Lebih Banyak Wilayah di Bawah Sinyal No. 1 Akibat Badai Tropis Ada

MANILA, Filipina – Lebih banyak wilayah ditempatkan di bawah Sinyal No. 1 karena angin kencang dari Badai Tropis Ada (Nokaen) pada Jumat sore, 16 Januari.
Pada pukul 16.00 WIB Jumat, Ada berada 255 kilometer timur laut Kota Borongan, Samar Timur, atau 335 kilometer timur Catarman, Samar Utara. Badai tropis ini sedikit berakselerasi, bergerak ke barat laut dengan kecepatan 20 kilometer per jam dari 15 km/jam.
Badai ini terus memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam dan hembusan hingga 80 km/jam.
Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina (PAGASA) mengatakan dalam buletin pukul 17.00 WIB pada Jumat bahwa Ada kemungkinan akan tetap menjadi badai tropis saat bergerak di atas laut sebelah timur Visayas dan Luzon Selatan.
Badai ini masih diproyeksikan akan melewati dekat Samar Timur dan Samar Utara pada Sabtu, 17 Januari, dan Catanduanes dari Sabtu malam hingga Minggu, 18 Januari. Pendaratan di Visayas Timur dan/atau Bicol tetap menjadi kemungkinan, namun, jika jalur Ada bergeser lebih jauh ke barat.
Setelah itu, Ada dapat melemah menjadi depresi tropis pada Selasa, 20 Januari, dan menjadi tekanan rendah sisa pada Rabu, 21 Januari, karena lonjakan muson timur laut atau amihan.
Berikut adalah wilayah di bawah Sinyal No. 1 pada pukul 17.00 WIB Jumat.
Sinyal angin siklon tropis tertinggi yang mungkin terjadi karena Ada adalah Sinyal No. 2.
Muson timur laut dan pinggiran badai tropis juga dapat membawa hembusan kuat hingga kencang ke wilayah-wilayah ini:
Jumat, 16 Januari
Sabtu, 17 Januari
Minggu, 18 Januari
Ada tidak lagi diperkirakan akan memicu hujan signifikan di bagian Mindanao dalam 48 jam ke depan, tetapi Visayas Timur dan Bicol masih akan hujan. Banjir dan tanah longsor tetap mungkin terjadi.
Jumat sore, 16 Januari, hingga Sabtu sore, 17 Januari
Sabtu sore, 17 Januari, hingga Minggu sore, 18 Januari
Selain itu, PAGASA memperingatkan publik bahwa ada risiko minimal hingga sedang gelombang pasang dengan ketinggian puncak hingga 2 meter di Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar Utara, Samar Timur, dan Samar dalam 48 jam. Periksa kota dan kotamadya spesifik di sini.
Kondisi di pantai tertentu, terutama di Bicol, juga memburuk dalam 24 jam ke depan.
Hingga laut sangat bergelombang (perjalanan berisiko untuk semua kapal)
Hingga laut bergelombang (kapal kecil tidak boleh berlayar ke laut)
Hingga laut sedang (kapal kecil harus mengambil tindakan pencegahan atau menghindari berlayar, jika memungkinkan)
Ada adalah siklon tropis pertama Filipina untuk tahun 2026.
PAGASA memperkirakan dua hingga delapan siklon tropis akan terbentuk di dalam atau memasuki Wilayah Tanggung Jawab Filipina pada paruh pertama 2026. Berikut perkiraan per bulan:
– Rappler.com