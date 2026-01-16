BursaDEX+
Arbitrum Diprediksi Turun ke $0,169832 pada 19 Jan 2026

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/16 07:40
Arbitrum
ARB$0.2147+2.28%
4
4$0.02703+2.81%
Bitcoin
BTC$95,232.83-0.34%

Disclaimer: Ini bukan nasihat investasi. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan umum. Tidak ada informasi, materi, layanan, dan konten lain yang disediakan di halaman ini merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau nasihat keuangan, investasi, atau lainnya. Carilah konsultasi profesional independen dalam bentuk nasihat hukum, keuangan, dan fiskal sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

  • Arbitrum naik 3,69% hari ini terhadap Dolar AS
  • Arbitrum saat ini diperdagangkan 30,98% di atas prediksi kami pada 19 Januari 2026
  • Arbitrum naik 4,88% dalam sebulan terakhir dan turun -69,27% sejak 1 tahun yang lalu
Harga Arbitrum$ 0,222439
Prediksi Arbitrum$ 0,169832 (-23,13%)
SentimenNetral
Indeks Fear & Greed48 (Netral)
Level support utama$ 0,205792, $ 0,191381, $ 0,182555
Level resistance utama$ 0,229029, $ 0,237855, $ 0,252266

Harga ARB diperkirakan akan turun -23,13% dalam 5 hari ke depan menurut prediksi harga Arbitrum kami

diperdagangkan pada $ 0,222439 setelah naik 3,69% dalam 24 jam terakhir. Koin ini mengungguli pasar cryptocurrency, karena total kapitalisasi pasar kripto meningkat 6,65% dalam periode waktu yang sama. ARB berkinerja baik terhadap BTC hari ini dan mencatat kenaikan 0,08% terhadap cryptocurrency terbesar di dunia.

Menurut prediksi harga Arbitrum kami, ARB diperkirakan akan mencapai harga $ 0,169832 pada 19 Januari 2026. Ini akan mewakili penurunan harga -23,13% untuk ARB dalam 5 hari ke depan.

Grafik Prediksi Harga ARB

Beli/Jual Arbitrum

Apa yang terjadi dengan Arbitrum dalam 30 hari terakhir

Arbitrum telah menunjukkan tren positif baru-baru ini, karena koin naik 4,88% dalam 30 hari terakhir. Tren jangka menengah untuk Arbitrum telah bearish, dengan ARB turun -32,33% dalam 3 bulan terakhir. Gambaran jangka panjang untuk Arbitrum telah negatif, karena ARB saat ini menunjukkan perubahan harga 1 tahun sebesar -69,27%. Pada hari ini tahun lalu, ARB diperdagangkan pada $ 0,723823.

Arbitrum mencapai harga tertinggi sepanjang masa pada 23 Maret 2023, ketika harga ARB mencapai puncak di $ 8,67. Siklus tertinggi ARB saat ini adalah $ 0,226486, sedangkan siklus terendah berada di $ 0,171683. ARB telah menunjukkan volatilitas rendah baru-baru ini – volatilitas 1 bulan dari koin ini berada pada 5,42. Arbitrum mencatat 14 hari hijau dalam 30 hari terakhir.

Analisis teknikal Arbitrum untuk hari ini – 14 Januari 2026

Sentimen di pasar Arbitrum saat ini Netral, dan indeks Fear & Greed menunjukkan Netral. Level support terpenting yang harus diperhatikan adalah $ 0,205792, $ 0,191381 dan $ 0,182555, sedangkan $ 0,229029, $ 0,237855 dan $ 0,252266 adalah level resistance utama.

Sentimen netral untuk Arbitrum

21 indikator saat ini menandakan prediksi bullish untuk Arbitrum, sementara 8 indikator menunjukkan prakiraan bearish. Dengan 72% indikator mendukung prediksi positif. Ini menghasilkan sentimen Netral secara keseluruhan untuk Arbitrum.

