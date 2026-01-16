Blockchain Universal Terbebani oleh Permintaan Dunia Nyata

Opini oleh: Steven Pu, co-founder Taraxa

​Di berbagai sektor, pola yang sama terus berulang, dan ini tidak ada hubungannya dengan desentralisasi. Bisnis berbondong-bondong mencari solusi blockchain untuk mengatasi mimpi buruk operasional harian mereka — hanya untuk menemukan bahwa Ethereum dan Solana sebenarnya tidak dapat mengatasi masalah tersebut.

​Pertimbangkan seorang mandor konstruksi yang menyetujui perubahan desain mendadak melalui panggilan telepon singkat, hanya untuk dituntut enam bulan kemudian ketika pelanggan mengatakan mereka tidak pernah menyetujuinya. Atau pertimbangkan perusahaan penyewaan peralatan yang melihat pembagian pendapatannya menguap karena klien memperselisihkan data sensor yang menunjukkan penggunaan mesin — data yang mungkin telah dimanipulasi sebelum mencapai blockchain.

​Kami melihat pola ini berulang di berbagai industri, dengan sengketa menjadi titik masalah utama yang mendorong adopsi. Dalam penyewaan aset, misalnya, sengketa muncul tentang bagaimana aset digunakan, apa yang mereka hasilkan, dan apakah data yang dikumpulkan sensor telah diubah. Dalam konstruksi, sengketa sering muncul dari perubahan yang sering dan mendesak pada rencana bangunan yang telah disetujui sebelumnya, yang dapat menciptakan kebingungan dan menyebabkan gugatan hukum yang mahal di kemudian hari.

Blockchain tujuan umum telah mencapai batasnya dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Di hampir setiap industri di mana jaringan terdesentralisasi dapat berguna, ada ketidakcocokan teknis yang jelas antara apa yang ditawarkan rantai tujuan umum dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh sektor tertentu. Oleh karena itu, para pendiri semakin banyak membangun layer 1 khusus mereka sendiri.

Sengketa khusus industri membutuhkan blockchain yang lebih sederhana

Dalam konstruksi dan industri serupa, sengketa sering terjadi dan mahal. Jejak audit onchain tentang "siapa mengatakan apa dan kapan" dapat menguatkan kesepakatan jabat tangan yang terjadi melalui teks dan panggilan informal, sangat meminimalkan potensi gugatan hukum.

Jejak audit — pada dasarnya, pesan yang ditandatangani — bersifat stateless secara alami. Setiap pesan yang ditambahkan ke jaringan tidak berpengaruh pada pesan sebelumnya atau berikutnya. Ini bukan transaksi keuangan dengan saldo yang harus dilacak, tidak ada masalah double-spend yang harus diselesaikan, dan tidak ada identitas kriptografi yang harus diverifikasi. Satu-satunya properti yang benar-benar penting adalah immutability dan pengurutan untuk menetapkan urutan peristiwa yang kokoh.

Ini penting karena menambahkan pesan stateless ke blockchain tidak memerlukan mesin verifikasi penuh yang disediakan Ethereum. Tidak perlu memverifikasi tanda tangan kriptografi yang kompleks dan smart contract untuk setiap entri; pesan-pesan ini dapat di-commit ke keadaan permanen secara paralel.

​Segera setelah kasus penggunaan jejak audit berskala, para pendiri sebaiknya membangun layer 1 khusus mereka sendiri. Sebagian besar verifikasi tanda tangan dapat dilewati karena tidak ada aset yang bisa dicuri, menghasilkan penghematan daya pemrosesan yang signifikan. Tanpa smart contract berarti menghindari mesin virtual Ethereum yang terkenal lambat. Karena pesan stateless menjamin tidak ada konflik antar entri, mereka dapat di-commit dengan cepat secara paralel.

​Kustomisasi ini dapat meningkatkan kecepatan dan responsivitas jaringan secara dramatis — semuanya tanpa mengorbankan keamanan atau desentralisasi yang penting untuk membuktikan "siapa mengatakan apa dan kapan."

Regulasi keuangan merusak blockchain umum

Sementara konstruksi membutuhkan lebih sedikit kompleksitas, keuangan tradisional membutuhkan lebih banyak kontrol — khususnya, kontrol regulasi yang tidak dirancang untuk disediakan oleh blockchain tujuan umum.

