Pasokan BNB Menyusut Lagi saat Burn $1,27 Miliar Memotong 1,37 Juta Token

BNB Foundation membakar 1,37 juta token senilai $1,27 miliar, mengurangi pasokan beredar menjadi 136,36 juta di Q1 2026.

Sistem Auto-Burn beroperasi secara independen dari Binance, menggunakan data harga dan blok untuk transparansi.

BNB menargetkan total pasokan 100 juta melalui pembakaran triwulanan ditambah mekanisme pembakaran biaya gas real-time.

BNB Foundation telah menyelesaikan pembakaran token triwulanan ke-34. Menurut Wu Blockchain, organisasi ini menghapus 1,37 juta token BNB dari peredaran pada 15 Januari 2026.

Pembakaran tersebut memiliki nilai sekitar $1,277 miliar. Ini menandai acara pengurangan triwulanan pertama tahun 2026 untuk jaringan blockchain.

Foundation melaporkan dua komponen berbeda dalam total angka pembakaran. Mekanisme Auto-Burn mencakup 1,37 juta token. Sementara itu, Pioneer Burn berkontribusi tambahan 100,1 BNB terhadap total.

Setelah acara pengurangan ini, pasokan beredar kini berada di 136,36 juta BNB. Foundation terus bekerja menuju target jangka panjangnya sebesar 100 juta token.

Sistem Auto-Burn Mendorong Pengurangan Token

Mekanisme Auto-Burn beroperasi secara independen dari bursa terpusat Binance. Sistem ini menghitung jumlah pembakaran berdasarkan harga pasar BNB dan produksi blok di BSC.

Foundation menekankan bahwa prosesnya tetap transparan dan dapat diaudit. Setiap triwulan menghadirkan perhitungan baru berdasarkan aktivitas jaringan.

Karena BNB Chain Fusion, pembakaran kini terjadi langsung di BSC. Token ditransfer ke alamat blackhole yang menghapusnya secara permanen dari peredaran.

Peningkatan jaringan terbaru telah meningkatkan frekuensi produksi blok. Foundation menyesuaikan parameter formula untuk mempertahankan konsistensi dengan konsep pembakaran asli.

Pembakaran Real-Time Menambah Lapisan pada Manajemen Pasokan

Selain pembakaran triwulanan, BNB menggunakan mekanisme pembakaran real-time. Sistem ini beroperasi berdasarkan biaya gas yang dikumpulkan selama operasi jaringan.

Validator BSC menentukan bagian biaya gas yang dibakar di setiap blok. Mekanisme mengikuti tarif tetap yang ditetapkan oleh protokol jaringan.

Sejak menerapkan BEP95, sekitar 281.000 BNB telah dibakar melalui sistem real-time ini. Ini melengkapi acara Auto-Burn triwulanan.

Peran BNB Dalam Ekosistem

BNB berfungsi sebagai koin asli di seluruh ekosistem BNB Chain. Token ini menggerakkan transaksi di BNB Smart Chain, solusi Layer-2 opBNB, dan BNB Greenfield.

Selain biaya transaksi, BNB berfungsi sebagai token tata kelola. Pemegang berpartisipasi dalam keputusan tata kelola on-chain terdesentralisasi yang memengaruhi jaringan.

Token ini telah mendapat perhatian dari lembaga keuangan arus utama. Pengakuan ini memposisikan BNB sebagai aset cadangan strategis dalam lanskap kripto.

BNB bertransisi ke blockchain-nya sendiri pada 18 April 2019. Perpindahan dari Jaringan Ethereum menetapkan fondasi untuk ekosistem saat ini.

Strategi Pembakaran Menargetkan Pasokan 100 Juta

Foundation mempertahankan lintasan yang jelas untuk pasokan token. Sistem Auto-Burn akan berlanjut hingga mencapai total pasokan 100 juta BNB.

Setiap pembakaran triwulanan membawa jaringan lebih dekat ke target ini. Mekanisme yang dapat diprediksi memungkinkan peserta mengantisipasi pengurangan di masa depan.

Foundation menyediakan data real-time tentang token yang tersisa untuk dibakar. Transparansi ini mendukung pemahaman komunitas tentang jadwal pembakaran.

Seiring ekosistem berkembang, utilitas BNB terus berkembang di berbagai aplikasi blockchain. Strategi pembakaran token mendukung pertimbangan nilai jangka panjang untuk jaringan.

