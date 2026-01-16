BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
BNB Foundation membakar 1,37 juta token senilai $1,27 miliar, mengurangi pasokan beredar menjadi 136,36 juta pada Q1 2026. Sistem Auto-Burn beroperasi secara independen dari Binance, menggunakan hargaBNB Foundation membakar 1,37 juta token senilai $1,27 miliar, mengurangi pasokan beredar menjadi 136,36 juta pada Q1 2026. Sistem Auto-Burn beroperasi secara independen dari Binance, menggunakan harga

Pasokan BNB Menyusut Lagi saat Burn $1,27 Miliar Memotong 1,37 Juta Token

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2026/01/16 07:36
Binance Coin
BNB$942.5+0.74%
Blockstreet
BLOCK$0.013823-6.31%
PlusMore
PLUS$2.06+1.87%
  • BNB Foundation membakar 1,37 juta token senilai $1,27 miliar, mengurangi pasokan beredar menjadi 136,36 juta di Q1 2026.
  • Sistem Auto-Burn beroperasi secara independen dari Binance, menggunakan data harga dan blok untuk transparansi.
  • BNB menargetkan total pasokan 100 juta melalui pembakaran triwulanan ditambah mekanisme pembakaran biaya gas real-time.

BNB Foundation telah menyelesaikan pembakaran token triwulanan ke-34. Menurut Wu Blockchain, organisasi ini menghapus 1,37 juta token BNB dari peredaran pada 15 Januari 2026.

Pembakaran tersebut memiliki nilai sekitar $1,277 miliar. Ini menandai acara pengurangan triwulanan pertama tahun 2026 untuk jaringan blockchain.

Foundation melaporkan dua komponen berbeda dalam total angka pembakaran. Mekanisme Auto-Burn mencakup 1,37 juta token. Sementara itu, Pioneer Burn berkontribusi tambahan 100,1 BNB terhadap total.

Setelah acara pengurangan ini, pasokan beredar kini berada di 136,36 juta BNB. Foundation terus bekerja menuju target jangka panjangnya sebesar 100 juta token.

Sistem Auto-Burn Mendorong Pengurangan Token

Mekanisme Auto-Burn beroperasi secara independen dari bursa terpusat Binance. Sistem ini menghitung jumlah pembakaran berdasarkan harga pasar BNB dan produksi blok di BSC.

Foundation menekankan bahwa prosesnya tetap transparan dan dapat diaudit. Setiap triwulan menghadirkan perhitungan baru berdasarkan aktivitas jaringan.

Karena BNB Chain Fusion, pembakaran kini terjadi langsung di BSC. Token ditransfer ke alamat blackhole yang menghapusnya secara permanen dari peredaran.

Peningkatan jaringan terbaru telah meningkatkan frekuensi produksi blok. Foundation menyesuaikan parameter formula untuk mempertahankan konsistensi dengan konsep pembakaran asli.

Pembakaran Real-Time Menambah Lapisan pada Manajemen Pasokan

Selain pembakaran triwulanan, BNB menggunakan mekanisme pembakaran real-time. Sistem ini beroperasi berdasarkan biaya gas yang dikumpulkan selama operasi jaringan.

Validator BSC menentukan bagian biaya gas yang dibakar di setiap blok. Mekanisme mengikuti tarif tetap yang ditetapkan oleh protokol jaringan.

Sejak menerapkan BEP95, sekitar 281.000 BNB telah dibakar melalui sistem real-time ini. Ini melengkapi acara Auto-Burn triwulanan.

Peran BNB Dalam Ekosistem

BNB berfungsi sebagai koin asli di seluruh ekosistem BNB Chain. Token ini menggerakkan transaksi di BNB Smart Chain, solusi Layer-2 opBNB, dan BNB Greenfield.

Selain biaya transaksi, BNB berfungsi sebagai token tata kelola. Pemegang berpartisipasi dalam keputusan tata kelola on-chain terdesentralisasi yang memengaruhi jaringan.

Token ini telah mendapat perhatian dari lembaga keuangan arus utama. Pengakuan ini memposisikan BNB sebagai aset cadangan strategis dalam lanskap kripto.

BNB bertransisi ke blockchain-nya sendiri pada 18 April 2019. Perpindahan dari Jaringan Ethereum menetapkan fondasi untuk ekosistem saat ini.

Strategi Pembakaran Menargetkan Pasokan 100 Juta

Foundation mempertahankan lintasan yang jelas untuk pasokan token. Sistem Auto-Burn akan berlanjut hingga mencapai total pasokan 100 juta BNB.

Setiap pembakaran triwulanan membawa jaringan lebih dekat ke target ini. Mekanisme yang dapat diprediksi memungkinkan peserta mengantisipasi pengurangan di masa depan.

Foundation menyediakan data real-time tentang token yang tersisa untuk dibakar. Transparansi ini mendukung pemahaman komunitas tentang jadwal pembakaran.

Seiring ekosistem berkembang, utilitas BNB terus berkembang di berbagai aplikasi blockchain. Strategi pembakaran token mendukung pertimbangan nilai jangka panjang untuk jaringan.

Postingan BNB Supply Shrinks Again as $1.27B Burn Cuts 1.37M Tokens muncul pertama kali di Live Bitcoin News.

Peluang Pasar
Logo Binance Coin
Harga Binance Coin(BNB)
$942.5
$942.5$942.5
+1.66%
USD
Grafik Harga Live Binance Coin (BNB)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru

XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru

Postingan XRP di $10 Bulan Ini? ChatGPT Menganalisis Prediksi Harga Ripple Terbaru muncul di BitcoinEthereumNews.com. Beranda » Crypto Bits Bisakah XRP benar-benar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:13
Apa Pusat Kesehatan Terbaik di Idaho?

Apa Pusat Kesehatan Terbaik di Idaho?

Ketika berbicara tentang keunggulan layanan kesehatan di Idaho, beberapa pusat medis menonjol karena perawatan pasien yang luar biasa, perawatan canggih, dan berbagai layanan yang luas
Bagikan
Techbullion2026/01/17 15:28
Proposal Kripto $10 Miliar yang Menakjubkan yang Hampir Terjadi

Proposal Kripto $10 Miliar yang Menakjubkan yang Hampir Terjadi

Postingan The Stunning $10 Billion Crypto Proposal That Almost Was muncul di BitcoinEthereumNews.com. Elon Musk OpenAI ICO: The Stunning $10 Billion Crypto Proposal
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 15:11