Pasar kripto saat ini mengalami Netral

Saat ini, indeks Fear & Greed berada di 48 (Netral), yang menandakan bahwa investor memiliki pandangan netral terhadap pasar. Indeks Fear & Greed adalah ukuran sentimen di kalangan investor cryptocurrency. Pembacaan "Greed" menunjukkan bahwa investor saat ini optimis tentang pasar cryptocurrency, tetapi juga dapat menjadi indikasi bahwa pasar dinilai terlalu tinggi. Pembacaan "Fear", di sisi lain, menandakan bahwa investor saat ini ragu-ragu tentang pasar cryptocurrency, yang berpotensi mewakili peluang pembelian.

Moving average & oscillator Arbitrum

Mari kita lihat apa yang ditandakan oleh beberapa indikator teknikal terpenting. Kita akan membahas moving average dan oscillator utama yang akan memungkinkan kita mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana posisi Arbitrum di pasar saat ini.

PeriodeSederhana HarianEksponensial HarianSederhana MingguanEksponensial Mingguan
MA3$ 0,212981 (BUY)$ 0,213024 (BUY)
MA5$ 0,207423 (BUY)$ 0,211810 (BUY)
MA10$ 0,206894 (BUY)$ 0,207034 (BUY)
MA21$ 0,200205 (BUY)$ 0,203058 (BUY)-$ 0,89 (BUY)$ 0,292953 (SELL)
MA50$ 0,204185 (BUY)$ 0,217640 (BUY)-$ 0,93 (BUY)$ 0,381851 (SELL)
MA100$ 0,253178 (SELL)$ 0,261134 (SELL)-$ 0,48 (BUY)$ 0,209803 (BUY)
MA200$ 0,346045 (SELL)$ 0,324297 (SELL)
PeriodeNilaiAksi
RSI (14)58,35NEUTRAL
Stoch RSI (14)70,25NEUTRAL
Stochastic Fast (14)85,26SELL
Commodity Channel Index (20)66,67NEUTRAL
Average Directional Index (14)19,45NEUTRAL
Awesome Oscillator (5, 34)0,01NEUTRAL
Momentum (10)0,01BUY
MACD (12, 26)0,00NEUTRAL
Williams Percent Range (14)-14,74SELL
Ultimate Oscillator (7, 14, 28)48,92NEUTRAL
VWMA (10)0,21BUY
Hull Moving Average (9)0,20BUY
Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26)0,20NEUTRAL

Relative Strength Index (RSI 14) adalah indikator yang banyak digunakan yang membantu menginformasikan investor apakah aset saat ini overbought atau oversold. RSI 14 untuk Arbitrum berada di 58,35, menunjukkan bahwa ARB saat ini netral.

Simple Moving Average 50 hari (SMA 50) memperhitungkan harga penutupan Arbitrum selama 50 hari terakhir. Saat ini, Arbitrum diperdagangkan di bawah garis tren SMA 50, yang merupakan sinyal bearish.

Sementara itu, Simple Moving Average 200 hari (SMA 200) adalah garis tren jangka panjang yang dihitung dengan mengambil rata-rata harga penutupan ARB selama 200 hari terakhir. ARB sekarang diperdagangkan di atas SMA 200, menandakan bahwa pasar saat ini bullish.

Kesimpulan tentang prediksi Arbitrum ini

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa prakiraan saat ini untuk prediksi harga Arbitrum adalah Netral. ARB harus turun -23,13% untuk mencapai target $ 0,169832 kami dalam lima hari ke depan. Ke depan, akan penting untuk memantau sentimen pasar ARB, level support dan resistance utama, dan metrik lainnya. Namun, kita harus ingat bahwa pasar cryptocurrency tidak dapat diprediksi, dan bahkan aset kripto terbesar menunjukkan banyak volatilitas harga. Untuk prediksi harga Arbitrum jangka panjang klik di sini.

Disclaimer: Ini bukan nasihat investasi. Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan umum. Tidak ada informasi, materi, layanan, dan konten lain yang disediakan di halaman ini merupakan ajakan, rekomendasi, dukungan, atau nasihat keuangan, investasi, atau lainnya. Carilah konsultasi profesional independen dalam bentuk nasihat hukum, keuangan, dan fiskal sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Sumber: https://coincodex.com/article/80111/arbitrum-prediction-january-14-2026/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

