Moynihan dari BofA Memperingatkan Stablecoin Berbunga Bisa Menguras US$6T Dari Bank

Moynihan mengatakan mengizinkan imbal hasil terkait stablecoin dapat memicu migrasi deposit besar-besaran dari sistem perbankan, melemahkan kemampuan bank untuk memberikan kredit.

Dia mengatakan migrasi deposit akan memaksa bank untuk mengandalkan pendanaan grosir yang lebih mahal, mendorong biaya pinjaman lebih tinggi, terutama untuk bisnis kecil.

Komentar tersebut muncul saat pembuat undang-undang AS memperdebatkan legislasi kripto, dengan imbal hasil pada stablecoin menjadi isu utama yang belum terselesaikan.



Chief Executive Bank of America Brian Moynihan telah memperingatkan bahwa mengizinkan penerbit stablecoin untuk membayar bunga dapat menarik hingga US$6 triliun (AU$9,06 triliun) keluar dari sistem perbankan AS, berpotensi mengurangi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman dan meningkatkan biaya pinjaman.

Berbicara selama panggilan pendapatan Bank of America, Moynihan mengatakan studi yang dikutip Departemen Keuangan menunjukkan bagian substansial dari deposit bank dapat bermigrasi ke stablecoin jika pengembalian bergaya bunga diizinkan. Dia mengatakan bahwa ketika deposit meninggalkan bank, institusi akan kehilangan kapasitas pinjaman atau harus mengandalkan pendanaan grosir, yang memiliki biaya lebih tinggi yang pada akhirnya dibebankan kepada peminjam.

Moynihan membandingkan stablecoin berbunga dengan reksa dana pasar uang, mencatat bahwa dana kemungkinan akan disimpan dalam bentuk tunai, cadangan bank sentral, atau US Treasury jangka pendek daripada digunakan untuk mendukung pinjaman bank.

Pergeseran seperti itu akan memindahkan deposit dari neraca bank, menyusutkan ketersediaan kredit, terutama untuk bisnis kecil dan menengah yang lebih bergantung pada pinjaman bank daripada pasar modal.

Pembuat Undang-Undang Terpecah atas Bunga Stablecoin

Peringatan tersebut datang di tengah kemajuan yang terhenti pada legislasi kripto AS, setelah Komite Perbankan Senat menunda pertimbangan RUU struktur pasar kripto untuk memungkinkan negosiasi lebih lanjut. Penundaan tersebut mengikuti penundaan serupa oleh Komite Pertanian Senat, yang mendorong markup RUU mereka sendiri ke 27 Januari.

Debat tentang apakah penerbit atau distributor stablecoin harus diizinkan untuk menawarkan imbal hasil telah muncul sebagai titik persengketaan utama dalam negosiasi kongres. Kelompok perbankan telah berargumen bahwa stablecoin berbunga menyerupai produk investasi yang tidak diatur dan berisiko menggantikan deposit yang mendanai pinjaman tradisional.

Moynihan mengatakan Bank of America sendiri akan beradaptasi dengan permintaan pelanggan, tetapi memperingatkan bahwa sistem perbankan yang lebih luas dapat dirugikan jika triliunan dolar bermigrasi ke produk terkait stablecoin.