Seiring keuangan terdesentralisasi menjadi arus utama, lembaga keuangan tradisional semakin menempatkan aset dunia nyata (RWA) — termasuk mata uang fiat dan sekuritas — onchain. Masalahnya adalah aset non-crypto native ini sangat diatur di seluruh dunia, dan batasan regulasi tersebut memiliki implikasi teknis yang tidak dapat diakomodasi Ethereum.

Regulator akan semakin menuntut fungsionalitas yang sangat aman di tingkat blockchain dasar untuk memastikan kepatuhan maksimum. Aturan Know Your Customer (KYC) akan segera mengharuskan blockchain memiliki koneksi bawaan ke penyedia KYC berlisensi offchain, memastikan setiap alamat tunggal sesuai dengan identitas yang terverifikasi. Persyaratan Anti-Money Laundering (AML) dan sanksi akan menuntut bahwa setiap dompet dan setiap aset dapat dimasukkan daftar hitam, diblokir dan dibekukan, dan bahwa semua transaksi dapat dibalik. Bahkan komputer yang menjalankan blockchain ini mungkin diperlakukan sebagai broker sekuritas atau pengirim uang, memerlukan lisensi keuangan khusus dan membuat jaringan ini sepenuhnya pribadi dan ber-izin.

Semua fungsi regulasi ini harus terintegrasi secara native ke dalam protokol konsensus untuk memastikan kepatuhan maksimum. Karena tidak ada yang mungkin dilakukan pada layer 1 tujuan umum, lembaga keuangan perlu membangun sendiri — dan mereka telah melakukannya, dengan cepat.

Beberapa contoh penting termasuk Kinexys JPMorgan untuk penyelesaian antar bank, Tempo Stripe untuk pembayaran, dan layer 2 berbasis Arbitrum Robinhood untuk sekuritas onchain. Seiring adopsi institusional arus utama tumbuh, blockchain yang diatur dan ber-izin ini akan semakin menjadi norma dalam ruang crypto.

Layer 1 umum tidak akan kemana-mana

Pertanyaan yang jelas: Jika setiap industri membangun blockchain mereka sendiri, bukankah jaringan yang lebih kecil ini menjadi rentan terhadap serangan?

Layer 1 umum, terutama yang memiliki skala signifikan, masih dapat memainkan peran penting sebagai jangkar keamanan untuk blockchain khusus industri ini. Beberapa jaringan skala besar — Bitcoin dan Ethereum — memiliki jumlah peserta, operator node, dan kepentingan keuangan onchain yang sangat besar yang membuat mereka sangat sulit untuk dikompromikan. Ini sangat kontras dengan rantai khusus industri yang lebih kecil dan lebih rentan.

Jaringan khusus ini dapat menggunakan Ethereum, misalnya, untuk menambatkan snapshot periodik yang mencegah penulisan ulang historis, menyertakan ETH sebagai bagian dari persyaratan staking mereka, atau menggunakan Ethereum untuk menyelesaikan sengketa dengan memutar ulang riwayat transaksi. Anggap saja sebagai blockchain khusus yang menangani operasi sehari-hari sambil secara berkala check-in dengan Ethereum untuk cadangan keamanan.

Ini menyelesaikan masalah sengketa dengan cara yang tidak terduga: Rantai khusus dapat dioptimalkan untuk kebutuhan spesifik industri mereka — apakah itu jejak audit sederhana atau kepatuhan regulasi yang kompleks — sambil tetap mempertahankan jaminan keamanan yang kuat dengan menambatkan ke jaringan yang sudah mapan.

Seiring adopsi arus utama terus dipercepat, sebagian besar kasus penggunaan khusus industri tidak akan ditangani oleh layer 1 satu-untuk-semua saat ini, tetapi mereka dapat membantu memperkuat jaminan keamanan dari jaringan khusus industri. Kita akan melihat ekosistem blockchain yang dibangun untuk tujuan tertentu, masing-masing menyelesaikan masalah yang tepat yang dihadapi industri mereka — dari sengketa konstruksi hingga konflik penyewaan peralatan hingga kepatuhan regulasi — sambil mengandalkan Ethereum dan Bitcoin untuk memperkuat keamanan mereka.

