State Street Meluncurkan Platform Aset Digital untuk Produk Tokenisasi

State Street telah meluncurkan platform aset digital yang dirancang untuk mendukung reksa dana pasar uang tertoken, ETF, dan produk tunai termasuk deposito tertoken dan stablecoin.

Platform yang diumumkan pada hari Kamis ini mencakup manajemen dompet, kemampuan kustodian, dan fungsi tunai yang dibangun untuk beroperasi di jaringan blockchain pribadi dan publik yang memiliki izin. State Street memposisikan infrastruktur ini sebagai penghubung antara keuangan tradisional dan digital untuk klien institusional.

Peluncuran platform aset digital ini merupakan infrastruktur produksi pertama yang diumumkan secara publik oleh bank tersebut untuk produk institusional tertoken.

Bank ini tidak mengungkapkan jaringan blockchain mana yang saat ini didukung oleh platform tersebut atau memberikan jadwal untuk peluncuran produk tertentu. State Street mengatakan infrastruktur ini memungkinkan pengembangan reksa dana pasar uang tertoken, ETF, dan produk tunai, meskipun tidak mengonfirmasi produk mana yang sedang dalam pengembangan aktif.

Joerg Ambrosius, presiden layanan investasi di State Street, menggambarkan peluncuran ini sebagai langkah melampaui eksperimen menuju solusi praktis dan terukur yang memenuhi standar keamanan dan kepatuhan. Dia mengatakan platform ini menggabungkan konektivitas blockchain dengan kontrol operasional dan keahlian layanan global untuk memungkinkan institusi memasukkan tokenisasi ke dalam strategi inti mereka.

Infrastruktur ini terintegrasi dengan sistem State Street yang ada sambil menambahkan kontrol kepatuhan on-chain.

Donna Milrod, chief product officer di State Street, mengatakan klien menginginkan infrastruktur terpercaya yang membuat aset digital menjadi praktis daripada eksperimental, dengan platform yang dirancang agar aman, interoperabel, dan terintegrasi.

Platform State Street mendukung pengembangan produk tertoken di berbagai yurisdiksi, menangani persyaratan regulasi yang bervariasi menurut pasar. Bank kustodian ini menekankan bahwa pendekatannya memanfaatkan keahlian dari tim di seluruh organisasi dan State Street Global Advisors untuk memberikan apa yang digambarkannya sebagai solusi terpadu.

Peluncuran ini datang saat institusi keuangan besar mempercepat inisiatif tokenisasi. JP Morgan baru-baru ini meluncurkan reksa dana pasar uang tertoken MONY di Ethereum dengan modal awal $100 juta, sementara dana BUIDL milik BlackRock telah mengumpulkan $1,8 miliar di berbagai blockchain. BENJI milik Franklin Templeton memegang eksposur Treasury tertoken senilai $818 juta.

Masuknya State Street ke infrastruktur produk tertoken memposisikan bank kustodian – yang melayani aset senilai $46,7 triliun – untuk bersaing dengan penggerak awal dalam produk keuangan berbasis blockchain. Kemampuan dompet dan kustodian platform ini menunjukkan State Street bermaksud menyediakan layanan end-to-end daripada bermitra dengan penyedia infrastruktur kripto pihak ketiga.

Milrod mengatakan platform ini beroperasi dengan model kemitraan klien yang dirancang untuk berkembang seiring kebutuhan pasar dan ekspektasi regulasi. Dia menggambarkan infrastruktur ini sebagai pengurangan kompleksitas sambil memungkinkan inovasi dalam keuangan digital.

State Street telah berpartisipasi dalam program percontohan termasuk Project Guardian dari Otoritas Moneter Singapura dan berbagai eksperimen mata uang digital bank sentral.

➢ Tetap unggul. Bergabunglah dengan Blockhead di Telegram hari ini untuk semua berita terbaru dalam kripto.

+ Ikuti Blockhead di Google News