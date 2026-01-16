Lebih Banyak Wilayah di Bawah Sinyal No. 1 Akibat Badai Tropis Ada

MANILA, Filipina – Lebih banyak wilayah ditempatkan di bawah Sinyal No. 1 karena angin kencang dari Badai Tropis Ada (Nokaen) pada Jumat sore, 16 Januari.

Pada pukul 16.00 WIB Jumat, Ada berada 255 kilometer timur laut Kota Borongan, Samar Timur, atau 335 kilometer timur Catarman, Samar Utara. Badai tropis ini sedikit berakselerasi, bergerak ke barat laut dengan kecepatan 20 kilometer per jam dari 15 km/jam.

Badai ini terus memiliki kecepatan angin maksimum berkelanjutan 65 km/jam dan hembusan hingga 80 km/jam.

Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina (PAGASA) mengatakan dalam buletin pukul 17.00 WIB pada Jumat bahwa Ada kemungkinan akan tetap menjadi badai tropis saat bergerak di atas laut sebelah timur Visayas dan Luzon Selatan.

Badai ini masih diproyeksikan akan melewati dekat Samar Timur dan Samar Utara pada Sabtu, 17 Januari, dan Catanduanes dari Sabtu malam hingga Minggu, 18 Januari. Pendaratan di Visayas Timur dan/atau Bicol tetap menjadi kemungkinan, namun, jika jalur Ada bergeser lebih jauh ke barat.

Setelah itu, Ada dapat melemah menjadi depresi tropis pada Selasa, 20 Januari, dan menjadi tekanan rendah sisa pada Rabu, 21 Januari, karena lonjakan muson timur laut atau amihan.

Berikut adalah wilayah di bawah Sinyal No. 1 pada pukul 17.00 WIB Jumat.

bagian selatan Quezon (San Narciso, Mulanay, San Francisco, San Andres, Buenavista, Catanauan, Lopez, Calauag, Guinayangan, Tagkawayan)

Camarines Norte

Camarines Sur

Catanduanes

Albay

Sorsogon

Masbate

Samar Utara

Samar

Samar Timur

Biliran

Leyte

Leyte Selatan

bagian utara Cebu (Medellin, Daanbantayan, San Remigio, Kota Bogo, Tabogon) termasuk Kepulauan Camotes dan Kepulauan Bantayan

Kepulauan Dinagat

Kepulauan Siargao-Bucas Grande

Sinyal angin siklon tropis tertinggi yang mungkin terjadi karena Ada adalah Sinyal No. 2.

Muson timur laut dan pinggiran badai tropis juga dapat membawa hembusan kuat hingga kencang ke wilayah-wilayah ini:

Jumat, 16 Januari

Batanes, Kepulauan Babuyan, Ilocos Norte, Aurora, Quezon, Kepulauan Lubang, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Kepulauan Cuyo, Bicol, Visayas, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani

Sabtu, 17 Januari

Batanes, Kepulauan Babuyan, daratan utara dan timur Cagayan, Isabela timur, Ilocos Norte, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Kepulauan Cuyo, Bicol, Visayas, Kepulauan Dinagat, Surigao del Norte

Minggu, 18 Januari

Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Quezon, Marinduque, Romblon, Bicol, Visayas Timur

Ada tidak lagi diperkirakan akan memicu hujan signifikan di bagian Mindanao dalam 48 jam ke depan, tetapi Visayas Timur dan Bicol masih akan hujan. Banjir dan tanah longsor tetap mungkin terjadi.

Jumat sore, 16 Januari, hingga Sabtu sore, 17 Januari

Hujan lebat hingga intens (100-200 milimeter): Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar Utara, Samar Timur

Hujan sedang hingga lebat (50-100 mm): Camarines Sur, Masbate, Samar, Biliran, Leyte, Leyte Selatan

Sabtu sore, 17 Januari, hingga Minggu sore, 18 Januari

Hujan sedang hingga lebat (50-100 mm): Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay

Wajib Baca Phivolcs: Waspadai lahar Mayon, Kanlaon saat Ada memicu hujan

Selain itu, PAGASA memperingatkan publik bahwa ada risiko minimal hingga sedang gelombang pasang dengan ketinggian puncak hingga 2 meter di Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar Utara, Samar Timur, dan Samar dalam 48 jam. Periksa kota dan kotamadya spesifik di sini.

Kondisi di pantai tertentu, terutama di Bicol, juga memburuk dalam 24 jam ke depan.

Hingga laut sangat bergelombang (perjalanan berisiko untuk semua kapal)

Pantai timur Catanduanes, Albay, dan Sorsogon; pantai utara dan timur Samar Utara – gelombang hingga 5 meter tingginya

Pantai Camarines Norte; pantai utara Camarines Sur dan Catanduanes – gelombang hingga 4,5 meter tingginya

Hingga laut bergelombang (kapal kecil tidak boleh berlayar ke laut)

Pantai utara dan timur Kepulauan Polillo; pantai timur Samar Timur – gelombang hingga 4 meter tingginya

Pantai Isabela, Aurora, dan daratan utara Quezon – gelombang hingga 3,5 meter tingginya

Pantai Kepulauan Babuyan; pantai timur daratan Cagayan, Camarines Sur, dan Kepulauan Dinagat; pantai utara dan timur Kepulauan Siargao-Bucas Grande; sisa pantai Catanduanes – gelombang hingga 3 meter tingginya

Hingga laut sedang (kapal kecil harus mengambil tindakan pencegahan atau menghindari berlayar, jika memungkinkan)

Pantai Batanes, Ilocos Norte, Surigao del Sur, dan Davao Occidental; pantai utara daratan Cagayan; pantai timur Surigao del Sur dan Davao Oriental – gelombang hingga 2,5 meter tingginya

Pantai Marinduque, Romblon, Kepulauan Cuyo, Kepulauan Cagayancillo, Aklan, Capiz, Antique, daratan utara Cebu, Kepulauan Bantayan, Kepulauan Camotes, Agusan del Norte, dan Leyte Selatan; pantai utara dan barat Surigao del Norte dan Kepulauan Dinagat; sisa pantai Quezon, Bicol, dan Visayas Timur – gelombang hingga 2 meter tingginya

Ada adalah siklon tropis pertama Filipina untuk tahun 2026.

PAGASA memperkirakan dua hingga delapan siklon tropis akan terbentuk di dalam atau memasuki Wilayah Tanggung Jawab Filipina pada paruh pertama 2026. Berikut perkiraan per bulan:

Januari – 0 atau 1

Februari – 0 atau 1

Maret – 0 atau 1

April – 0 atau 1

Mei – 1 atau 2

Juni – 1 atau 2

– Rappler.com