Institusi AS Melanjutkan Pembelian Bitcoin saat Coinbase Premium Berubah Hijau

Data menunjukkan Bitcoin Coinbase Premium Gap telah berubah menjadi positif, sebuah tanda bahwa paus Amerika telah membeli seiring dengan lonjakan harga.

Bitcoin Coinbase Premium Gap Telah Melonjak Baru-baru Ini

Seperti yang ditunjukkan oleh penulis CryptoQuant IT Tech dalam sebuah postingan X, Coinbase Premium Gap telah mengamati pergeseran saat reli harga terbaru BTC terjadi. "Coinbase Premium Gap" mengukur perbedaan antara harga Bitcoin yang terdaftar di Coinbase (pasangan USD) dan yang di Binance (pasangan USDT).

Indikator ini berguna untuk mengetahui bagaimana basis pengguna dari dua bursa cryptocurrency berbeda dalam hal perilaku pembelian/penjualan BTC. Ada beberapa tumpang tindih dalam lalu lintas platform ini, tetapi Coinbase, sebagai bursa yang disukai oleh investor berbasis AS, terutama entitas institusional besar, memberikan pergerakan di dalamnya karakter yang berbeda dari basis pengguna Binance yang terdistribusi secara global.

Sekarang, berikut adalah grafik yang dibagikan oleh IT Tech yang menunjukkan tren Bitcoin Coinbase Premium Gap selama sebulan terakhir:

Seperti yang ditampilkan dalam grafik di atas, Bitcoin Coinbase Premium Gap sebagian besar berada di dalam wilayah negatif selama beberapa minggu terakhir, menunjukkan bahwa cryptocurrency telah diperdagangkan pada harga yang lebih rendah di Coinbase dibandingkan dengan Binance. Dengan kata lain, paus Amerika berpotensi menerapkan tekanan jual yang lebih besar atau tekanan beli yang lebih rendah dibandingkan pengguna Binance.

BTC telah menyaksikan reli pemulihan selama beberapa hari terakhir, dan awalnya, Coinbase Premium Gap tetap berada di zona merah, tetapi dengan kenaikan terbaru ke $97.000, telah terjadi pergeseran. Dengan indikator sekarang berada di zona hijau, tampaknya mungkin bahwa investor institusional AS telah melanjutkan akumulasi Bitcoin setelah fase penjualan yang hampir konsisten selama sebulan terakhir.

Untuk saat ini, lonjakan ke wilayah positif masih singkat, jadi hanya tinggal melihat apakah investor Amerika akan terus mendukung aksi harga bullish di hari-hari mendatang. Awal bulan ini, tren serupa berkembang ketika Bitcoin melihat reli di atas $94.000. Coinbase Premium Gap mengambil warna hijau di akhir lonjakan itu, tetapi yang terjadi kemudian adalah penurunan kembali ke zona negatif dan melemahnya reli harga.

Dalam berita lain, lonjakan harga BTC telah menghasilkan jumlah likuidasi short yang signifikan di pasar berjangka, seperti yang disorot oleh firma analitik Glassnode dalam laporan mingguan terbarunya.

Dari grafik, terlihat bahwa likuidasi short Bitcoin mengalami puncak tajam mendekati $90 juta ketika BTC pertama kali mendorong ke wilayah $96.000 selama reli ini.

Harga BTC

Pada saat penulisan, Bitcoin berada di sekitar $96.500, naik hampir 8% dalam tujuh hari terakhir.