank mencapai waktu penyelesaian yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode tradisional.

Dalam keadaan normal, penyelesaian obligasi sering memakan waktu beberapa hari untuk diselesaikan. Namun, menggunakan stablecoin euro pada buku besar bersama memungkinkan transaksi terjadi hampir seketika.

SG-Forge awalnya meluncurkan koin EURCV di jaringan Ethereum pada tahun 2023. Koin ini istimewa karena mengikuti aturan Markets in Crypto-Assets (MiCA) di Eropa.

Ini juga merupakan aset digital teregulasi pertama yang dirancang untuk bekerja langsung dengan infrastruktur SWIFT. Kompatibilitas ini berarti bank tidak perlu mengganti seluruh sistem mereka untuk menggunakan kripto.

Interoperabilitas Antara SWIFT dan Platform Blockchain

Dalam skenario ini, interoperabilitas adalah cara mewah untuk mengatakan sistem yang berbeda dapat bekerja bersama. SWIFT menangani jutaan pesan antar bank setiap hari dan tujuannya adalah memastikan pesan-pesan ini dapat memindahkan uang di berbagai blockchain.

Selama uji coba, SWIFT bertindak sebagai orkestrator. Ini memindahkan data dan nilai antara sistem pembayaran yang ada dan buku besar digital baru. Peran ini penting bagi lembaga yang ingin mulai menggunakan aset digital tanpa mengambil terlalu banyak risiko.

Dengan kata lain, dengan membuktikan SWIFT dapat menangani transaksi multi-platform, perusahaan memberikan lebih banyak kepercayaan kepada pelanggannya, dan mereka sekarang dapat bereksperimen dengan aset digital dalam skala yang jauh lebih besar.

Peran Kepatuhan MiCA

Regulasi sering menjadi masalah besar bagi bank yang ingin menggunakan kripto. Namun, stablecoin euro EURCV memenuhi semua persyaratan kerangka kerja MiCA Eropa.

Kepatuhan ini menjadikannya aset "aman" untuk penggunaan institusional. SG-Forge juga menyediakan standar open-source-nya, yang disebut Compliance Architecture for Security Tokens (CAST), untuk proyek ini.

Arsitektur ini memastikan bahwa setiap transaksi obligasi digital dan stablecoin mematuhi persyaratan hukum yang paling ketat. Karena EURCV dipatok ke euro, harganya tetap stabil setiap saat.

Menuju Buku Besar Digital Bersama

SWIFT tidak berhenti pada satu uji coba saja. Organisasi ini baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menambahkan buku besar berbasis blockchain ke infrastrukturnya pada akhir tahun lalu.

Proyek ini melibatkan setidaknya 30 bank besar dari seluruh dunia, dan fokusnya adalah menciptakan sistem untuk pembayaran lintas batas real-time, 24/7.

Prototipe untuk buku besar ini juga dimulai dengan bantuan dari perusahaan perangkat lunak Consensys.

Secara keseluruhan, ini menghilangkan kebutuhan akan perantara manusia di banyak bagian proses pembayaran, dan SG-Forge adalah salah satu mitra utama dalam hal ini.

